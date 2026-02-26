10 felejthetetlen tavaszváró program a téli álomból ébredező Balatonnál

A tavasz első napsugarainak megjelenésével, a téli álomból lassan, komótosan ébredező Balatonnál már most felejthetetlen élmények várnak benneteket, legyen szó feltöltő wellnesshétvégéről, tavaszi fesztiválokról vagy színpompás tulipánszüretről.

Feltöltő kikapcsolódás Hévízen

A Bonvital Wellness & Gastro Hotel Hévíz tavaszi csomagja konkrét extrákkal jutalmazza a hosszabb pihenést: 3 éjszakától páros rózsás kádfürdő és szolárium, 5 éjszakától pedig 30 perces revitalizáló masszázs jár a foglalásotok mellé. A félpanzió bőséges büféreggelit és vacsorát, míg a wellnessrészleg élménymedencét, jakuzzit és szaunavilágot kínál korlátlan használattal. A felhőtlen kikapcsolódást ezen kívül díjmentes meditációk, havi éjszakai fürdőzés, kutyabarát szolgáltatások és törzsvendégprogram segíti. Ha március 15-ig foglaltok, még 15% kedvezményt is bezsebelhettek az EVI26 kód használatával.

Tavaszi zsongás a Badacsonyi borvidéken

Idén tavasszal is tökéletes úti célnak bizonyul a Badacsony és környéke, ha igazi feltöltődésre vágytok. A Taste Balaton fesztivál idén március 6. és 15. között vár titeket izgalmas kulturális és gasztronómiai programokkal, ahol a borkedvelők bortematikus túrákon és sétákon vehetnek részt, melyeken nemcsak az italokba, de a borvidék titkaiba is belekóstolhatnak. Hétvégente szakvezetéses túrákhoz csatlakozhattok, ahol a borvidék hegyeinek és élővilágának rejtelmei tárulnak fel. A hagyományos Gasztrohegy hétvégék során áprilisban tüzes ízek, májusban pedig tapasok kerülnek terítékre. A helyi pincéknél és vendéglátóhelyeknél zajló szombati Borbarangolás borvacsorák pedig egészen május végéig tartanak a borvidéken.

XIII. Füredi Tavaszi Fesztivál (2026. március 13-15.)

Szenzációs tavaszváró programsorozatnak lehettek részesei a nemzeti ünnep hétvégéjén Balatonfüreden: a már hagyománynak számító Füredi Fesztiválon idén is a megújulás, a közösségi élmények és a kulturális sokszínűség lesznek a középpontban. Az eseménysorozaton számtalan program közül tudtok kedvetekre válogatni: színházi előadások, klasszikus, népzenei és családi koncertek, irodalmi estek, kiállítások és gyermekprogramok várnak titeket, de még egy reformkori fáklyásmeneten is részt vehettek, amely Balatonfüred történelmi hangulatát idézi meg.

Dél-Balaton kincsei – Prémium borkóstoló // Balatonlelle (2026. március 14.)

Március közepén szenzációs prémium borkóstolón vehettek részt a déli parton: a Rádpuszta Gasztro Élménybirtok szívében található, közel 200 éves Magyar Borok Pincéjében utánozhatatlan hangulatban ízlelhetitek meg a környék legjobb nedűit. A pince lenyűgöző tereiben a hagyomány és a modernitás találkozik egymással: a tradicionális faragott hordók mellett interaktív elemek és különleges belsőépítészeti megoldások teremtenek páratlan atmoszférát. A különleges program jegyvásárláshoz kötött, melyhez az elérhetőséget a Facebook-eseménynél találtok.

Nemzeti ünnep a Fenékpusztai Majorságban (2026. március 14-15.)

Az egész család számára izgalmas programsorozattal készül a nemzeti ünnep alkalmából a Fenékpusztai Majorság: a teljes hétvégét átfogó eseményen a kisebbek kézműves foglalkozáson és száron vezetett lovagláson vehetnek részt, míg a nagyobbak egy lebilincselő történelmi előadást hallgathatnak meg a márciusi ifjakról és a nemzeti örökségről Tar Ferenc történész-muzeológus előadásában. Persze közös programból sem lesz hiány: a lovaskocsikázás és a díjugrató-bemutató mindenkinek maradandó élményeket kínál. A nemzeti ünnep apropóján ráadásul március 15-én az itt található kiállítás ingyenesen látogatható.

