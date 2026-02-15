30+ mesés virágmező, ahol hóvirág-, krókusz- és tőziketengerek hirdetik a tavasz közeledtét

Nyakunkon a tavasz, kezdik bontogatni szirmaikat a természet ékkövei, miközben pompás arborétumok, mesés erdei ösvények csábítanak a természet lágy ölére. Íme a legszebb hóvirág-, tőzike- és krókusztengerek lelőhelyei szerte az országban!

Alcsúti Arborétum

Február 14-től körülbelül 4-5 héten át, a hét minden napján gyönyörködhetünk az Alcsúti Arborétum két és fél hektáron elterülő virágmezejének mesés látványában. A hóvirágünnep a mediterrán hóvirágok hét hóvirágfajának huszonnégy fajtájából nyújt ízelítőt, a tavaszköszöntő virágok várhatóan február második felére tündökölnek teljes pompájukban.

ELTE Füvészkert, Budapest

A belvárost sem kell elhagynunk, ha a kis virágok látványára vágynánk: az ELTE Füvészkert a VIII. kerületben tartogat megannyi színpompás csodát. Nemzetközi hírnevű, körülbelül 12 ezer növényfajt számláló gyűjteményét seregnyi hóvirág és krókusz is gazdagítja.

1083 Budapest, Illés utca 25. | Weboldal

Budai Arborétum, Budapest

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Villányi úti arborétumában is megannyi hóvirág köszön vissza ránk. A Gellért-hegy déli lejtőjén található, 130 éves Budai Arborétumban famatuzsálemek tövében hirdetik a tavasz közeledtét az apró látványosságok.

1118 Budapest, Villányi út 29-43. | Weboldal

Remete-szurdok, Budapest

A Budai-hegységben, Máriaremete és Remeteszőlős között kanyarog a hangulatos Remete-szurdok. A meredek sziklafalakkal szegélyezett, mély árok mentén kora tavasszal hóvirágok sokasága kapaszkodik a hegyoldalba, fehér foltokkal tarkítva a tájat. A jól kiépített, kényelmes sétaútvonalat kisgyermekes családok is könnyedén bejárhatják.

Normafa, Budapest

A Budai-hegység XII. kerületi területén is meglelhetjük az apró csodákat – először a melegebb, naposabb részeken, a Normafa déli oldalán.

Margitsziget, Budapest

A Margitsziget parkjai, ligetei és sétányai mentén is gyönyörködhetünk a tavasz hírnökeinek látványában – már meg is érkeztek az idei elsők!

Debreceni Egyetem Botanikus Kert

Javában bontogatják szirmaikat a téltemetők és a hóvirágok a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjében. A fehér csodák a park több pontján is ott ékeskednek, várhatóan még két héten át.

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. | Weboldal

Gerecse

A Dunántúli-középhegység vadregényes vidékén lankás dombok, szurdokvölgyek és erdőkkel borított hegyhátak csábítanak tél végi kirándulásra. Az egykor üdülőként működő Serédi-kastély felé vezető úton, egy sziklás kegyhelynél hóvirágokban is gyönyörködhetünk.

Vértes

A Vértes változatos tájainak és csendes erdeinek hála igazi bakancslistás úti cél a kirándulók számára. A dolomitsziklákkal tagolt hegyoldalak és lankás fennsíkok között kora tavasszal tömegesen jelennek meg hóvirágok és krókuszok, bájos pompájukkal ámulatba ejtve mindenkit, aki az Országos Kéktúra útvonalán jár.

Kámoni Arborétum

A 20 hektáron elterülő Kámoni Arborétum mintegy 21 ezer növényegyednek ad otthont. Tavasszal különösen látványos: két hektáron át hömpölyög a hóvirágok, krókuszok és tőzikék alkotta virágszőnyeg, melyekben padokon megpihenve is gyönyörködhetünk.

9700 Szombathely, Szent Imre herceg utca 84/B | Facebook

Sárvári Arborétum

Sárvár szívében, a Nádasdy-vár közvetlen közelében terül el hazánk egyik legrégebbi növénygyűjteménye, a Sárvári Arborétum. A mesébe illő kertet a Gyöngyös-patak osztja ketté, árnyas, kanyargó sétányait pedig tavasszal a természet első hírnökei töltik meg színnel és élettel. Hatalmas platánok és különleges fafajok között sétálgathatunk, a kirándulást gondozott pihenőhelyek és romantikus hidak teszik még hangulatosabbá.

