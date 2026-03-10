30 virágzó arborétum és kert Budapesten és környékén, ami tavaszi sétára invitál

Ahogy melegszik az idő, úgy vágyunk egyre jobban a természet közelségére – íme egy csokornyi meseszép arborétum, kert, park és sétány, ahol csodás virágok látványa fogad tavasszal.

Botanikus kertek és arborétumok

ELTE Füvészkert, Budapest

Budapest kedvenc botanikus kertje a VIII. kerületben található ELTE Füvészkert, mely közel 12 ezer növényfajt felvonultató gyűjteményével nemzetközi hírnévre is szert tett. A füvészkert 2006 óta az ELTE különleges oktatóegysége, és a Kulturális Örökség részeként Budapest belvárosában kínál nyugodt, zöld menedéket a városi nyüzsgés elől.

1083 Budapest, Illés utca 25. | Weboldal

Budai Arborétum, Budapest

Tavasszal különösen jó úti cél a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Villányi úton található arborétuma a természetbarátok számára. A Gellért-hegy déli lejtőjén fekvő, 7,5 hektáros Budai Arborétum növényvilága minden évszakban más és más arcát mutatja, az Alsó és Felső Kertre tagolt parkban sziklakert, kerti tó, több mint 120 éves fák és számos madárfaj is felfedezhető. Érdekesség, hogy kedvező fekvésének köszönhetően a Budai Arborétum Magyarország egyik legmelegebb területe!

1118 Budapest, Villányi út 29-43. | Weboldal

Soroksári Botanikus Kert, Budapest

Budapesttől néhány kilométerre található a Soroksári Botanikus Kert, amely létrehozását a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Tanácsa kezdeményezte, majd valósította meg 1962-ben. Gyűjteménye a botanikai kutatások számára is fontos szerepet tölt be: a kert legértékesebb és egyben legérzékenyebb területe a láprétrezervátum, ahol 12 hektáron őriznek ritka és védett növényfajokat, hogy fennmaradhassanak az utókor számára. A láprét az év során folyamatosan változik, legszebb arcát május és június között mutatja.

1238 Budapest, Túri István út 2. | Facebook

Budakeszi Erdészeti Arborétum

Hétvégén újra megnyitotta kapuit a Budakeszi Erdészeti Arborétum, és szeretettel várja a látogatókat, akik egy kis nyugalomra vágynának, távol a város zajától. A Budai Tájvédelmi Körzet déli határán fekvő terület gazdag növény- és állatvilágának köszönhetően különösen izgalmas kirándulóhely: a gyerekeket játszótér, madárház és állatsimogató várja, és még a négylábú kedvenceknek sem kell otthon maradniuk.

2092 Budapest, Erzsébet puszta | Weboldal

Kemotaxonómiai Botanikus Kert, Budakalász

A Magyarországon egyedülálló, világszinten is ritkaságnak számító Kemotaxonómiai Botanikus Kertben a növények által termelt kémiai anyagokat kutatják. Az élőnövény-bemutatóhelyen mintegy 900 taxon található, így a kisebb botanikus kertek közé tartozik. Különleges gyűjteménye a hazai védett gyógynövényeket, a Kárpát-medence gyógynövényeit, valamint a közeli Pilis és Visegrádi-hegység jellegzetes fajait is magában foglalja. A kertet egy üvegházi gyűjtemény is gazdagítja, az arborétum előzetes bejelentkezéssel, szakvezetéssel bárki számára látogatható.

2014 Budakalász, Lupaszigeti utca 4. | Weboldal

Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert

1961. május 1-jén nyitotta meg kapuit a Vácrátóti Botanikus Kert, amely hazánk leggazdagabb élőnövény-gyűjteményét őrzi. Az évek során számos változás történt területén, az ezredforduló óta pedig tanösvény mentén, kihelyezett informatív táblák segítségével fedezhetjük fel a kert szépségeit. Az állandó kiállítások mellett tematikus vezetett sétákon nyerhetnek betekintést a látogatók a kultúra, az ökológia és a botanika különleges ötvözetébe.

2163 Vácrátót, Alkotmány utca 2-4. | Weboldal

Alcsúti Arborétum

A 40 hektáron elterülő Alcsúti Arborétum Budapesttől alig egy órára fekszik, és évszaktól függetlenül bővelkedik látnivalókban: festői hidak, kastélyromok, műemlékek, sőt a tóban visszatükröződő táj is felfedezésre csábít. Hazánk egyik legszebb angolparkja tavasszal különösen elbűvölő, hiszen illatozó fák, színes virágok és egyre élénkebb madárcsicsergés nyújtanak felüdülést a kirándulóknak.

