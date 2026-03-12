30 meseszép tavaszi kirándulóhely Budapesten és környékén

Már alig vártuk, hogy tavasszal végre kimozduljunk, és felfrissüljünk egy kellemes kirándulás vagy egy kiadósabb túra alkalmával. Akár a családdal, akár haladó túrázóként vennétek be a Budapest környéki természetközeli helyeket, cikkünkben mindenképpen találtok nektek megfelelő úti célt.

Családbarát úti célok

Közepes nehézségű túrák

Kihívást keresőknek

Családbarát úti célok

Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület

Március első napjával ismét szélesre tárta a kaput a Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület Látogatóközpontja, így a fővároson belül tehettek élménydús tavaszi sétát a hegyekben. Az innen induló, 850 méteres tanösvény könnyen teljesíthető, azonban meredek szakadékokat érintő szakaszok miatt kizárólag szakvezetéssel látogatható, ami hétvégente négy alkalommal indul. Érdemes a honlapon megváltani a jegyeiteket, hiszen így kedvezményes áron szerezhetitek be őket, ráadásul egészen biztosan nem maradtok hoppon a pénztárnál. A területet kutyával nem tudjátok látogatni.

További információ >>

Tőzeges tanösvény, Gyömrő

Budapesttől alig egy órányira található a gyömrői Tőzeges-tó és az azt körülvevő, ingyenesen látogatható Tőzeges tanösvény, ahol a kirándulást gyermekek által készített illusztrációk és érdekességeket tartalmazó információs táblák és interaktív feladatok színesítik. A tó környékét az enyhe szélben lágyan hajladozó nádasok keretezik, illetve szigetek és félszigetek ékesítik, otthont adva a terület gazdag állat- és növényvilágának. A nádasok között egyes helyeken a víz fölé épített fapallók vezetnek végig. Az ösvény abszolút családbarát, az állomások a gyermekek és a felnőttek érdeklődését is lekötik.

Vasas-szakadék, Szentendre

Bár Szentendrét általában macskaköves utcáival és festői szépségű belvárosával azonosítjuk, a közelben remek túraútvonalakat találhattok. Ilyen például a város külterületén található Cseresznye-hegy környéke. Ha autóval jöttök, érdemes a Dömöri-kapunál megállni, ahol rögtön egy csodás vízesésre bukkanhattok. A hegy északi oldalában felfedezhetitek a Vasas-szakadék nyolc méter magas, mohával benőtt, lélegzetelállító andezitoszlopait is. A túrát akár a Kő-hegy irányába is folytathatjátok, ahol 366 méterről tekinthettek le a városra. Ezek a célpontok ráadásul gyerekekkel együtt is könnyen teljesíthetőek, hiszen csupán kisebb szintkülönbségekre számíthattok.

Nagy-Somlyó, Pilisjászfalu

Mesés panorámára bukkanhattok a Budapesttől nagyjából egy óra autóútra fekvő Pilisjászfaluban. A községhez tartozó legnépszerűbb kirándulópont kétségkívül a csupán 366 méter magas Nagy-Somlyó régen bezárt, ma már szabadon látogatható mészkőbányája, amelynek különböző szintjeiről egyre impozánsabb látvány tárul a szemetek elé. Ugyan jelzett turistaút nem vezet fel a tetőre, de a hegylábtól indulva több tábla is segíti az eligazodást. Ez a kirándulópont kényelmes emelkedői miatt gyerekekkel éppoly tökéletes hétvégi program lehet, ráadásul itt az embertömegtől sem kell tartanotok.

Alsó-Jegenye-völgy, Solymár

A Budapesttől félórányi autóútra lévő Solymár mellett találjátok a Budai-hegység legnagyobb vízesését, a Paprikás-patak 4-5 méter magas vad zuhatagát. Innen érdemes továbbindulni a csodás kilátást nyújtó solymári vár irányába – addig azonban még számtalan látnivalóval találkozhattok útközben. Az útvonal többször átvezet a patakon, amit sziklaszirtek és zöldellő fák kereteznek, de meglátogathatjátok a Rózsika-forrást, a Paprikás-üreget és egy tündéri kis faházikót is. A séta hossza nagyjából 5 kilométer, amit 1-2 óra alatt kényelmes tempóban be tudtok járni, így jó választás lehet gyerekekkel is.

