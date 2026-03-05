15 tavaszköszöntő családi program Budapesten 2026 márciusában

Végre megérkezett a várva várt tavasz, amivel együtt a programok és események tárháza is bővült a fővárosban. Ezúttal a családos programokat gyűjtöttük nektek egy csokorba: kapcsolódjatok ki közösen márciusban!

Kalandra Fül Fesztivál // Budapest Music Center (2026. március 7.)

Március 7-én hetedjére rendezik meg Magyarország egyetlen, gyerekeknek és családoknak szóló klasszikus zenei fesztiválját. A Kalandra Fül Fesztiválon a Danubia Zenekar idén is vidám, interaktív koncertekkel hozza közel a zenét a gyerekek szívéhez a Budapest Music Centerben. Sőt, két vadonatúj produkcióval is előrukkolnak! A Szigetkék Alkotóműhely ingyenes programján különböző képzőművészeti technikákkal ismerkedhetnek meg kicsik és nagyok, a koncertek előtt pedig zsetonokért cserébe „élő zeneautomata” szórakoztat majd benneteket. Több jegy egyidejű megvásárlásakor 10-25% kedvezmény jár!

Tovább az esemény weboldalára >>

Mesélők – családi impró előadás // Itt és Most Közösségi Tér (2026. március 7.)

Ti is kíváncsiak lennétek egy olyan mesére, amelyben a szereplőket ti találjátok ki és ti is alakítjátok a történet menetét? Az Itt és Most Társulat tagjai interaktív színházélményre invitálnak március 7-én, amelynek keretében egy felejthetetlen improvizációs előadást alkothattok meg a színészekkel közösen. Az előadás 5 éves kortól ajánlott, a család minden tagja számára kihagyhatatlan esemény!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Talamba Ütőegyüttes: Tour De Drums // Magyar Zene Háza (2026. március 7.)

A Talamba Ütőegyüttes Tour De Drums produkciójában a Talambára jellemző humor, az interaktív megoldások és a fülbemászó dallamok gondoskodnak róla, hogy mindenki rá tudjon hangolódni erre a képzeletbeli, világ körüli utazásra. Március 7-én az együttes Afrikától az Ibériai-félszigeten át kalauzolja a résztvevőket több kontinensen keresztül, egészen a balkáni térségig. Előadásuk során szinte magukkal ragadnak az afrikai törzsek pezsdítő ritmusai, a spanyol dallamok szenvedélyessége, valamint a balkáni népek zenéjének sokszínűsége.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Kiskakas gyémánt félkrajcárja bábelőadás // MOMKult (2026. március 8.)

Március 8-án a MOMKult színpadán megelevenedik a klasszikus népmese, a Kiskakas gyémánt félkrajcárja, amelyet ezúttal bunraku bábokkal mutatnak be. A nagy méretű, mívesen kidolgozott figurák, az élőjáték, a zene és az elsöprő humor mind színnel töltik meg az egyébként is izgalmakkal teli történetet. A bábjáték elsősorban az óvodás és kisiskolás korosztálynak javasolt, de a felnőttek számára is tartogat felemelő fordulatokat.

Tovább az esemény weboldalára >>

Tipegő Családi Babatáncház // Klauzál Ház (2026. március 12., 26.)

Kéthetente csütörtökön a Klauzál Ház babatáncházra várja a legkisebbeket és szüleiket. Az ingyenes, de regisztrációhoz kötött program népi játékokkal, énekekkel, a közös tánc élményével fejleszti a ritmusérzéket, a testi és motoros képességeket, nagymozgásokat és az egyensúlyérzéket.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Többkezes Családi Kerámiaműhely // Klebelsberg Kultúrkúria (2026. március 14.)

Ha szeretnétek átélni a közös alkotás élményét, akkor március 14-én a Klebelsberg Kultúrkúriában a helyetek! Ezen a napon ugyanis már a húsvétra készülődve próbálhatjátok ki az agyagozás művészetét egyedi nyulakat, madarakat, tojásokat és bárányokat formázva és díszítve. A programra 6 éven felüli gyerekek és szüleik jelentkezését várják, akik szívesen megismernék a különféle technikákat.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szia Zöld Péter! – játszótérmegnyitó // Millenáris (2026. március 15.)

Március 15-én megnyitja kapuit a megújult Zöld Péter játszótér, amelyet egész napos mesés ünneplés követ. Budapest ikonikus népmesei játszótere újra életre kel a Millenárison a családi nap keretében pedig egész napos játékban és élményekben lehet részetek: az ugrálóvár, a fa körhinta, a népi és logikai játékok sokasága, a kézműves foglalkozások, a gyermekkoncertek és a vásári forgatag mind gondoskodnak róla, hogy egy felejthetetlen hétvégével gazdagodjatok.

