15 varázslatos húsvéti program Budapesten és környékén 2026-ban

Összegyűjtöttünk nektek több mint egy tucat csodás húsvéti programot 2026-ra: a családi tojáskereséstől, a gasztroélményeken kereszül a jótékonysági koncertekig. Budapesten és környékén tölthetitek az ünnepi hétvégét kastélyban, pincefaluban, vagy akár dínóparkban is.

Felfeszítve – Reneszánsz kóruszene és kortárs cirkusz // Magyar Zene Háza (2026. március 30.)

A Szabó Sipos Máté vezette Vass Lajos Kamarakórus és a Grotesque Gymnastics társulat Felfeszítve című, Jézus Krisztus szenvedéstörténetét elbeszélő összművészeti előadása a reneszánsz kórusművek letisztult, meditatív hangzását és az improvizatív zene expresszív drámaiságát ötvözi az újcirkusz mozgásvilágával.

Rejtett Csodakert – Csodák Palotája (2026. április 2-12.)

Húsvéti programokkal és játékos küldetésekkel ünnepli a természet ébredését április 2. és 12. között a Csodák Palotája. A gyerekek előtt megnyílik a Rejtett Csodakert, ahol minden kíváncsi felfedező izgalmas feladatra számíthat: segíthetnek például méheket hazajuttatni, és tulipánok között lépegetve ügyességi játékon vehetnek részt. A kertben játékos robotkaros répahúzás, a laborban tojásos kísérletek és tojásfestés várja az érdeklődőket. A jegyár ellenében természetesen a Csopa összes interaktív játéka a látogatók rendelkezésére áll, és az Öveges terem tudományos előadásain is szeretettel várnak mindenkit.

Húsvét előtti Flow – Nagypénteki átmozgatás (2026. április 3.)

Ezen a délelőttön egy finoman energizáló, mégis feltöltő mozgásélményre hívnak titeket, ahol a légzés, az áramló mozdulatok és a közös tánc segítenek ráhangolódni az ünnepre. Nyitott szintű workshop, amely kezdőknek és haladóknak is frissítő, inspiráló élményt ad.

Húsvét a dinoszauruszokkal a DinoPark Budapestben (2026. április 3-6.)

Április 3. és 6. között egy különleges húsvéti ösvény vár titeket, elrejtett tojásokkal és szórakoztató feladatokkal, amely végigvezet az egész DinoParkon.

Húsvéti barangolás Monoron (2026. április 4.)

Hangulatos, húsvéti barangolásra invitál a Monori Pincefalu tíznél is több, bájos borospincéje április 4-én. A hónap első szombatján – méghozzá nagyszombaton -, ünnepi hangulatban, finomabbnál finomabb ételek és italok társaságában a Strázsahegyen köszönthetitek méltóképp a tavaszt.

Újrahasznos foglalkozás a Kisdiófa Közösségi Kertben (2026. április 4.)

Itt azt tanulhatjátok meg, hogyan készülhet a haszontalan reklámújságokból hasznos, tojásgyűjtő húsvéti kiskosár. A foglalkozást 8-10 éves kortól ajánlják gyerekeknek és gyermeklelkű felnőtteknek.

Húsvét a Lázár Lovasparkban // Domonyvölgy (2026. április 4-5.)

Kemencés finomságok és látványos lovasprogramok mellett izgalmas tojáskereséssel és családi kalandokkal várnak titeket Domonyvölgyben.

Húsvét a Time Out Market Budapestben (2026. április 4-12.)

Tavaszi hangulat és különleges húsvéti ízek érkeznek a Blaha Lujza tér ikonikus gasztroterébe. Szezonális finomságok teremtik meg az ünnep atmoszféráját – modern, városi köntösben.

Húsvéti brunch az ARAZ-ban (2026. április 5.)

