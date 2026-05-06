Különleges, föld alatti kaland vár a Nógrád vármegyébe látogató kicsikre és nagyokra: Budapesttől csupán egy órányi autóútra ismét felizzanak a bányászlámpák, és kezdetét veszi egy igazán rendhagyó, családbarát kaland.

A felsőpetényi bánya járataiban egykor több száz dolgozó fordult meg naponta, mígnem – sok más bányához hasonlóan – kapui bezárultak. Ám a Mesélő Föld csapata jó hírt hozott a kalandoroknak: idén tavasszal felfedezőtúrán vehetnek részt az apróságok családjaikkal, ott, ahol évtizedekig csak bányászok járhattak.

Szakavatott túravezetők segítségével tárulnak fel a bánya titkai, a bányászok dolgos hétköznapjait, az időutazást pedig még különleges geológiai kincsek és UV-fény alatt neonszínekben pompázó kőzetek is kísérik.

Miközben megismeritek a felsőpetényi nemesagyag-bánya múltját és jelenét, teljes biztonságban érezhetitek magatokat: a föld alatti kalandhoz már az 5-6 évesek is csatlakozhatnak. A legjobb, hogy akár esik, akár fúj, ez az élmény garantáltan felejthetetlen lesz – a bánya hűvös, stabil klímája tökéletes menedéket nyújt a felfedezőknek.

A bányatúrákról bővebb információt a Mesélő Föld weboldalán ide kattintva találtok.