8087 Alcsútdoboz, Kastély 2. | Weboldal

Gödöllői Arbo-park

A Gödöllő és Isaszeg határában fekvő Gödöllői Arbo-park nem véletlenül kapta az „ezerarcú erdő” nevet. A 137 hektáron elterülő arborétumban változatos erdőképletek hívogatnak elmélyült sétára, miközben a tucatnyi tisztás lehetőséget kínál a megpihenésre. Az 1902-ben telepített erdőség eredetileg új fafajok, elsősorban fenyők honosítására jött létre. A kalandos ösvényekkel teli parkban még meseösvény is helyt kapott!

2100 Gödöllő, Isaszegi út 164. | Weboldal

Agostyáni Arborétum, Tata

Budapesttől alig egy órára, Tatától pedig mindössze 7 kilométerre, a Bocsájtó-völgyben rejtőzik az Agostyáni Arborétum, a Gerecse Tájvédelmi Körzet egyik gyöngyszeme. A 30,5 hektáros park több száz fafaj otthona, a legidősebb egyedeket még az Esterházy család ültette 1912-ben. Az arborétum növényvilága mindig tartogat meglepetéseket, a terület ráadásul gyalogosan, kerékpárral, autóval vagy tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető. A kulcsosház is várja a természetjárókat, hogy igazán átérezhessék a természet nyugalmát.

2835 Tata | Facebook

Pákozdi Pagony – Vadaspark és Arborétum

A fővárostól 50 km-re, a Velencei-hegység és a Velencei-tó között található Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadaspark a családi kirándulások kedvelt célpontja. A 7 hektáros területen emuk, szarvasok és muflonok figyelhetők meg testközelből, madárröpdék és vízi élőhelyek is bejárhatók. A 15 méter magas kilátóból a Velencei-tó vadregényes tája tárul elénk, és még kalandjátszótér, erdei tanösvény és tűzrakóhelyek is várják a látogatókat.

8096 Pákozd | Weboldal

Bertényi Miklós Füvészkert, Visegrád

Az ország egyik legszebb botanikus kertjének területén egykor vélhetően Károly Róbert és Szent István is vadászott. Mai képét az 1960-as években alakították ki Eöry Gyula diplomamunkája alapján, fenyőket és egzotikus ázsiai növényeket telepítve, ám megőrizve a több száz éves őshonos fákat. A 16 hektáros park két részből áll: az arborétumból, mely kacskaringós utak és fahidak ölelésében nyújtózik, valamint az Erdőanyai-szurdokból, amely kis patak mentén vezet a sziklafalak közé. A bejárat a Telgárthy-rét felől közelíthető meg, a jegyeket az Ördögmalom étteremben válthatjuk meg.

2025 Visegrád | Weboldal

Illatozó rózsakertek

Rózsakert Margitsziget, Budapest

A Margitsziget közepén, a vadaspark mellett fekvő Rózsakert már évszázadok óta invitálja illatozó sétára a budapestieket. Bár a virágok többsége csak nyár elején nyílik, tavasszal is érdemes felfedezni, hiszen a színes egynyári növények és a zöldülő fák gyönyörű látványt nyújtanak.

Gül Baba Türbéje és Rózsakert, Budapest

Tavaszi sétáink kötelező állomása a Rózsadomb oldalán, a romantikus, macskaköves Gül Baba utca tetején álló türbe. Az 1543–1548 között épült iszlám sírboltot és a mellette fekvő függőkertet néhány éve felújították, így több ezer növény között andaloghatunk: rózsakülönlegességek, tulipánok, nárciszok, kúszónövények és gyönyörű fák várnak ránk az iszlám legészakibb szent helyénél.

1023 Budapest, Mecset utca 14. | Weboldal

Várkert Bazár, Budapest

Az egyik legismertebb magyar építész, Ybl Miklós tervei alapján 1883-ra készült el a neoreneszánsz épületegyüttes, melyet annyi budapesti imád. A Várkert Bazár kezdetben kereskedelmi célokat szolgált, majd a szocializmus idején az Ifjúsági Park kultikus szórakozóhelye volt, később 30 éven át üresen állt. 2014-es felújítása során egy 8700 m²-es kerttel bővült, amely tavasszal színpompás virágágyásokkal és szabadtéri programokkal várja a látogatókat.