9600 Sárvár, Várkerület utca 30. | Weboldal

Hóvirág tanösvény, Lébény

Lébényről általában a Szent Jakab-út és a híres román kori Szent Jakab-templom jut eszünkbe, ám a város más kincset is rejt. A Fertő–Hanság Nemzeti Parkhoz tartozó Töllősi-erdőben kanyarog a mintegy másfél kilométer hosszú Hóvirág tanösvény, ahol tavasszal növények százai borítják fehérbe az erdő alját. A ligetes területeken nem csak hóvirágokban gyönyörködhetünk: csillagvirágok kékeslila szirmai is színesítik a tájat.

Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert

Budapest belvárosától alig 40 perces autóútra található Vácrátót kincse, az egykori kastélykert helyén létrehozott Nemzeti Botanikus Kert. A lenyűgöző arborétum története a XIX. századig nyúlik vissza, amikor is angol tájképi kertet alakítottak ki a területen. A 27 hektáros park ma is őrzi az angolkert jellegzetességeit: bejárhatjuk a növényrendszertani gyűjteményeket, az évelő- és sziklakertet, tavasszal pedig hóvirágokkal és lila krókuszokkal borított mezők különleges látványában is gyönyörködhetünk. Már meg is érkeztek az elsők!

2163 Vácrátót, Alkotmány utca 2-4. | Weboldal

Farkaslaki-erdő, Bőszénfa

Bőszénfa délkeleti határában terül el a varázslatos Farkaslaki-erdő, amely tavasszal igazi virágparadicsommá válik: az erdő talaját hóvirágok és hunyorok borítják, miközben a kora tavaszi napsütésben a ritka, fokozottan védett kakasmandikó szirmai is előbukkannak.

Dráva-ártér tanösvény, Őrtilos

A mintegy 2 km hosszú, könnyed sétával körülbelül egy óra alatt bejárható tanösvény az Őrtilosnál folyó Dráva partján vezet végig. Útközben bepillantást nyerhetünk a vidék változatos növény- és állatvilágába, a víz közelsége pedig különleges hangulatot kölcsönöz a tájnak. Tavasszal a tanösvény mentén hóvirágok bontják szirmaikat, szelíd fehér foltként kísérve lépteinket.

Bakony

A Bakony számos pontjára érdemes ellátogatni virágos élményekért: Bakonynána erdeiben hóvirágok nyűgözik le a kirándulókat, Bakonybél több pontján is felbukkannak a tavasz első hírnökei, például a Gerence-patak partján, a Szent-kút tó környékén, de érdemes sétát tenni a Szent Mauríciusz-monostor kertjében is, ahol a hóvirágok mellett a som, a mogyoró és a medvehagyma is előbújik. A hegység szívében, az ősi Burok-völgyben szintén elszaporodtak a bájos növények!

Somló-hegy

A Somló-hegy kanyargós ösvényein sétálva felfedezhetjük a tanúhegy látnivalóit, és felfrissülhetünk a tavaszi erdő illatának hála. A Somlói vár tövében, valamint az erdők mélyén kedvünkre gyönyörködhetünk a hóvirágokban, na meg persze a lenyűgöző panorámában.

Remete-barlang, Nagymaros

A Szent Mihály-hegyen megbúvó Remete-barlanghoz vezető gyalogtúra a Dunakanyar egyik legcsodásabb panorámájával ajándékoz meg bennünket tavasszal. A Duna-parti Zebegényből induló útvonalat főként tapasztalt túrázóknak ajánlják, hiszen a meredek, morzsalékos ösvény komoly kihívást jelent. A fáradságért azonban bőven kárpótol bennünket az út mentén nyíló hóvirágok látványa, amelyek szinte el is feledtetik a kapaszkodás nehézségeit.

Csóványos

A Börzsöny legmagasabb pontja a Csóványos, melynek legtetejére még kilátót is építettek. A 22 méteres kilátótorony 133 fokos csigalépcsőjét megmászva igazán páratlan látvány tárul elénk, a kilátót pedig tavasszal hóvirágok sokasága öleli körbe.