OTP Tanösvény, Budakeszi

A Pilisi Parkerdő és az OTP Bank közös, élményalapú tanösvénye a Budakeszi Vadaskert környékét járja be, így a főváros közvetlen szomszédságában tudtok kiszakadni a mindennapi rohanásból. Az 5 kilométer hosszú, 10 megállóval rendelkező tanösvény a minimális szintkülönbségnek köszönhetően családosok számára is könnyen teljesíthető. Az útvonal érinti a terület legkülönlegesebb pontjait, például a kilátóteraszt és a karsztbokor-erdő jellegű élőhelyeket, miközben bemutatja a Budakeszi Vadaskert lebilincselő történetét is. A túrát digitális tartalmak gazdagítják, amelyek Epres Attila hangján szólalnak meg.

Beliczay-sziget, Érd

Tavasszal érdemes a Duna és az Ófalu által közrefogott Beliczay-szigetre is ellátogatni, ahol ilyenkor milliónyi tőzikével és csillagfürttel találkozhattok. A sétát javasolt a Tőzike tanösvényen kezdeni, a 9 állomásos ösvényt végigjárva hasznos ismeretekkel gazdagodhatunk az ártéri erdőről és annak igen gazdag növény- és állatvilágáról. A mézeskalácsáról és viaszgyertyáiról egykor országszerte híres Beliczay család nevét és emlékét őrző szigeten vadregényes élmények várják a városi közegből kiszakadni vágyókat. A tanösvényt végigjárva eljuthatunk egészen a Duna-partig, ahol a vadregényes mellett vízparti hangulatban sem szenvedünk majd hiányt.

Fundoklia-völgy, Érd

Szintén Érden találjátok a méltatlanul elfeledett Fundoklia-völgyet: ezt a védett természeti területet talán csak a helyiek és a régészek látogatják rendszeresen, éppen ezért viszont végtelenül nyugodt, zavartalan sétában lehet részetek, ha elutaztok ide. A kirándulóhely déli részén izgalmas, hasznos ismereteket nyújtó 12 állomásos tanösvény vár titeket, aminek segítségével megismerhetitek az itteni rendkívül sokszínű növénytakarót és a hely gazdag állatvilágát. Az M7-es autópálya által kettészelt völgy közel 3 km hosszú, északi része pedig régészeti kincsesbányaként van számon tartva.

Gubóvirág tanösvény, Budaörs Budaörs bizony a Sorrento-sziklákon túl is bővelkedik természeti értékekben: ha bírjátok szusszal, feltétlenül ejtsétek útba a Budai-hegység déli peremén nyugvó Budaörsi-kopárok látnivalókban gazdag vidékét, ahol a változatos táj és annak alapkőzete, a dolomit a gazdag élővilágnak és számos védett növénynek az otthonául szolgál. A kisgyerekekkel is kényelmesen teljesíthető sziklagyep területét a 6 állomásos, izgalmas Gubóvirág tanösvényen keresztül ismerhetitek meg, amelyben a Duna–Ipoly Nemzeti Park ingyenes mobilalkalmazása és a letölthető tájékoztatófüzet is nagy segítségetekre válhat. Fóti-Somlyó tanösvény A Fóti-Somlyó tanösvény mindössze 25 km-re fekszik Budapesttől, így a fővárostól bő fél óra alatt megérkeztek ehhez a mesés, csendes kirándulóhelyhez. A lepkék hegyeként emlegetett, dombnagyságú tanösvény változatos élővilágon keresztül kalauzol bennünket a helyi jellegzetességeken át, ráadásul a dombtetőre érve pazar kilátásban lehet részetek a Budai-hegységre és a Pilis hegyeire. A helyszínen könnyebb és nehezebb terep közül is tudtok választani, így másodmagunkkal vagy a családdal is megfelelő úti cél lehet: a másfél-két órát felölelő kirándulás kisgyerekkel is teljesíthető.

Közepes nehézségű túrák

Róka-hegyi kőfejtő, Budapest

A sziklamászók és kirándulók kedvelt célpontját, a Róka-hegy sárga bányaudvarát legkönnyebben a csillaghegyi HÉV-megállóból tudjátok a legkönnyebben elérni, ahonnan rövid sétára találjátok ezt a különös képződményt, ami az 1940-as évekig működött Budapest legnagyobb mészkőbányájaként. A helyről a Grand Canyon jut eszünkbe: a sziklafalaknál több barlangot, gazdag élővilágot és egy tanösvényt is találtok, 254 méter magas ormára kiülve pedig lélegzetelállító panoráma tárul elétek. A kőfejtőt meredek sziklái és magas lépcsősorai miatt soroljuk a középnehéz kategóriába, látogatása inkább nagyobb gyerekekkel ajánlott.

