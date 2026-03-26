Ingyenes húsvéti programok sokaságával várja a látogatókat Gödöllő pompás kastélya

Töltsétek a húsvéti ünnepet különleges hangulatban a Gödöllői Királyi Kastélyban, ahol 2026. április 5-én és 6-án az Ibolya nap és a húsvéti programok színes, egész napos kavalkádja várja a látogatókat.

Április 5-én az Ibolya nap jegyében a tavasz egyik legkedvesebb virága és a hozzá kapcsolódó hagyományok kerülnek középpontba. A nap folyamán a családok együtt fedezhetik fel a kastélyparkot izgalmas tojáskeresések során, miközben a Díszudvaron egymást váltják a zenés, színházi és interaktív programok.

A gyerekeket meseelőadások, koncertek és kézműves bemutatók várják, míg a történelem iránt érdeklődők Erzsébet királyné különleges fogadásába is betekintést nyerhetnek. Az ünnepi hangulatot a Gödöllői Szimfonikus Zenekar kamaraművészeinek koncertje és a napot záró vidám fellépések teszik teljessé. Ezen a napon az Ibolya nevű látogatók féláron tekinthetik meg a múzeumot is.

Április 6-án húsvéti hagyományok elevenednek meg a kastély falai között és a parkban. A Tündérkert labirintusában zajló tojáskeresések, néptáncbemutatók és ünnepi koncertek garantálják a jókedvet minden korosztály számára. A gyerekeket élő zenés mesejáték, a felnőtteket könyvbemutató és tematikus tárlatvezetések várják, miközben a kézműves bemutatók és hagyományőrző programok a húsvét szokásait hozzák közelebb a látogatókhoz.

Számos egész napos program gondoskodik a tartalmas kikapcsolódásról: arcfestés, hajfonás, népi játszótér, kézműves foglalkozások, tojásfestés és -írás, valamint különleges kiállítások várják az érdeklődőket. A vásári forgatagban kézművesek és iparművészek portékái, valamint ínycsiklandó ünnepi finomságok teszik teljessé az élményt.

A kastély állandó és időszaki kiállításai, valamint egyes különleges helyszínei, mint a Horthy-bunker vagy a Kastélykápolna külön belépőjeggyel látogathatók.

A programról bővebb információt a Gödöllői Királyi Kastély weboldalán találtok.