Nagy-sziget, Rácalmás

A Duna jobb partján elterülő, 4,5 km hosszú rácalmási Nagy-szigeten 17 állomásból álló ártéri tanösvény vezet végig, amely betekintést nyújt a holtág különleges növény- és állatvilágába. Tavasszal a pallósoron sétálva hóvirágok és csillagvirágok tömege festi színesre az avart, melytől a kirándulás még a szokásosnál is különlegesebb színezetet kap.

Adonyi Duna-part

A Duna mentén fekvő település festői pincesoráról és ártéri természeti kincseiről egyaránt ismert. A védett vízparton tavasszal a fák között megbúvó hóvirágmezők látványa tárul elénk, varázslatos hangulatot kölcsönözve a sétának.

Rudolf-liget, Mosonmagyaróvár

A Mosoni-Duna jobb parti hullámterén elterülő Rudolf-liget a természet és a pihenés tökéletes ötvözete. A keményfás ligeterdőben kanyargó, gondozott sétautakon tavasszal kecses hóvirágok szegélyezik az ösvényeket, varázslatos hangulatot teremtve a kirándulás során.

Szarvasi Arborétum

Az ország legnagyobb arborétuma, közismert nevén a Pepi-kert, a Hármas-Körös holtága mentén terül el. A 82 hektáron elnyúló területen található hazánk legnagyobb és legjelentősebb fagyűjteménye – tavasszal a hatalmas zöldterületet hóvirágszőnyegek és hunyorok borítják, így nem csak a százéves fák miatt lesz érdemes Szarvasra látogatni.

5540 Szarvas, I.kk. 9. | Weboldal

Pogány-folyó völgye, Kisberény

A Somogyi-dombságon, a Pogány-folyó csendes völgyében rejtőzik egy kis falucska, Kisberény. A települést ölelő erdők alatt tavasszal hóvirágmezők bontják szirmaikat, fehér foltokkal tarkítva a dombok alját.

Tómalom-fürdő, Fertőrákos

Sopron belvárosából érdemes a Tómalom-fürdő irányába tekerni, egészen a Kecske-hegyi kilátóig. Itt egyszerre tárul elénk a Fertő tó és Sopron panorámája, miközben hóvirágokkal borított erdők szegélyezik a bicikliutat.

Csabonyi erdő, Dunavecse

Kevésbé ismert, de annál varázslatosabb a Dunavecse és Szalkszentmárton között elterülő Csabonyi erdő, ahol tavasszal a táj lila-fehér színű ruháját ölti fel: a talajt hóvirágok és csillagvirágok ezrei borítják, így ünnepelve a napsugarak szikrázását.

Krókuszföldek az országban

Soroksári Botanikus Kert, Budapest

A fővárostól mindössze néhány kilométerre található a hat évtizedes múltra visszatekintő Soroksári Botanikus Kert, amely egész évben szeretettel várja a látogatókat. A kert legértékesebb és egyben legérzékenyebb területe a 12 hektáros láprétrezervátum, ahol ritka és védett növényfajok jelentős állományait őrzik. A láprét látványa pont úgy változik, mint az évszakok: kora tavasszal csillagvirág, krókusz, tőzike és kökörcsin színesíti a tájat, majd a napsütéses évszak előrehaladtával egyre gazdagabbá válik a virágzó növények választéka.

1238 Budapest, Túri István út 2. | Facebook

Szelestei Arborétum

Szombathelytől mindössze 20 kilométerre található a Szelestei Arborétum, amely egész évben ingyenesen látogatható. A park változatos arculatát a nyitott, ligetes területek és a sűrűbb, vadregényes erdőrészletek adják, melyek számos mókus és madár számára biztosítanak élőhelyet. Az arborétumban szabadon megtekinthető kápolna, tiszafákkal szegélyezett sétányok és festői erdei részek várják a látogatókat, tavasszal pedig virágzó sáfrányok teszik még hangulatosabbá a környezetet.

9622 Szeleste, Fenyő utca 3. | Weboldal

Gödöllői Arbo-Park

A Gödöllő és Isaszeg között húzódó Gödöllői Arbo-Park igazi bakancslistás látnivaló, amely nem véletlenül kapta az „ezerarcú erdő” nevet. A 137 hektáros területen különböző erdőtársulások és tágas tisztások váltják egymást, tavasszal pedig a réteken kibontakozó lila és sárga sáfrányok borítják be festői színfoltokkal a tájat.

