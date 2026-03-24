Húsvéti programkavalkád költözik Geszt pompás kastélyának falai közé áprilisban

Idén húsvétkor érdemes lesz Geszt felé venni az irányt, hiszen fantasztikus programokon vehettek részt a Békés megyei település meseszép Tisza-kastélyánál. A családbarát élményeknek hála kicsik és nagyok is sokáig fogják emlegetni a közös kiruccanást! (x)

Az ünnepi programkavalkád egy különleges, kreatív délutánnal indul: április 4-én, szombaton élményfestésen vehettek részt a kastély inspiráló miliőjében. Lépésről lépésre, vezetett formában készíthetitek el saját tavaszi hangulatú festményeteket – ráadásul azok is bátran csatlakozhatnak, akik még soha nem festettek!

A résztvevők számára minden szükséges eszköz biztosítva lesz: vásznak, festékek, ecsetek és természetesen szakmai segítség is, hogy az esemény végén mindenki saját alkotásával térhessen haza. Remek alkalom ez, hogy megcsillogtathassátok alkotói vénátokat!

Rendhagyó élmények és húsvéti kedvencek

Április 5-én és 6-án pedig húsvéti élmények sokaságának adnak otthont a varázslatos Tisza-kastély falai – családi programoknak, hagyományőrző kalandoknak és ünnepi gasztronómiának. 10 órától kézműves műhelyhez csatlakozhatnak a gyerekek, ahol közösen készíthetnek nemeztárgyakat, asztaldíszeket, mécsestartókat, ünnepi képeslapokat, valamint tojásdíszeket.

Utána pedig a hosszú hétvége legnagyobb szenzációjáé lesz a főszerep: a kastély parkjában tojásvadászat veszi kezdetét vasárnap és hétfőn 11 órától. Az biztos, hogy innen senki nem távozik üres kézzel!

Április 5-én különleges vendégek is érkeznek Gesztre: a Fényűző Magyar Agár Kennel csapatának hála testközelből ismerkedhettek meg a híres vadászkutya fajtával. Az élményprogram során érdekes történeteket hallhattok az agarak múltjáról és sajátosságairól, interaktív, játékos feladatok várnak rátok, és természetesen meg is simogathatjátok a négylábúakat. 14 órától pedig gróf Tisza Ilona és Nitsch Gábor tavasz- és húsvéti köszöntőjét hallhatjátok a mesebeli helyszínen.

Természetesen gasztronómiai élményekből sem lesz hiány az ünnepi hétvége során: az Arany János Vendégház jóvoltából számos finomság közül csemegézhettek vasárnap és hétfőn egyaránt. Az igazán stílusos napindításról húsvéti brunch gondoskodik, ahol gazdag étel- és italkínálatból válogathattok. Vasárnap pedig egy borvacsora teszi teljessé az estét!

Májusban is érdemes lesz Gesztre látogatni, hiszen 9-én Pál Feri érkezik a geszti Tisza-kastélyba. A mentálhigiénés szakember, motivációs előadó és író eddigi egyik legfontosabb előadásán azt a kérdést teszi fel a jelenlévők számára, vajon úgy élnek-e, ahogy érdemes. A különleges élmény mindenkit magával ragad, vallástól függetlenül!