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6. | Weboldal

Millennium Háza, Budapest

A Városliget felújítása során a Millennium Háza előtt egy különleges rózsakertet alakítottak ki. A szivárvány minden árnyalatában pompázó 1500 tő rózsa Budapest aranykorának hangulatát idézi, miközben a kert közepén álló Zsolnay-kút romantikus dísze még inkább fokozza az élményt. A frissen nyírt, méregzöld gyep tökéletes hely piknikezéshez vagy egy jó könyv lapozgatásához!

1146 Budapest, Olof Palme sétány 1. | Weboldal

Rózsák tere, Budapest

A neogótikus Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplom körül a jó idő beköszöntével színes rózsakert fogadja a sétálókat és andalgó párokat. Amíg pedig a virágok nyílására várunk, a templom mesés rózsaablakai és a fények varázsolnak romantikus hangulatot a térre.

1074 Budapest, Rózsák tere

Budatétényi Rózsakert

A 2,5 hektáros kert nemcsak Budapest legnagyobb rózsakertjeként, hanem Magyarország legnagyobb rózsagénbankjaként is ismert. A tavasz beköszöntével közel 9000, 60–70 éve nemesített rózsatő nyílik a díszparkban. A 2017-ben felújított pihenőkert padokkal szegélyezett sétautakkal és számos kultúrtörténeti érdekességgel, ingyenes belépéssel várja a látogatókat, a kisebb csoportok pedig előzetes bejelentkezést követően szakvezetésen is részt vehetnek.

1223 Budapest, Park utca 2. | Facebook

Szent István park, Budapest

Egy egykori ipari negyed helyén, több mint 90 évvel ezelőtt jött létre Újlipótváros zöld szíve, a Szent István park. A városi oázisban magasra nőtt akácok, platánok, hársak, nyírfák és egy védett szivarfasor idézik az eredeti park hangulatát, a homokos játszótér mellett pedig tavasszal és nyáron virágba boruló ágyások és a 240 rózsafajtát bemutató rózsalugas gondoskodik a mesebeli látványról.

Jókai-kert Természetvédelmi terület, Budapest

A Költő utcai Jókai-kert területét Jókai Mór szívvel-lélekkel varázsolta erdőségből gyümölcsöző édenkertté a Svábhegyen. Az elhagyott bányaterületet az Egy magyar nábob és a Kárpáthy Zoltán című regényeiből származó honoráriumából vásárolta. Ma a Duna-Ipoly Nemzeti Park részeként működik, a csodás kertben az író által gondosan válogatott fák alatt, azok törzsének dőlve pihenhetünk.

1121 Budapest, Költő utca 21. | Facebook

Klebelsberg Kastély, Budapest

Klebelsberg Kuno hajdani otthona ősfák ölelésében, a második kerületben testesíti meg a „zöld elegancia” fogalmát: a kastélypark legkülönlegesebb része, a rózsakert pedig a színpaletta megannyi árnyalatát lefedve ejti ámulatba a kíváncsi szemeket.

1028 Budapest, Templom utca 28. | Facebook

Gellért-hegyi rózsakert, Budapest

2024 nyarán illatozó szenzációval bővült Budapest látképe: a Gellért-hegy Jubileumi parkjában meseszép rózsakert került kialakításra. A káprázatos kertben 50-féle rózsafajt csodálhatunk meg, Tar István Budapesti lány című szobra mellett megtaláljuk Budapest rózsáját is, egy gyönyörű barackszínű ’Großherzogin Luise’ típusú virágot.

Egzotikus japánkertek

Japánkert az Állatkertben, Budapest

A Fővárosi Állat- és Növénykert egyik legvarázslatosabb látványossága a Japánkert, melyet 1963-ban kezdtek kialakítani. Legöregebb fája még az 1866-os alapítás idejéből származik, hiszen a tóparti sétányon álló hatalmas platán már az Állatkert születésekor is ott állt. A kert a japán kertészeti hagyományokat idézi, kelet-ázsiai növényekkel, például japánnaspolyával, szobaaráliával és díszcseresznyékkel, és a Nemzeti Bonsai Gyűjtemény ritka fáival, melyeket bambuszligeteket idéző pavilonban tekinthetünk meg.

1146 Budapest, Állatkerti körút 6-12. | Weboldal

Margitszigeti Japánkert, Budapest

A Margitszigeti Japánkert a város igazi ékköve: a kert szívét a vízililiomokkal, aranyhalakkal és napozó teknősbékákkal teli tórendszer alkotja, de találunk itt gömbbukszusokat, páfrányokat, íves fahidacskát, kőlámpásokat és bonsaiokat is. A 19. század fordulóján Magyar György főkertész álmodta meg a kanyargós sétányokkal és hívogató padokkal tarkított kertet, amely ma is egy csapásra Japánba repít minket.

