50+ szabadtéri program és tavaszköszöntő ünnep Budapesten 2026 áprilisára

A szeszélyes április megszámlálhatatlan programot kínál a fővárosban. Tavaszköszöntő fesztiválok, virágos programok, szabadtéri koncertek, pezsgő teraszok váltják egymást a főváros legszebb helyszínein. Ha pedig az eső elől húzódnátok be, akkor különleges színházi előadások, izgalmas kiállítások közül is szemezgethettek havi programajánlónkban.

Bartók Tavasz // több helyszínen (2026. április 1-12.)

A Bartók Tavasznak hála április 1. és 12. között újra megtelik kultúrával a főváros: a műfaji határokat feszegető összművészeti fesztivál kihagyhatatlan programokkal, világsztárokkal és remekművekkel gondoskodik a tartalmas kikapcsolódásról.

Tereza terasznyitó (2026. április 2-5.)

Április 2. és 5. között a belváros népszerű mexikói étterme, a Tereza megnyitja idei teraszszezonját és egyúttal szabad utat enged buja, belvárosi birodalmába. Itt az idő, hogy ismét a hűs koktéloké és a debütáló nyári étlap legkülönlegesebb finomságaié legyen a főszerep a belvárosi gasztromennyországban.

Rejtett Csodakert // Csodák Palotája (2026. április 2-12.)

Húsvéti programokkal és játékos küldetésekkel ünnepli a természet ébredését április 2. és 12. között a Csodák Palotája. A gyerekek előtt megnyílik a Rejtett Csodakert, ahol minden kíváncsi felfedező izgalmas feladatra számíthat: segíthetnek például méheket hazajuttatni, és tulipánok között lépegetve ügyességi játékon vehetnek részt. A kertben játékos robotkaros répahúzás, a laborban tojásos kísérletek és tojásfestés várja az érdeklődőket.

Kopaszikert nyitóhétvége (2026. április 3-6.)

Április első hétvégéjén új fejezetet nyílik Budapest egyik legmenőbb vízparti zöldövezetében. A Kopaszikert nyitóhétvégéjén bepillantást nyerhettek a szezon hangulatába: munka utáni lazulós estek, akusztikus koncertek, brunch & pilates programok, szezonális gasztroélmények és családbarát vasárnapok várnak benneteket. Az ingyenes szezonnyitón hangulatos zene, különleges programok és igazi tavaszi életérzés fogad titeket a Kopaszi-gát szívében.

Cseresznyevirágzás Budán // Budai Arborétum (2026. április 3., 4., 11.)

A húsvéti hosszú hétvégén, majd április 11-én a délelőtti és délutáni órákban is friss, tavaszi séta keretében fedezhetitek fel a rózsaszínbe burkolódzó Budai Arborétumot. A semmihez sem fogható élményért a pompás cseresznyefák felelnek, de a 120 éves famatrónák, a kanyargós ösvények, a tarka tulipánok és tengernyi tavaszi virág éppúgy elbűvölik majd a sétán résztvevőket. Az élmény persze nem lenne teljes, ha a kert titkai és történetei ne kerülnének terítékre.

Budafoki Pincejárat // több helyszínen (2026. április 4.)

A minden hónap első szombatján megrendezésre kerülő, méltán népszerű Budafoki Pincejárat eseménye április 4-én ismét Budapest Bornegyedének bebarangolására invitál. A legjobb pincék felfedezése mellett természetesen ezúttal sem maradnak el a borkóstolók, családi programok és a zenés vacsorák.

Újra robog a Nyuszivonat – Húsvét Nagytétényben (2026. április 4-6.)

A húsvéti hosszúhétvégén újra robog a nyuszivonat Nagytétényben! A programkavalkád során gumikerekes kisvonattal utazhatunk körbe-körbe, nyuszikalauzokkal, de lesz állatsimogató, kézműves foglalkozások, játszósarok, bábelőadás és tárlatvezetés a Cziffra György Nagytétényi Közösségi Színtér falai között. Sőt, a kisebbek mézeskalács-díszítés közben feleleveníthetik a húsvéti hagyományokat. A megannyi programnak köszönhetően biztosan nem fogtok unatkozni, a részvétel pedig ingyenes!