Tovább az esemény weboldalára >>

Ingyenes családi programok a Budavári Palotanegyedben (2026. március 15.)

Idén sem maradhat el a várva várt programkavalkád március 15-én, ebből az alkalomból a Budavári Palotanegyed több helyszíne ingyenes családi programokkal pezsdül fel. A Csikós udvar, a Lovarda, a Szent István-terem és a Várkert Bazár is tárt kapukkal várja a kicsiket és nagyokat egyaránt, ahol izgalmas előadások, zene, tánc, történelmi séták, pezsdítő családi programok, fegyverbemutató és lovas huszárok felvonulása által emlékezhettek meg a forradalom eseményeiről. A programok ingyenesek, de van köztük, ami előzetes regisztrációt igényel.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Családi Bazár // Aktív Park (2026. március 21.)

Az Aktív Parkban március 21-én nemcsak lehetőségetek nyílik megválni a már nem használt ruhadaraboktól és tárgyaktól, de egy szuper közösségi élménynek is részesei lehettek. Az első alkalommal megrendezésre kerülő Családi Bazáron megunt játékok, gyerekruhák, könyvek és apró kincsek találhatnak új gazdára, miközben némi zsebpénzre is szert tehettek, vagy csak egy jót beszélgethettek a többi résztvevővel.

Tovább a Facebook-eseményre >>

3. Családi Játéknap // Eötvös10 (2026. március 21.)

Március 21-én kezdetét veszi a harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Családi Játéknap. A szervezők több mint 50 játékkal várnak minden korosztályt, a nemzetközi és magyar díjnyertes társasjátékoktól kezdve a papírhajtogatáson át a különleges logikai játékokig. A szellemes játékmesterek pedig gondoskodnak róla, hogy a játékszabályokat minél hamarabb elsajátíthassátok és kezdetét vehesse az önfeledt szórakozás.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Alíz Varázskertben // Dürer Kert (2026. március 22.)

Lépjetek be a Dürer Varázskert titkos kapuján és merüljetek el ennek a különös csodaországnak a világában március 22-én, ezen a napon ugyanis zene, játék, mozgás, kézművesség és egy csipet varázslat várja a család apraja-nagyját. Legyetek részesei a különféle kézműves foglalkozásoknak, próbáljátok ki a lézerlabirintust, a hangfürdőt, nézzétek meg a lehengerlő bűvészelőadást és találjátok meg a kertben eldugott kincseket!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Családi OrgonaExpedíció // Müpa (2026. március 22.)

Március 22-én kezdetét veszi a családi barangolás a sípok birodalmában, ugyanis maga Fassang László, a Müpa rezidens orgonistája mutatja meg a Müpa szimbólumának számító grandiózus orgonát és a rajta megtalálható 6804 síp, 92 regiszter és 5 manuál bonyolult struktúráját. A látványos vetítéssel, népszerű orgonaművekkel és virtuóz improvizációkkal tarkított bemutatón a hangszer történetét is megismerhetitek.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Családi zenés mesedélelőtt // Istenhegyi Szent László Ház (2026. március 22.)

Legyetek részesei március 22-én egy fantasztikus családi zenés mesedélelőttnek, amelynek keretében egy élő zenével kísért szívmelengető mese elevenedik meg a papírszínházban. A gyerekek ezen a napon különféle hangszerekkel ismerkedhetnek meg, de lesz közös éneklés, drámajáték és képzőművészeti alkotófoglalkozás is. Egy biztos, a délelőtt folyamán minden apróság játszva tanulhat és fejlődhet. A belépés ingyenes.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Húsvétváró családi nap // Czakó Utcai Sport- és Szabadidőközpont (2026. március 28.)

Csupán egy szempillantás és már itt is a húsvét, így nem árt időben elkezdeni a ráhangolódást. Március 28-án az egész családnak a Czakó Utcai Sport- és Szabadidőközpontban a helye, ahol felejthetetlen húsvéti élményekben lehet része kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A helyszínen szabadjára engedhetitek a kreativitásotokat a kézműves foglalkozások során, részt vehettek hagyományőrző népi játékokon, felkutathatjátok a garázsvásár legértékesebb kincseit, sőt még a húsvéti nyúl is látogatást tesz itt és apró ajándékkal kedveskedik a gyerekeknek.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Planet Budapest // Magyar Vasúttörténeti Park (2026. március 29-ig)

Különleges és egyúttal ingyenes tárlatnak lehettek részesei március 29-ig bezárólag a Magyar Vasúttörténeti Parkban. A Planet Budapest nem csupán egy kiállítás, sokkal inkább egy élménypark, ahol a filmes terek, interaktív installációk és inspiráló programok rávezetnek arra, hogy a mindennapokban meghozott döntések hogyan kapcsolódnak a fenntarthatósághoz.

Tovább a Facebook-eseményre >>