Tavaszi vártúra a Csobáncon (2026. március 15.)

Ha aktívan töltenétek el március 15-ét, tegyetek tavaszváró túrát Csobánc váránál! A három órát és négy kilométert felölelő, közepes nehézségű túra akár gyerekekkel és kutyával is könnyen teljesíthető, hiszen a kirándulás csupán enyhe szintkülönbséget tartalmaz. A reggeli találkozó helyszíne Gyulakeszi várparkolója, ezt követően a Rossz-templom felé veszitek majd az irányt a vár felfedezése előtt. A túra részvételi díjhoz kötött, cserébe felkészült túravezetővel, fantasztikus társaságban vehetitek be az erődítményt. A szeszélyes tavaszi időjárás miatt készüljetek réteges öltözettel!

Siófoki Tavaszi Fesztivál (2026. március 20. – április 29.)

Több mint egy teljes hónapon keresztül kínál felejthetetlen programokat a Siófoki Tavaszi Fesztivál, ahol megszámlálhatatlan koncerten, kiállításon, színházi előadáson és zenés-táncos mulatságon vehettek részt. A felhozatalt olyan húzónevek erősítik, mint Mácsai Pál, Mucsi Zoltán, Zorán és Hobo, akik mindannyian egyedülálló produkcióval érkeznek a Balaton déli partjának fővárosában megrendezett eseménysorozatra. A belépőjegyeket a KIMK weboldalán vagy személyesen a Kálmán Imre Művelődési Központ jegypénztárában tudjátok megvenni minden hétköznap 12 és 18 óra között.

Erdők világnapja és nyomolvasás a természetben túra // Keszthely (2026. március 21-22.)

Igazi erdőjáró nyomozókká avanzsálhattok, ha részt vesztek a keszthelyi Festetics-kastély szervezésében megrendezett családi túrán, melynek során feltárulnak előttetek a természet meséi. A felejthetetlen kaland során megfejthetitek, milyen rejtélyes nyomokat hagynak maguk után az erdő állatai, és akár ti is elkészíthetitek a saját lábnyom-mintátokat. A vadászati kiállítás tárlatvezetőjének segítségével megismerhetitek az erdők, rétek és nádasok világát, illetve az állatok titkos ösvényeit is. A programot kézműves foglalkozások és beltéri játékok színesítik.

36. Lepke-túra a Keszthelyi-hegységben (2026. március 21.)

Ha egynapos, aktív kalandra vágytok a Balaton környékén, ne hagyjátok ki a már nevében is varázslatos Lepke-túrát a Keszthelyi-hegységben. A Forrásvíz Természetbarát Egyesület által szervezett túra a Vonyarcvashegy vasútállomásnál kezdődik és oda is tér vissza, de ha autóval érkeznétek, akkor se aggódjatok, hiszen itt könnyedén tudtok parkolni. A program mindenképpen a gyakorlottabb túrázóknak ajánlott, hiszen 15, 25 és 40 kilométeres távok közül választhattok. A gyönyörű kilátópontokat érintő teljesítménytúra nevezési díjhoz és előnevezéshez kötött, melynek részleteit a weboldalon találjátok.

Tulipánszüret // Kőröshegy (2026. március 26. – április 12.)

A tavasz közeledtével nincs is jobb program, mint ellátogatni egy végtelen tulipánmezőre, és a szüretelés után tucatnyi színpompás virággal megtölteni az otthonotokat. Erre először március végétől lesz lehetőségetek a Kőröshegyen, ahol a program végén a hely ínycsiklandó gasztrokülönlegességeit is megkóstolhatjátok. Ha ránk hallgattok, tervezzétek a szezon elejére a kirándulást, hiszen ilyenkor még jóval több virág közül válogathattok. A helyszínen korlátozott mennyiségig tudnak eszközöket biztosítani, ezért ha lapul nálatok otthon metszőolló, feltétlenül vigyétek magatokkal!