Magyar Állami Nép Együttes: Kivirágzott keresztfája // Müpa Budapest (2026. április 5.)

A Magyar Állami Népi Együttes húsvét ünnepéhez illeszkedő táncjátéka a különböző felekezetek liturgiájára éppúgy támaszkodik, mint a Kárpát-medence egymástól távol eső vidékeinek ősi, paraszti népszokásaira és énekeire. A magával ragadó előadást április 20-án láthatjuk a Müpában.

Pentatonix // MVM Dome (2026. április 7.)

Öt énekes, 3 Grammy-díj, több mint tízmillió eladott lemez, zéró hangszer. A Pentatonix csapata 2023-as telt házas koncertje után tér vissza Budapestre, hogy április 7-én az MVM Dome-ban nyissa meg tavaszi európai turnéját, az acapella műfaj rajongóinak legnagyobb örömére.

Vecsei H. Miklós és a QJÚB: Radnóti-koncertszínház // BÁKK (2026. április 8.)

Különleges koncertszínháznak lehettek részesei április 8-án a Bálint Ágnes Kulturális Központban. A magyar költészet napja alkalmából a 80 évvel ezelőtt elhunyt Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni közös életműve előtt tisztelegnek. Az estén többek között Hegedűs Bori és Vecsei H. Miklós is fellép.

RENT – független musical // Akvárium Klub (2026. április 8.)

Április 8-án újra visszatér a Broadway egyik kedvenc musicalje az Akvárium Klub színpadára. A RENT nem más, mint Giacomo Puccini Bohémélet című operájának parafrázisa: a rendhagyó musical néhány fiatal művész küzdelmes életét követi a ’90-es évek New York-jában, Budapesten független produkcióként, egy csapat tehetséges fiatal előadásában. Felkelnek, dolgoznak, fizetnek, tüntetnek, szeretnek, álmodnak, nevetnek, sírnak, remélnek – de vajon észreveszik, ha eljött az a bizonyos boldog pillanat?

Canarro koncert // Budapest Jazz Club (2026. április 9.)

Április 9-én különleges, egyedi hangulatú koncerten vehettek részt a Budapest Jazz Clubban, a Canarro zenekar lép ugyanis a színpadra ezen az estén. Az együttes nem véletlenül a francia gipsy jazz egyik legjelentősebb hazai képviselője: saját és jól ismert dallamok jellemzik a tagok munkásságát, melyet Budapest múlt századi szalonzenéivel és a jazz szabadságával fűszereznek. Az eseményre diákok és nyugdíjasok kedvezményes belépőt válthatnak.

Naomi Jon – Strawberry Tour // Akvárium Klub (2026. április 9.)

Színes haj, még színesebb személyiség – Naomi Jon nem az a típus, akit könnyű figyelmen kívül hagyni. A német énekesnő-influenszer 2021-es debütáló albuma után most itt a folytatás: a márciusban megjelent Strawberrybe április 9-én a magyar közönség is belekóstolhat az Akvárium Klub Nagyhalljában.

Tavaszi Margó Irodalmi Fesztivál // Kristály Színtér (2026. április 9-11.)

Több okot tudunk arra, miért kerüljön be a naptáratokba a tavaszi, immár 15 éves Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár, melynek április 9-től 11-ig a Kristály Színtér ad otthont. Az olvasás fontosságát népszerűsítő rendezvényen mindenki talál számára érdekes, kézbevételre érdemes könyvet. Emellett képbe kerülhettek a friss megjelenésekről, zenés irodalmi esteken, továbbá könyvbemutatókon vehettek részt, sőt, dedikáltatásra is adódik majd lehetőség.

Budapest RITMO // több helyszínen (2026. április 9-11.)

A Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében április 9. és 11. között ismét különféle izgalmas zenei műfajokat hoz egy tető alá a Budapest RITMO. A Magyar Zene Házába költöző fesztivál egyszerre ad teret az ősi hagyományokon alapuló, illetve a kortárs hangzásvilágnak. A hiánypótló rendezvényen külföldi és magyar együttesek lépnek színpadra. A teljes line-up megtalálható a Budapest RITMO Facebook-eseményében, valamint a rendezvény weboldalán.

A Duna vallomása – Víg Mihály Ady estje (2026. április 10.)

Április 10-én ingyenes, tematikus esten vehettek részt a magyar költészet napja alkalmából, ahol Ady Endre költészete kerül a főszerepbe. Víg Mihály előadásának a kőbányai Kőrösi Kulturális Központ ad otthont, melyre regisztrálni a kosziinfo@korosi.org e-mail címen tudtok.

Tutta Forza: Filmslágerek // Kőrösi Kulturális Központ (2026. április 10.)

Április 10-én felejthetetlen filmtörténeti utazásban lehet részetek a kőbányai Kőrösi Kulturális Központ színháztermében: a Tutta Forza Zenekar koncertjén a némafilmek világától egészen a jól ismert modern filmzenékig élhetitek át a moziklasszikusok ikonikus pillanatait Werner Gábor vezénylésében.

Naked & Lakatos Mónika FolkTrió // Magyar Zene Háza (2026. április 10.)

Április 10-én kihagyhatatlan koncerten ünnepelhetitek meg a 30 éve pályán lévő Lakatos Mónika munkásságát: az énekesnő a FolkTrió című felállásban, a Naked zenekarral kiegészülve ad felejthetetlen zenei élményeket a Magyar Zene Házában.

Tavasz van, gyönyörű! – ingyenes családi nap // FSZEK Központi Könyvtár (2026. április 11.)

Az FSZEK Központi Könyvtár április 11-én ingyenes családi napra várja a feltöltődni vágyókat. Az esemény középpontjában ezúttal az ébredező természet és a költészet játékos összefonódása áll. A 10-től 16 óráig tartó eseményre az 5-12 éves korosztályt és kísérőiket várják nagy-nagy szeretettel.

Badacsony New Yorkban // New York Palota (2026. április 11.)

Április 11-én ismét Budapestre költözik egy napra a Badacsonyi borvidék, hogy 15. jubileumi alkalommal ünnepelje az immár nagy hagyományokkal bíró Badacsony New Yorkban borvidéki seregszemlét. Az eseményen különleges ünnepi hangulat várja a látogatókat: az impozáns New York Palota Róma termében a badacsonyi borászok bemutatják mestermunkáikat, mellettük a helyi turisztikai szolgáltatók, termelők és kézművesek is jelen lesznek, valamint a díszvendég borvidékről tíz wachaui borászat is képviselteti magát.

Fitos Dezső Társulat: Taven Baxtale! – Legyetek szerencsések! // Várkert Bazár (2026. április 11.)

Április 11-én a Fitos Dezső Társulat különleges táncszínházi előadása érkezik a Várkert Bazár színpadára. A Taven Baxtale a Kárpát-medence cigány kultúráját mutatja be, fókuszban a hagyományos mesterségekkel és az ezekhez kapcsolódó életformával. Az estén lírai, balladisztikus és humoros jelenetek váltják egymást, így nemcsak látványos előadásban részesülhettek, hanem átfogóbb képet kaphattok a cigány kultúra eredetéről, történetéről és sokszínűségéről.

Sakura ünnep a Füvészkertben (2026. április 11-12.)

2026-ban sem múlhat el a tavasz a japán cseresznyefa virágzásának megünneplése nélkül. A gyönyörű, rózsaszín köntösbe burkolódzó lombkoronák lélegzetelállító látványa csak a kezdet az ELTE Füvészkertben, hiszen áprilisban két alkalommal, 11-én és 12-én japán nyelvóra, koncertek, harcművészeti és fegyverbemutató, ikebana kiállítás és haiku verseny várja a vállalkozó szelleműeket. Részletes program és belépővel kapcsolatos tudnivalók a füvészkert honlapján!