1138 Budapest, Schulek Frigyes sétány

Zuglói Japánkert, Budapest

A Mogyoródi úttól alig egy sarokra található az ország egyik első japánkertje, amelyet a Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum névadó kertésze tervezett és építtetett 1928-ban. A legenda szerint Takamacu herceg és felesége is ellátogatott ide, és olyannyira elbűvölte őket a távol-keleti paloták kertjeit idéző park, hogy több növényt is adományoztak a Zuglói Japánkertnek. A 3000 m²-es kertet egy tagolt partvonalú tórendszer formálja, amelyet lépőkövek színesítenek, könnyítve a rejtett zugok felfedezését és a meditatív séta élményét. A parkban egy kínai mamutfenyő és egy himalájai selyemfenyő is otthonra lelt.

1149 Budapest, Kövér Lajos utca 1. | Weboldal

Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, Budapest

Egy Andrássy úti, gyönyörűen felújított villában található a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, melyet távol-keleti kert ölel körbe. A múzeum 1923-ban nyitotta meg kapuit Hopp Ferenc, a morvaországi származású magyar műgyűjtő mintegy 4000 tételes magángyűjteményével, amely ma már több tízezer műtárgyon keresztül mutatja be Kína, Japán, India, Korea, Mongólia, Nepál, Tibet és Délkelet-Ázsia kultúráját. A kertben vezetett botanikai és kerttörténeti túrákon is részt lehet venni, ám a múzeum és a kert felújítási munkálatok miatt május végéig zárva tart idén!

1062 Budapest, Andrássy út 103. | Weboldal

Szentendrei Japánkert

A szentendrei Dunakorzó legészakibb végén váratlan meglepetésként tárul elénk az ország legfiatalabb japánkertje, amely 2016-ban nyílt meg Dani Zoltán, a Japánkert Magyarország Egyesület elnökének munkájának köszönhetően. A Czóbel parkból nyíló, vízzel, évszakok szerint tagolt növényzettel és kövekkel kialakított ékszerdoboz egész évben ingyenesen látogatható, egyedülálló módon akár éjszaka is. Bár a kert még „kölyökéveit” éli, és körülbelül 15 év kell, mire teljes pompáját eléri, már most is érdemes felkeresni a távol-keleti hangulat és a lelki harmónia kedvéért.

2000 Szentendre, Rét utca 2. | Facebook

Virágba borult sétányok és közparkok

Tóth Árpád sétány, Budapest

Budapest egyik legszebb tavaszi sétaútvonala a Tóth Árpád sétány, amely egykor a híres költő várnegyedbéli andalgásainak kedvelt helyszíne volt. Mindkét oldalát dús fasor szegélyezi: keletre vadgesztenyék között lakóházak, nyugatra Krisztinaváros és a budai hegyek magasodnak. Áprilistól májusig japán díszcseresznyék virágai festik rózsaszínre a mesés panorámát.

Széllkapu park, Budapest

Már lassan öt éve ejt ámulatba bennünket a 26 ezer m²-es Széllkapu, mely Közép-Európa egyik legnagyobb pihenőparkja. A parkban háromdimenziós függőkert, cseresznyefaliget, látványos napelemek és 355 új fa várja a feltöltődni vágyókat. Az egykori Ganz iparterületet korábban pusztuló gyárépületek csúfították, mára azonban egy modern, változatos növényzettel tarkított városi park áll a helyükön.

Mechwart liget, Budapest

A II. kerület főtereként ismert park a Margit körút és a Keleti Károly utca találkozásánál terül el, északnyugatról a kerületi polgármesteri hivatal épülete tekint rá. A sárga épülethez vezető lépcsősor előtt elkerített virágágyások sorakoznak, ahová évente 15 ezer egynyári és hagymás növényt ültetnek. Tavasszal a liget elbűvölő látványt nyújt: virágba boruló csepleszmeggycserjék, valamint zöldellő tölgy- és nyárfák tarkítják kikeletkor a teret.

Vérszilva fasor a XIV. kerületben, Budapest

Évről évre virágba borulnak a Örs vezér tere és a Pillangó utcai megálló közti vérszilvafák: igazán megéri nyitott szemmel járni, és gyalogosan megtenni a két metrómegálló közti távolságot!