Ha idén szívesen cserélnétek a hagyományos családi főzést egy gondtalan, ünnepi brunchra, az ARAZ-nál jobb helyszínt keresve sem találtok! A belvárosi gasztrocsillag április 5-én 12 és 15 óra között bőséges büféebéddel várja vendégeit, mely során klasszikus húsvéti fogások és szezonális alapanyagok gondoskodnak a felejthetetlen ízélményről. A hagyományos kínálaton túl rozmaringos borjúraguleves, konfitált báránylapocka, kenyértésztában sült mangalicaszűz, valamint mandulás barnavajjal készült fogasfilé is terítékre kerül, a mennyei desszertek között pedig olyan finomságokat is találtok, mint a répatorta, az Eszterházy pohárkrém, a mézes krémes és a Rákóczi-túrós. Az élményt élő zene, korlátlan étel- és italfogyasztás teszi teljessé, a családoknak pedig gyerekkedvezményekkel kedveskednek. Ünnepeljétek a húsvétot elegáns környezetben, kötetlen hangulatban – az ARAZ Étteremben olyan élményben lesz részetek, mint még soha!

Jézus Krisztus szupersztár a Bem Moziban (2026. április 5.)

Norman Jewison 1973-as kultikus musicalfilmje, Tim Rice és Andrew Lloyd Webber azonos című rockoperája alapján.

Magyar Állami Népi Együttes: Kivirágzott keresztfája // Müpa (2026. április 5.)

A Magyar Állami Népi Együttes húsvét ünnepéhez illeszkedő táncjátéka a különböző felekezetek liturgiájára éppúgy támaszkodik, mint a Kárpát-medence egymástól távol eső vidékeinek ősi, paraszti népszokásaira és énekeire. Az előadásban a székelyföldi és rábaközi, a felvidéki és dél-alföldi húsvéti rituálék – a kereszténységhez kapcsolódóak és a pogány időszakot idézők egyaránt – egységes színpadi formát alkotva fonódnak egymásba.

Ibolya nap és húsvét a kastélyban // Gödöllő (2026. április 5-6.)

Ünnepeljétek a tavaszt és a húsvétot fenséges környezetben, a Gödöllői Királyi Kastélyban április 5-én és 6-án! Az ingyenes Ibolya nap és a húsvéti programok során többek között izgalmas tojáskeresés, élő zenés koncertek, meseelőadások, néptáncos bemutatók és kézműves foglalkozások várják az egész családot. A gyönyörű kastélypark és a történelmi terek különleges hangulata mellett szenzációs interaktív élmények, utánozhatatlan vásári forgatag és mennyei finomságok teszik teljessé a kikapcsolódást, így tartalmas, élményekkel teli szórakozásban lehet része minden korosztálynak.

Húsvét a Medveotthonban // Veresegyház (2026. április 5-6.)

Fajátékos kalandok, gólyalábasok és húsvéti kvíz is vár rátok itt és persze a medvék és Pablo, Magyarország leghíresebb kistigrise.

A Medikus Zenekar ünnepi jótékonysági hangversenye az Operaházban (2026. április 6.)

Húsvéthétfőn a Semmelweis Egyetem Medikus Zenekara tölti meg élettel az Operaház falait. Felcsendül Mahler monumentális II. („Feltámadás”) szimfóniája, amely a gyász mélységeiből a remény legtisztább magasságaiba repíti a hallgatóságot. Ez az este azonban nemcsak a lélekről, hanem a segítségről is szól. A koncert teljes bevételével a Pető Intézet új tan- és terápiás medencéjének megépítését támogatják.

Húsvéti Aranytojás Expedíció a Rákóczi Kertben (2026. április 6.)

Egy titokzatos aranytojás rejtőzik a csepeli Rákóczi Kertben. Vajon sikerül megtalálni? Csatlakozzatok egy izgalmas húsvéti kalandhoz, ahol nyomok, rejtvények és meglepetések vezetnek közelebb a megfejtéshez (az aranytojáshoz). A kisebbeket játékos kihívások várják, míg a nagyobbak és a felnőttek QR-kódok segítségével fedezhetik fel a titkos üzeneteket és feladatokat, ezért érdemes feltöltött telefonnal érkezni.

