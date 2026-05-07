Pünkösdi paloták: 6 ünnepi kastélyprogram országszerte 2026 májusában

Felejthetetlen élményekben lesz részetek, ha felkeresitek hazánk legszebb helyszíneinek egyikét a pünkösdi hosszú hétvégén: csak győzzetek válogatni a szórakoztató, kreatív, gasztronómiai és kulturális programok közül, melyek pompás kastélyoknál kerülnek megrendezésre május 23. és 25. között! (x)

Pünkösdi Fröccsterasz a Tisza-kastély kertjében // Geszt

Május 24-én a geszti Tisza-kastély kertje megtelik élettel, zenével és finom ízekkel, hogy könnyed kikapcsolódásban lehessen részetek pünkösd vasárnapján. A különleges est során kézműves hamburgerek, grillételek, fröccsök, borok és egyéb frissítők, na meg persze élő zene gondoskodik a feltöltődésről – a belépés pedig ingyenes lesz!

„Állati jó” Pünkösd a Wenckheim-kastély parkjában // Szabadkígyós

Két nap, ahol az állatoké és a természeté a főszerep – május 24. és 25. között felejthetetlen családi élményekben lehet részetek a szabadkígyósi Weckenheim-kastély parkjában. A látványos kutyás programon vadászkutya-fajták mutatkoznak be, az agárvágtán és a hobbikutya-szépségversenyen elámulhattok a négylábú kedvenceken, de kézműves foglalkozásokból és madaras programokból sem lesz hiány a mesebeli helyszínen. Akár saját kutyusotokkal is érkezhettek!

Pünkösdi élménypark a Sándor–Metternich-kastélyban // Bajna

Gróf Sándor Móric, az „Ördöglovas” születésnapja alkalmából május 23-án rendhagyó programkavalkád vár a bajnai Sándor–Metternich-kastély parkjában. A gyerekek nagy örömére aznap játék, élmény és felfedezés kapja a főszerepet: lesz kisállatsimogató, kreatív sarok, kastélylátogatás, lovaglás, Hobby Horse ügyességi pálya, és a park védett fái is bemutatkoznak. Ha megéheznétek, lángosozhattok a kastélyparkban, és ha igazán szerencsések vagytok, még Paulina grófnővel is találkozhattok. A programokon való részvételhez élményútlevélre is szükség lesz!

Pünkösd a Festetics-kastélyban // Dég

Vasárnap és hétfőn a dégi Festetics-kastélyban is minden a tartalmas kikapcsolódásról fog szólni: óránként induló tárlatvezetéseken hull le a lepel a pompás épület titkairól, és kisvonat is zakatol majd a kastély környékén. A park messze földön híres taván lehetőség nyílik csónakázni, ha pedig megcsillogtatnátok alkotói vénátokat, kőfestésen és különleges művészi elfoglaltságokon vehettek részt a pünkösdi forgatagban.

Történelmi utazás a Siroki várnál

Pünkösdhétfőn különleges programok idézik meg a XVII. század elejét a Siroki várban. A történelem ekkor szinte folytonos háborúk sorozata volt: korhű öltözetű muskétások mesélnek majd az akkori lőfegyverekről, kardokról és védőfelszerelésekről , a markotányosnők pedig megmutatják, miként öltözködtek akkoriban a nők, hogyan készült a kézzel vert csipke, mivel fűszereztek, és milyen receptekből főztek. Színes, izgalmas állomásokon elevenedik meg a múlt és megannyi hagyomány – a vár aznap 1000 forintos kiegészítő jeggyel látogatható.

Pünkösdi játszóház és mulatság a Festetics-kastélyban // Keszthely

Május 23-án fergeteges pünkösdi mulatság veszi kezdetét a keszthelyi Festetics-kastélynál, mely három napon át varázsol mosolyt kicsik és nagyok arcára. Kézműves foglalkozásokon sajátíthatjátok el a pünkösdi koronakészítés csínját-bínját, együtt díszíthettek májusfát, a gyerekek kérhetnek csillámtetoválást, csúszdázhatnak, ugrálóvárazhatnak, apró ajándékokra vadászhatnak – csak hogy ízelítőt adjunk mindabból, ami a Történelmi Játszóháznál vár. Vasárnap interaktív zenei nap is színesíti a programpalettát, hogy muzsikából se legyen hiány a vidám pünkösdi élmény során.

