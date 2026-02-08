4 tulipánszüret szerte az országban, ahová már biztosan ellátogathattok 2026 tavaszán

Hamarosan végre kezdetét veszi a tavasz és ezzel beindul a virágszezon: összegyűjtöttünk hát négy tulipánszüretet szerte az országban, amit már most írjatok fel a naptáratokba!

Tavasz közeledtével nincs is jobb program, mint közösen ellátogatni egy végtelen tulipánmezőre, és a szüretelés után tucatnyi színpompás virággal megtölteni az otthonotokat. Erre először március végétől lesz lehetőségetek a Balaton közvetlen közelében, itt ugyanis a Kőröshegyen szedhettek a bájos virágokból. Ha nem mennétek olyan messzire, a Dunakanyar is hasonló eseménnyel vár titeket a hónap végétől.

A Rétközi Tulipánszüret immár ötödik alkalommal invitál titeket a tavaszköszöntő szüretelésre az ország északkeleti csücskébe, míg a Mátraaljánál akár még az anyák napi csokrot is összeállíthatjátok május elejéig.

Fontos megjegyeznünk, hogy a szüretek kezdő- és zárónapjai az időjárás függvényében változhatnak. Nem árt tehát sietni, amint bejelentik a pontos nyitónapot – főleg, hogy a szezon elején még jóval több virág közül válogathattok. A kertészetek korlátozott mennyiségig tudnak eszközöket biztosítani a szüreteléshez, ezért ha lapul nálatok otthon metszőolló, feltétlenül vigyétek magatokkal!