Bűnügyi krónikák séta a budai Várban Ambrus Attilával (2026. április 12.)

Csapó Csaba történész és a Viszkisként elhíresült Ambrus Attila kalauzolásában pillanthattok be a budai Vár bűnügyi krónikáiba április 12-én délután. A 15 órakor kezdődő és kb. 135 percet felölelő, méltán nagy népszerűségnek örvendő vezetett sétán megtudhatjátok majd, milyen volt egy postarablás 1954-ben, illetve, hogy hol bújtak meg bordélyházak a vár utcáinak rejtekében. A sétán Ambrus Attila személyes, sosem hallott történeteket is megoszt majd a résztvevőkkel.

Cifra Palota – interaktív családi programok // Müpa Budapest (2026. április 12., 19., 26.)

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! A Müpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben, kreatív és művészeti programokkal várja a kicsiket és nagyokat az épület minden szegletében. Hogy mire számíthattok? Programok az egész családnak, interaktív zenés, tánc- és meseelőadások, na meg kreatív és képzőművészeti foglalkozások. Az aktuális Cifra Palota részletes programja mindig az adott héten kerül fel a Müpa weboldalára!

Guzsalyas csángó táncház // Marczibányi Téri Művelődési Központ (2026. április 16.)

Fergeteges moldvai és gyimesi táncház közepén találhatjátok magatokat április 16-án a Marczibányi Téri Művelődési Központban, ahol a Somos, a Szigony és a Fanfara Complexa fellépése adja a talpalávalót. Ha elkélne a segítség a mozdulatokkal és az énekkel, ne aggódjatok: itt mindenre megtanítanak.

Tánc világnapja // Klebelsberg Kultúrkúria (2026. április 16-17.)

Április 16-án és 17-én, két délután alkalmával is méltóképp ünnepelhetitek meg a tánc világnapját a II. kerületi Klebelsberg Kultúrkúria két termében. Az ingyenes eseményen táncbemutatók és saját élmény által is megtapasztalhatjátok a mozgás és a tánc önfeledt örömét.

A jövő zenészei – Zeneiskolák ingyenes pop-up koncertje // Magyar Zene Háza (2026. április 16., 23.)

Tavasszal különleges koncertsorozaton ismerhetitek meg a jövő zenészeit. A Fringe program keretein belül zeneiskolák növendékei veszik birtokba a Magyar Zene Háza előcsarnokát egy-egy pop-up fellépés alkalmával. Április 16-án a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola és a MusiCantarte Művészeti Iskola tanoncainak, 23-án pedig a Martonvásári Művészeti Iskola diákjainak tapsolhattok, ráadásul mindkét koncert ingyenesen látogatható.

Filmzenei koncert // RaM-ArT Színház (2026. április 17.)

Vadonatúj műsorral tér vissza a nagy sikert arató filmzenei produkció április 10-én és 17-én, méghozzá dupla koncerttel! A hollywoodi betétdalok legjavát felvonultató klasszikus zenei előadást mindkét alkalommal 17 és 20 órai kezdéssel csíphetitek el a XIII. kerületi RaM-ArT Színházban. A Duna Szimfonikus Zenekar előadásában olyan ikonikus dallamok csendülnek fel, mint a Harry Potter, A gyűrűk ura vagy a Star Wars-filmek témái.

Tántorgók – táncjáték a hazát elhagyók emlékére // Hagyományok Háza (2026. április 17.)

A hazát elhagyó, vissza nem térő magyarok emlékére rendeznek zenés táncházat a Hagyományok Házában április 17-én. A Fitos Dezső Társulat előadásában négy kivándorló fiatal sorsát követhetitek nyomon, akik az I. világháború elől menekültek Amerikába, hogy szerencsét próbáljanak.

Semmelweis Borongoló (2026. április 17.)