Vaskapu-szikla, Pilisszentkereszt

A semmihez sem fogható, feltehetően hévizes eredetű sziklaformációt legegyszerűbben Pilisszántótól Klastrom felé tartva érhetitek el. Utunk a 800 éves cisztercita templom romjain, a Klastrom-forráson és az árvalányhajjal teli réten keresztül vezet a Vaskapu-sziklák 6 és 15 méter magas, lenyűgöző sziklakapuihoz. A túra eleinte könnyed emelkedőkkel férkőzik a bizalmunkba, azonban az utolsó pár száz méteren bizony bekeményít – éppen ezért túrabakancs és megfelelő öltözet ajánlott. A Dobogókőre és a Két-bükkfa-nyeregre táruló kilátás viszont hamar elfeledteti a megtett kilométerek fáradalmait.

Nyakas-kő, Biatorbágy

Biatorbágyon található a jellegzetes alakjáról ismert Nyakas-kő, amelynek tetejére akár ki is mászhattok, valamivel magasabbról pedig gyönyörű, 180 fokos kilátás tárul elétek a sziklaformációkra és a környező településekre. A kirándulóhelyet legegyszerűbben a Madárszirtet és a beszédes nevű Százlépcsőt útba ejtve, egyórás sétával közelíthetitek meg. Mivel a sziklán nincs korlát, és néhol kisebbeket-nagyobbakat ugorva lehet kimászni a tetejére, valamint az ösvény is sokszor meredek és csúszós, az útvonalat gyerekekkel és kutyával sem ajánljuk. Túraöltözetről mindenképpen gondoskodjatok indulás előtt!

Rám-szakadék, Visegrád

Minden évszakban egyedülálló látványt nyújt a Visegrádi-hegy másik nevezetessége, a Rám-szakadék: a zöldellő természetet mellett még egy elbűvölő vízesésben is gyönyörködhettek. A túra teljesítése is maradandó élmény lesz, hiszen létrák és korlátok segítségével mászhatjátok meg az ösvényt. Éppen ezért érdemes az időjárásra is figyelnetek: esőzés után a létrák fokai bizony könnyen csúszóssá válhatnak, napsütötte napokra azonban csodálatos úti cél lehet a szakadék. A túra után pihenjetek meg a hangulatos fogadóépületben, ahol még egy utolsó erőfeszítéssel a kilátóra is felmászhattok.

Nagy-Kevély, Pilisborosjenő

534 méterével a Nagy-Kevély a legmagasabb csúcs, ami a legközelebb van Budapesthez. A tetejéhez érve semmihez sem fogható szemszögből tekinthettek le a fővárosra és a Pilisre: a főváros zaja ide már nem jut el, innen nézve nyugodtnak tűnik minden. A túra alkalmával érdemes megnézni a könnyed sétával megközelíthető Teve-sziklát is, ami kis kreativitással tényleg az állat alakját veszi fel. Innen már csupán negyedórányi gyaloglásra találhattok még egy igazi rejtett gyöngyszemet: az Egri csillagok 1968-as filmváltozatához felépített vár díszletének maradványait.

Öreg-kő, Bajót

A Gerecse keleti oldalára felmászva, a zöld háromszög jelzést követve az Öreg-kő tetején találjátok magatokat. A 375 méter magas szirtes gerincről leírhatatlan látvány tárul elétek a Duna és a Pilis felé – sőt, ha kis szerencsétek és tiszta kilátásotok van, még az esztergomi bazilikáig is ellátni. Innen vegyétek a Jankovich-barlang felé az irányt, amelynek nyolc méter magas bejáratát egy csodálatos, fentről érkező fénycsóva világítja meg egy kürtőn keresztül. A barlang tetejéről ráadásul fantasztikus panorámában lehet részetek. Ez a túra a könnyebben teljesíthető, rövidebb kirándulások közé tartozik, bár egyes helyeken meredek részeken kell felkapaszkodnotok – túracipő kötelező!

Sorrento sziklák, Budaörs

A Budaörs és Budakeszi között elhelyezkedő Sorrento-sziklák fenséges panorámát és vadregényes, fenyvessel borított kirándulást ígérnek. A sziklacsoport olaszos hangzása nem véletlen: a látványosság a Sorrento tengerpartjánál található sziklákról kapta a nevét, ez a mediterrán életérzés pedig a csúcs megmászása közben is visszaköszön. Ezek a különleges természeti képződmények néhány méterre helyezkednek el egymástól, így könnyedén bejárhatjuk őket egy óra alatt, akár családosan és kutyával is – de ha izzasztóbb túrát szeretnétek, a környéken akár 8-10 kilométeres útvonalakat is találtok.

