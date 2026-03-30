5 fergeteges családi program Budapesten, amit nem érdemes kihagyni a tavaszi szünetben

A tavaszi szünet remek alkalom, hogy együtt töltse idejét az egész család. A közös élményekhez, kikapcsolódáshoz ajánlunk nektek most emlékezetes programokat és remek helyszíneket Budapesten.

Rejtett Csodakert: Csodák Palotája (2026. április 2-12.)

Húsvéti programokkal és játékos küldetésekkel ünnepli a természet ébredését április 2. és 12. között a Csodák Palotája. A gyerekek előtt megnyílik a Rejtett Csodakert, ahol minden kíváncsi felfedező izgalmas feladatra számíthat: segíthetnek például méheket hazajuttatni, és tulipánok között lépegetve ügyességi játékon vehetnek részt. A kertben játékos robotkaros répahúzás, a laborban tojásos kísérletek és tojásfestés várja az érdeklődőket. A jegyár ellenében természetesen a Csopa összes interaktív játéka a látogatók rendelkezésére áll, és az Öveges terem tudományos előadásain is szeretettel várnak mindenkit.

1039 Budapest, Mátyás király út 24. | Weboldal

Kalandok az állatudvarban: Zöldvárosi Élményfarm

A tavaszi szünetben válasszátok úti célnak a soroksári Zöldvárosi Élményfarmot, hiszen szép időben a természetben töltött idő a legjobb program. Amellett, hogy garantált a tökéletes kikapcsolódás, támogathattok ezzel egy nemes ügyet is. Vegyetek részt az etetéssel egybekötött körsétán, íjászkodjatok vagy simogassátok meg az állatpark lakóit! Az állatudvarban – ahol sok más lakó mellett nyuszik, vietnámi csüngőhasú malacok, pónik, cicák, kutyák, kecskék, csacsik, emuk, teknősök, tengerimalacok, pulykák, süni, ló és alpaka is él – akár azt is megtapasztalhatjátok, milyen érzés önfeledten ugrálni egy szalmabálán.

1238 Budapest, Túri István út 2. | Weboldal

A várkastély rejtélye: Mezőgazdasági Múzeum

Ismét különleges, játékos próbatételekkel fűszerezett kiállítást szerveznek a Városliget egyik legkülönlegesebb épületében. A Mezőgazdasági Múzeum a Vajdahunyad várának rejtélyes falai között várja a kis kalandorokat és családjukat, hogy – legújabb kiállításuk bejárása közben – árulkodó nyomok után kutatva, trükkös akadályokat leküzdve tegyék próbára tudásukat és ügyességüket. A kaland során állatok és növények rejtett képességeivel, meglepő tévhitekkel és babonákkal ismerkedhetnek meg, továbbá optikai illúziókkal találhatják szemben magukat. A múzeum a húsvéti hétvége minden napján nyitva lesz.

1146 Budapest, Vajdahunyad sétány | Weboldal

Szabadidős programok: Budapest Garden

A napfürdőzni vágyók mellett a szabadtéri mozgásformák rajongóit is tárt karokkal várja a III. kerület szabadidős szórakoztató komplexuma, a Budapest Garden. Tavasztól – a beltériek mellett – kiülős vendéglátóhelyekkel, változatos sportolási lehetőségekkel (például műfüves focipálya, skatepark, pingpong, tollaslabda, trambulinpark) és gyerekprogramokkal vonzzák a látogatókat. A Budapest Garden akkor is ideális választás, ha megejtenétek az év első családi grillezését vagy bográcsozását, ugyanis lehetőségetek van bográcsot bérelni, ráadásul a szükséges eszközöket is biztosítják számotokra.

1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 125. | Weboldal

Színházi élmény: Kolibri Színház

Híres, illetve kevésbé ismert, de annál szórakoztatóbb előadásokkal vár minden korosztályt a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház a tavaszi szünet alatt. A legkisebbek előtt megelevenedik Bogyó és Babóca, valamint Kippkopp és Tipptopp története, a nagyobbak pedig Micimackó, és Bors néni kalandjaival ismerkedhetnek meg. A színház interaktív programokat is szervez, „bebarangolhatóvá” tették például a titokzatos Százholdas Pagonyt. A műsortárban szerepel A medve, akit Vasárnapnak hívtak, és a Hogyan születnek a fák című előadás, ami a természet csodáit mutatja be a gyerekek által is élvezhetően.

1061 Budapest, Jókai tér 10. | Weboldal

Érdemes lesz húsvétkor Gödöllő felé venni az irányt: