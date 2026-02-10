Hétvégén kezdődik a varázslatos hóvirágünnep az Alcsúti Arborétumban

A tél végéhez közeledve már szirmait bontogatja a tavasz első hírnöke, a hóvirág. Budapesttől egy karnyújtásnyira, az Alcsúti Arborétumban gyönyörködhetünk a hófehér virágmezőben hétvégétől kezdődően.

Sokan várták, hogy az Alcsúti Arborétum megossza az örömteli hírt, ami szerint előbújtak az első, tél végét hirdető hóvirágok. Az arborétum téjékoztatása alapján érdemes már a február 13-i hétvégén is ellátogatni hozzájuk, ekkortól lehet gyönyörködni a hófehér virágszőnyeg látványában.

Az eddig téli álmot alvó arborétumban mostantól a hét minden napján 10 és 16 óra között várják a látogatókat, akik kedvükre gyönyörködhetnek a két és fél hektáron elterülő hófehér virágokban. A látogatók az Alcsúti Arborétum évről évre nagy népszerűségnek örvendő hóvirágünnepén a mediterrán hóvirágok hét hóvirágfajának huszonnégy fajtájából kaphatnak majd ízelítőt.

A varázslatos program kapcsán fontos megemlíteni, hogy mivel a hóvirágok nyílása időjárásfüggő, ezért érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni az arborétum Facebook-oldalát.

További információt az Alcsúti Arborétum weboldalán ide kattintva és Facebook-oldalon ezen a linken találtok.