Gyadai tanösvény, Szendehely

A Börzsöny és a Cserhát hegyei között vezető, 13 állomásos Gyadai tanösvény egy változatos, élményekben és izgalmakban bővelkedő, akár nagyobb gyerekek számára is ideális túraútvonal. A Katalinpusztai Látogatóközponttól a zöld T-jelzést követve haladjatok a Lósi-patak vonalában, ahonnan két hídátkelés után megérkeztek egy tágas rétre. A jól kiépített pallósoron lépkedve egy idő után a Naszályhoz tartozó Gyadai-réten találjátok magatokat. Ezután következik túránk csúcspontja: a szurdokvölgy felett átívelő, hosszú függőhíd. Innen már a Kéktúra vonalát követve egy óra múlva vissza is tértek a kiindulóponthoz.

Kós Károly-kilátó, Zebegény

A Kós Károly-kilátó vitathatatlanul Zebegény egyik legnépszerűbb látnivalója, a több stílust ötvöző panorámapontról szemet kápráztató panoráma nyílik a Dunakanyarra. A Csóka Árpád tervei alapján készült faépítmény is a Kálvária-dombon áll, a Nagy-Kerek-hegy oldalában. A kilátó rövid, könnyed sétával érhető el a község központjától, így családosok számára is megfelelő választás lehet. Ha pedig tovább folytatnátok a felfedezést, csak vessétek bele magatokat a Dunakanyar túraútvonalainak egyikébe, így garantáltan meglesz az átlagon felüli lépésszám.

Fő-kúti fenyves tanösvény, Páty

A kedvelt pátyi pihenőerdőnél – melyet a helyiek csak Fenyvesként emlegetnek -, találjátok a Fő-kúti fenyves tanösvényt, melyet legkönnyebben a zöld négyzettel jelzett turistaúton tudtok megközelíteni a Fő-kúti parkerdő parkolójából indulva. Az 1940-es években telepített erdőben futó tanösvény nemcsak a fenyvesekről nyújt hasznos tudnivalókat, de még egy hasadékbarlangot és a Fő-kúti forrást is bemutatja. A 8 kilométeres tanösvény kiadósabb, néhány órás sétát tartogat magában, komolyabb szintkülönbségre azonban nem kell számítani – ha elfáradnátok, csak álljatok meg egyet piknikezni!

Kihívást keresőknek

Hűvösvölgy

Egy biztos: a Normafa környéke kihagyhatatlan célpont egy tavaszi hétvégére. A budapestiek egyik kedvenc városi kirándulóhelyétől fél óra alatt elsétálhattok a János-hegyi Erzsébet-kilátóhoz, ahonnan Hűvösvölgy felé vehetitek az irányt. A csupán 7 kilométert felölelő túra hossza alapján közepes nehézségűnek mondható, azonban meredek kapaszkodói miatt inkább középhaladó túrázóknak ajánlott – ha útba ejtetek pár közeli kilátót, máris meglesz a 10 kilométer. Út közben néha megpillanthatjátok az elhaladó gyermekvasutat, Hűvösvölgyhöz megérkezve pedig a büfé isteni nápolyi pizzája lesz a jutalmatok.

Pilis-tető

Ezt a kilátást egyszerűen lehetetlen megunni: a középhaladóknak ajánlott, 2-3 óra alatt teljesíthető túra végén meseszép panoráma fogad a Pilis-tetőn. A csúcsot megközelíthetitek Pilisszentkereszt és Pilisszántó felől is, innen tudtok rátérni a Remeték útjára, illetve a Pálos útvonalra. Ha további kilátópontokra vágytok, feltétlen ejtsétek útba a közelben található Boldog Özséb-kilátót vagy a Pilis-tető alatti kilátópontot egyaránt, így akár egész napos kirándulás is kerekedhet a kalandból. A séta nagyobb erőfeszítést vesz igénybe, így mindenképpen túrafelszereléssel ajánlott.

Dobogó-kő

Ha egy feltöltő, kiadósabb túrára vágytok, vegyétek a Dobogó-kő felé az irányt, melynek végtelen panorámájában és friss, tiszta levegőjében garantáltan nem fogtok csalódni. Az ország egyik kedvenc kirándulóhelyének további előnye, hogy felkészültségeteknek megfelelően könnyebb vagy nehezebben teljesíthető, hosszabb távok közül egyaránt tudtok választani. Akárhogy is döntsetek, a túra végén mindenképpen pihenjetek meg a turistaházban, ahol bográcsban készült ételekkel töltődhettek fel, és még egy érdekes ingyenes kiállítást is megnézhettek.