Tegyetek emlékezetes ízutazást április 17-én és lépjetek be a borok világába a Semmelweis Borongoló eseményén, ahol laza, baráti hangulatú sétáló borkóstolón járhatjátok körbe hazánk legfinomabb borainak, legkiválóbb borvidékeinek világát a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömbjében.

Nyílt nap a Szépilona kocsiszínben (2026. április 18.)

Ha ti is a villamosok lelkes rajongói közé tartoztok, akkor április 18-án a Szépilona kocsiszínben a helyetek! Az ingyenes nyílt napon a Tatra villamosok és az alacsonypadlós CAF-ok kerülnek ugyanis a főszerepbe. Hogy le ne maradjatok a részletes programokról, kövessétek a Facebook-eseményt!

Japánkerti nap // Zuglói Japánkert (2026. április 18.)

Szerencsés helyzetben vannak a budapestiek, ugyanis akad pár „zöld” úti cél a városban, ahová elmenekülhetnek a zaj és nyüzsgés elől. Ilyen a Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és Kollégium zuglói oázisa, amely otthont ad az ország első, 100 éves japánkertjének. Az iskola tankertje április 18-án többek között vezetett japánkerti sétákkal és múzeumi tárlatvezetéssel csábít a XIV. kerületbe.

I bike Budapest (2026. április 18.)

Április 18-án 15 órától újra nagy tavaszi bringás felvonulást szervez a Magyar Kerékpárosklub. A biciklibarát Budapestért mozgalom részeként megvalósuló túra útvonala Óbudán indul és a Városligetnél ér véget. Áthalad a főváros számos fontos pontján, úgymint a pesti alsó rakparton, a Lánchídon és az Oktogonon. A kapcsolódó programokért kövessétek a rendezvény közösségi oldalát, de mindent megtaláltok a szervező honlapján is.

Kertvárosi Garázsvásár (2026. április 18.)

Április 18-án érdemes lesz Kispest felé venni az irányt, ahol immár ötödjére rendezik meg a Kertvárosi Garázsvásárt. Ha új esélyt adnátok megunt holmijaitoknak, netalán új, másodkézből beszerzett kincsekkel ajándékoznátok meg magatokat, ne maradjatok le erről a remek programról!

Be Massive Horizon x Castle Session // Várkert Bazár (2026. április 18.)

Áprilistól havonta egyszer a Várkert Bazár ad otthont a Be Massive szabadtéri bulisorozatának: történelmi környezet, dunai panoráma, naplementés house és techno szettek, a DJ-pultban pedig a hazai elektronikus zenei színtér meghatározó alakjai. Ott a helyed a szezonnyitó eseményen, április 18-án!

Hello Tavasz – Ingyenes családi nap a Pestszentimrei Agorán (2026. április 19.)

Április 19-én felpezsdül a XVIII. kerület és egy fergeteges családi nap veszi kezdetét a Pestszentimrei Agorán. A harmadik alkalommal megrendezett ingyenes eseményen kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel, állatsimogatóval és meglepetéssel is várják a család apraja-nagyját.

Tavaszi zsongás – családi nap a Várkert Bazárban (2026. április 19.)

Egész napos családi rendezvénnyel készül a Várkert Bazár április 19-én, ahol pezsdítő programok sokasága hozza el a tavaszi zsongást. Az interaktív játékokkal és zenével kísért napon koncertet ad Farkasházi Réka és a Tintanyúl, de megelevedik majd sokak nagy örömére a Kuflik története is.

Mozart: A varázsfuvola – meseopera // KULT7 (2026. április 19.)

A Kult7 gyerekeknek szóló komolyzenei programmal támogatja a kicsik zenei képességeinek fejlődését: április 19-én élő zenés operabeavatóra invitálják a legfiatalabbakat, ahol bármit megkérdezhetnek a szereplőktől, de még Mozart legtöbb mesei elemet tartalmazó operájába is bekapcsolódhatnak!

Budapest Park nyitóhétvége (2026. április 23-25.)