2100 Gödöllő, Isaszegi út 164. | Weboldal

Sellyei Arborétum

A Sellyei Arborétum változatos növényállományának hála a látogatók tavasszal az illír sáfrány látványában is gyönyörködhetnek – az idei elsők már éledeznek is! A lila, fehér és sárga virágok mellett az arborétum sétányai, ligetei és árnyas fái is a Dél-Dunántúlra csalogatnak.

7960 Sellye, Köztársaság tér 1. | Weboldal

Zalavölgyi Parkerdő, Zalaegerszeg

A folyó jobb partján fekvő Zalavölgyi Parkerdő ideális kirándulóhely a természet szerelmeseinek. A park területén egy 12 állomásos tanösvényt alakítottak ki, amelyet később 11 további stációval bővítettek, így részletes betekintést nyerhettek az árterület változatos növény- és állatvilágába. Tavasszal a park legnagyobb attrakciója pedig a lila krókusztenger, melyet egyszer mindenkinek látnia kell.

Csokonyavisonta

Dél-Somogy szívében található a csokonyavisontai fás legelő, mely gazdag, változatos növényvilágának köszönhetően 1977 óta védett terület. A legelőn 10 védett növényfaj él, melyek egyike a kora tavasszal virágzó kárpáti sáfrány: több ezer példánya tavasszal mesés látványt nyújt, és lilás-sárgás színpompával borítja be a legelőt.

Tőzikeösvények hazánkban

Tőzike tanösvény, Csáfordjánosfa

Nagyjából 50 km-re Soprontól, a Győr-Moson-Sopron és Vas megyei határnál, a Répce folyó közelében található Csáfordjánosfa védett tőzikés erdeje. A tanösvény bejárata a Csáfordjánosfa-Répceszemere út mellett, a „Tőzike tanösvény” táblánál található, innen indul a gyalogosan bejárható útvonal, amely során tavaszi tőzikék sokaságát csodálhatjátok meg.

Dobogó-erdő, Horvátnádalja

Az Őrség peremén, Körmend közelében terül el a Dobogó-erdő, ahol a tavasz kezdetét millió tőzike hirdeti. A mesébe illő tőzikés látványán felül itt a Rába és a Pinka árterének gazdag élővilága is elvarázsol.

Beliczay-sziget, Érd

A Duna és Érd-Ófalu között megbúvó Beliczay-sziget ideális helyszín egy kis téltemető kiránduláshoz. Nevét egykor a szigetet határoló keskeny Duna-ágról kapta, ma azonban lápos, ártéri területként terül el. A béke és nyugalom valóságos szigete, ahol a Tőzike tanösvény táblái mutatják be a környék gazdag növény- és állatvilágát.

Tőzike tanösvény, Szigetbecse

Távol a város zajától, a Csepel-szigeten található a Szigetbecsei Tőzike tanösvény, mely igazi rejtett kincs a fővárosban. Az útvonal a Becsei-holtág felett átívelő hangulatos fahíddal kezdődik, és körülbelül 1 kilométeres, így akár babakocsival is könnyedén bejárható. A tanösvény során megismerhetjük a dunai holtágak gazdag növény- és állatvilágát, miközben a környező tavaszi tőzikés erdő báját élvezzük.

Hubertlaki-tó, Bakonybél

Nem kell Erdélyig utaznunk ahhoz, hogy a vadregényesen misztikus Gyilkos-tó hangulatát megtapasztaljuk: elég ellátogatnunk Bakonybél közelébe, Hubertlakra. Itt található a Hubertlaki-tó, ahol tavasszal a tó partján virágzó tőzikemező borítja a környéket, lenyűgöző látványt nyújtva minden természetkedvelőnek és -fotósnak.

Lenti Parkerdő

Lenti keleti határában, a Kerka-patak mentén terül el a Lenti Parkerdő, amely messze földön híres káprázatos tavaszi virágmezőiről. A parkerdőben először a tejfehér tőzikék és a hóvirágok fakadnak, majd a színpompás szellőrózsák, a kékes és ciklámen árnyalatú keltikék következnek, végül pedig a ritkaságnak számító kockás liliom nyílik ki.

Égerösvény, Zalakaros

A zalakarosi Termáltó és Ökopart projekt részeként jött létre a 250 méter hosszú, fapallós Éger természetismereti tanösvény: az egyik állomáson a legapróbb természetbarátok még a Tőzike tündérrel is találkozhatnak, kinek nevét a fák között virágzó szépség ihlette.

Kiemelt kép: Györkő Zsombor