Kálvária-hegy, Budapest

A budapesti kirándulóhelyek közül nem hiányozhat természetesen a Hármashatár-hegy sem: mi most számtalan mesés látnivalói közül a 384 méter magasra nyújtózó Kálvária-hegyet emeljük ki. A tetején található Golgota-keresztjeihez egy meredek, fárasztó keresztút vezet fel az erdő sűrűjében, azonban a fenti kilátásért mindenképpen érdemes megmászni. A kopár csúcsról tényleg elképesztő panoráma nyílik a környékre: látható az egész Solymári-völgy, a Budai-hegység és a Pilis jelentős része is, tiszta időben pedig a főváros több épületét is kiszúrhatjátok.

Nagy Disznó-hegy, Visegrád

Látogassatok el a Visegrád környékén található, igen mulatságos nevű, vadregényes hegyhez! A 431 méteres hegy és kistestvére – kitaláltátok, a 414 méteres Kis Disznó-hegyről van szó – csekély magasságuk ellenére is csak bevállalósabbaknak ajánlott. A csúcshoz ugyanis nem túraútvonalon keresztül, hanem erdészeti utakon tudtok eljutni – néha pedig még a kreativitásotokat is elő kell venni ahhoz, hogy boldoguljatok. Legjobban akkor jártok, ha a Királykunyhótól induló, Prédikálószékre vezető úton indultok el, de Dömös felől is meg tudjátok közelíteni a helyet. Ettől még megéri felkapaszkodni a Nagy Disznóra: a hegytetőről páratlan panoráma nyílik a Dunakanyarra.

Csóványosi-kilátó, Diósjenő

A Börzsöny egyik legimpozánsabb csúcsa a 938 méter magas Csóványos. Bizonyára már kitaláltátok, hogy ez a terep nem kezdő túrázóknak ajánlott: valóban embert próbáló, legalább a fél napot felölelő kirándulás vezet a csúcsig, ha a Királyréthez közel eső Cseresznyefa parkolóból indultok. Az út végén található, 133 fokból álló csigalépcső az utolsó energiátokat is felemészti, megmászása után viszont lélegzetelállító panoráma fogad titeket: jól kivehető a Dunakanyar és a Börzsöny sűrű erdőkkel borított csúcsai. Tiszta időben még a Selmeci-hegység vonulatait és a Magas-Tátra sziluettje is észrevehetitek.

Vörös-kő, Leányfalu

Az 521 méter magas Vörös-kő pontosan Leányfalu és Tahitótfalu között helyezkedik el: előbbi helyről a piros, utóbbiból a sárga jelzést követve érhettek fel a csúcsra. Bár a célig számos kanyar és jó pár nehezebb szakasz vezet, megéri összeszedni minden erőtöket: a tetőre megérkezve ugyanis káprázatos kilátásban lehet részetek. Csodáljátok meg az előttetek elterülő Szentendrei-szigetet, a Duna kanyarulatait és Vác környékét, majd vegyétek észre a Cserhát vonulatait is. Figyeljétek meg alaposan a Vörös-kő tetejénél lévő emlékművet is – a talapzaton egy aranyos rókarajzot is felfedezhettek!

Vadálló-kövek, Dömös

A vulkanikus eredetű Vadálló-köveknél szédítő kilátásban lehet részetek, amiért megéri venni a fáradságot. A túra mindenképpen a nehezebbek közé tartozik: a meredekebb szakaszokat göcsörtös, kiálló gyökerek, kövek és morzsalékos talaj teszik izgalmasabbá, ami esőzés után különösen csúszóssá válhat. A zord körülmények azért ne szegjék kedvetek: megfelelő felszereléssel teljesíthető kihívással néztek szembe, ráadásul a szirtekre felérve a meseszép Dunakanyar nyugati része tárul elétek. Visszafelé érdemes a Prédikálószék kilátó felé elindulni, ahol szintén fantasztikus panoráma vár.

Látó-hegy, Vác

Ha különleges szemszögből szeretnétek ránézni a Dunakanyarra, hódítsátok meg a Vác mögött emelkedő Naszályt! A túra Kosdról indul, és ugyanoda tér vissza, nagyjából 10 kilométeres távot és 460 méternyi szintemelkedést bejárva előbb a zöld jelzés, majd a Kéktúra útvonalán. A 652 méteres csúcs előtt érdemes kitérőt tenni a misztikus hangulatú Násznép-barlanghoz. Lefelé szintén a Kéktúra ösvényén haladhattok tovább, majd a sárga körút jelzést és a kék háromszöget követve értek fel az 534 méteres Látó-hegyre. Innen belátjátok a Dunakanyar ívét és a Szent Erzsébet-kereszt fenséges sziluettjét.

Holdvilág-árok, Pomáz