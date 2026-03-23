Titokzatos labirintus nyílik húsvét alkalmából idén márciusban Budapesten

Idén tavasszal a Campona ismét húsvéti varázslattal várja a családokat. Március 28-án és 29-én a gyerekek egy különleges kaland részeseivé válhatnak: Campi, a kedves kis szőrgombóc, minden apró titkot elárul nekik a húsvét ünnepéről.

A történet szerint a húsvéti nyuszi nagy bajba került: a sietségben összekeveredtek a tojások, a hagyományok és a húsvéti szokások. Campi feladata, hogy rendet teremtsen a mesevilágban és ebben a gyerekek lesznek a legnagyobb segítői.

A gyerekek a titokzatos „Húsvéti Labirintusban” újra felfedezhetik, mit jelentenek az ünnep szimbólumai, mint a locsolás, a hímes tojás, a barkaszentelés vagy éppen a nyuszi legendája. A falakat színes mesepontok és illusztrációk díszítik, ahol Campi mindig elmesél egy új titkot a húsvétról. Ez a különleges installációval átalakított terület egy interaktív meseösvény, ahol a gyerekek Campival együtt segíthetnek a nyuszinak kijutni a labirintusból.

Mivel Campi szerint a kézzel készített díszekben rejlik a csoda, a kézműves műhelyben a lurkók színes tojásokat festhetnek, húsvéti csibét készíthetnek, illetve hálakavics és színezők is várják őket.

Húsvéti nyereményözön

Nagyszerű nyereményjáték teszi még izgalmasabbá az itt töltött időt, ugyanis ha március 2. és április 6. között legalább 5000 forint értékben vásároltok a Campona üzleteiben, majd feltöltitek a blokk AP-kódját az applikáció nyereményjáték-felületére, akkor akár félmillió forintot is nyerhettek.

Március 13. és 23. között pedig Facebookon is lesz lehetőségetek értékes nyereményért cserébe játszani. Ha a kampány során feltett kérdésre bekülditek a helyes választ, megnyerhetitek a Jack & Jones által felajánlott 50 ezer forint értékű ajándékkártyát.

