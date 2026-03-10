9 bakancslistás kirándulóhely a Balatonnál tavaszi túrázáshoz

Már alig vártuk, hogy a jó idő beköszöntével újra meglátogathassuk a magyar tengert. Bár a vizében még aligha fürödhettek, ha mégis hiányzik a Balaton, mutatunk 9 olyan kirándulóhelyet a környékén, amit a legjobb a nyári meleg előtt felfedezni.

Theodora tanösvény // Kékkút

A 7 kilométert felölelő Theodora tanösvényt 10 informatív állomáson keresztül ismerhetitek meg, miközben bejárjátok a Káli-medence legszebb helyszíneit. A kirándulást nem véletlen ajánljuk tavaszra, mert sok természetjáró sétával ellentétben itt nem hűs fák között, hanem jórészt a szabad ég alatti kanyargó ösvényeken barangolhattok, miközben számos érdekességet tudhattok meg az itteni élővilágról, illetve a klímaváltozásról. A tanösvény a kékkúti Theodora-forrástól indul, és annak közelébe is tér vissza – töltsétek meg jól a kulacsotokat az ásványvízzel, mert jól fog jönni a túra során!

Tátika vára // Zalaszántó

A Balaton-felvidék egyik legősibb magánvárának maradványait Rezi és Zalaszántó között, a Keszthelyi-fennsík 413 méter magas bazalthegyén találjátok az Országos Kéktúra jelzéseit követve. A 7,5 kilométeres, közepes nehézségű túra teljesítésének jutalma a vár romjaiból elétek táruló, lenyűgöző panoráma, ahonnan a Keszthelyi-hegységben és a Zalaszántói-medencében is gyönyörködhettek. A középkori várrom felfedezését mindenképpen kora tavasszal ajánljuk, hiszen ilyenkor a domboldalban számos medvehagyma-mező vár arra, hogy jól megszedjétek a kosaraitokat.

Tihanyi barátlakások

Bár Tihanyt általában csodálatos népi kultúrájával és levendulamezőivel azonosítjuk, a félszigetet túraútvonalon keresztül is érdemes felfedezni, hiszen így garantáltan más szemmel néztek majd a környékre. A Tihanyi-félsziget vulkanikus hegysora lenyűgöző eldugott kincset rejt: itt található ugyanis Közép-Európa egyetlen, viszonylag épségben fennmaradt remetetelepe. A barátlakásokat a kikötőből vagy az apátságtól indulva is megközelíthetitek a zöld jelzést követve. A könnyű, 1-1,5 óra alatt teljesíthető útvonalat akár gyerekekkel együtt is bejárhatjátok: az biztos, hogy ez a látnivaló őket is érdekelni fogja!

Kű-völgy // Dörgicse

A 1,5–2 órás körtúra az alsódörgicsei romtemplomtól indul, innen szerencsére végig jól követhető túrajelzések segítségével tájékozódhattok. Az útvonal egyik legszebb pontja a várfalra emlékeztető hatalmas mészkőszikla, melynek oldalában barlangnyílásokat is észrevehettek. Ha az 5 kilométeres szakasznál nagyobb kirándulásra vágytok, ejtsétek útba Dörgicse három középkori romtemplomát, majd látogassátok meg Dörgicse kihagyhatatlan szezonális látványosságát, a Mandula-völgy Birtokot is, ahol március végén közel négy hektáron borul virágzásba a családi gazdaság 1300 fája.

Kisfaludy kilátó // Badacsony

A Kisfaludy kilátó a Badacsony 438 méteres csúcsán még 18 méterről kínál felejthetetlen panorámát. Bár a végig emelkedőn haladó túra teljesítése után igazi kegyelemdöfésnek számít megtenni a többemeletnyi lépcsőfokot, amint felértek a tetejére, rá fogtok jönni, mennyire megérte: Tihanytól egészen a Keszthelyi-öbölig beláthatjátok a Balatont. Visszafelé ejtsétek útba a Badacsony déli oldalában fekvő Rózsakőt is, amelynek igazán kedves a háttértörténete: Szegedy Róza és Kisfaludy Sándor ugyanis olyan sokat ücsörögtek itt, hogy a helyiek a költő múzsája után nevezték el a sziklát.

Fehérkő vára // Kereki

Ha inkább a déli parton keresnétek kirándulóhelyet, irány Kereki középkori vára, melyet egy hangulatos, korláttal ellátott pallós ösvényen keresztül közelíthettek meg a Czikó-pihenőtől indulva. Bár a Fehérkő várából csupán néhány fal és lépcsősor maradt, ezeket a mai napig jó állapotban tudjátok megcsodálni. A túra meredek részeken halad a 238 méteres csúcs felé, azonban rövidsége miatt mégis könnyen teljesíthető – a várrom tetejéről a szemetek elé táruló varázslatos panoráma kárpótolni fog a kaptatóért. Ha tovább barangolnátok, csak kalandozzatok tovább a somogyi dombok vadregényes világában!

Szent György-hegyi bazaltorgonák // Raposka

A Balaton-felvidéki Szent György-hegyen túrázva a tanösvényt követve több méteres, tekintélyt parancsoló bazaltoszlopokra bukkantok, melyeket a 3-4 millió évvel ezelőtti vulkánműködés alakított ki. A felfoghatatlan természeti képződmény után érdemes felfedezni a körülötte lévő 4 kilométeres körtúrát, ahol 7 megállón keresztül, tájékoztató táblák segítségével ismerhetitek meg a környék adottságait. 414 méter magas hegy tetejére felkapaszkodva lélegzetelállító kilátásban lehet részetek: előttetek hever a Tapolcai-medence, a Badacsony és Szigliget, de a Keszthelyi-hegység vonulatait is felfedezhetitek.

Tavaszi vártúra a Csobáncon

Csobánc várának meghódítása tökéletes bemelegítő séta lehet, ha a téli hidegben nem mozdultatok ki: a csupán négy kilométert felölelő, közepes nehézségű túra akár gyerekekkel és kutyával is könnyen teljesíthető, hiszen csak enyhe szintkülönbségre számíthattok. Ha van hozzá kedvetek, március 15-én akár egy csoportos kiránduláshoz is csatlakozhattok, ahol a Gyulakeszi várparkolójától indulva először a Rossz-templom felé veszitek majd az irányt a vár felfedezése előtt. A program részvételi díjhoz kötött, cserébe felkészült vezetővel, fantasztikus társaságban vehetitek be az erődítményt.