Április 23. és 25. között megnyitja 15. jubileumi évadát a Budapest Park. A népszerű fővárosi szórakozóhely garantálja, hogy látogatói ebben az évben is a kapukon kívül hagyhassák a valóságot és felejthetetlen koncertélményekkel gazdagodjanak. A legnépszerűbb magyar zenekarokon és előadókon kívül 2026-ban a Parkban koncertezik majd Sean Paul, Marilyn Manson, a Papa Roach, Jason Derulo, a Sex Pistols, Charlie Puth és Rita Ora is, sok más előadó mellett.

5 Seconds of Summer // MVM Dome (2026. április 24.)

Az ausztrál szupersztár pop-rock csapat tagjai szólókalandjaik után most ismét egyesített erőkkel vágnak neki a koncertezésnek: a sydney-i alapítású 5 Seconds of Summer a novemberben kiadott Everyone’s a Star! című lemezét április 24-én Budapestre hozza és az MVM Dome színpadán csapnak a húrok közé.

Tavaszkert Dísznövény Szakkiállítás és Vásár // Budai Arborétum (2026. április 24-26.)

Megadja a módját a tavaszköszöntésnek a Budai Arborétum. A Villányi úti botanikus kertben már-már hagyomány a vásárral egybekötött dísznövény szakkiállítás, amely április 24-én veszi kezdetét és három napon át, április 26-ig tart. A látogatókat arborétumi sétára, kertészeti előadásokra, gyerekprogramokra, bonsai és suiseki kiállításra várják, sőt, a tökéletes kiskerthez szükséges palántákat és kertészeti kellékeket is beszerezhetitek ezen a hétvégén.

45. Országos Táncháztalálkozó és Népművészeti Vásár // Papp László Aréna (2026. április 24-26.)

A Fonó Budai Zeneház és a Hagyományok Háza mellett visszatér a Papp László Budapest Sportarénába a nagy múltra visszatekintő, 45. Országos Táncháztalálkozó és Népművészeti vásár. Az április 24. és 26. között zajló, hagyományőrző esemény a népzene, a néptánc és a tárgyalkotó népművészet seregszemléje, fellépői között üdvözli a Kárpát-medencei és moldvai magyarság, továbbá a világban élő magyar közösségek és hazai nemzetiségek képviselőit.

Szent György-napi sokadalom és kézműves vásár (2026. április 25.)

Április 25-én ismét az Óbudai Waldorf Iskola összművészeti fesztiválja veszi birtokba a Fő teret, hogy zenével, tánccal és kézműves vásárral ünnepeljék a tavaszt. A Szent György-napi forgatagra idén is két színpaddal készülnek a szervezők, azt azonban, hogy kik lépnek fel, csak később árulják el.

Padlástól a pincéig – Barangolás a Budai Vigadóban (2026. április 25.)

Április 25-én a Budai Vigadó csodálatosan felújított épületében, izgalmas délután keretein belül ismerhetitek meg a Hagyományok Háza soha nem látott termeit. Az épületbejáráson nem marad majd felfedezetlen a kerengő, az átrium, a színháztermet pedig a zárt karzatról lesz lehetőségetek megtekinteni.

Óbudai Tavaszi Piknik // Budapest Garden (2026. április 25.)

Április 25-én a tavasz egyik leghangulatosabb szabadtéri programja érkezik Óbudára. Az Óbudai Tavaszi Piknik egész napos, szabadtári kikapcsolódással várja a gasztronómia, a kézműves kultúra és a közösségi élmények szerelmeseit a Duna-parti Budapest Gardenbe.

Merzse-mocsár 10/20 kilométeres teljesítménytúra (2026. április 25.)

A természetjárás szerelmesei 2026-ban sem maradnak Merzse-mocsár teljesítménytúra nélkül! Az érdeklődők – 2000 forintos nevezési díj fejében – 10 és 20 kilométeres távon mérettethetik meg magukat április 25-én, a Rákoskerti Művelődési Háztól induló túrán. A résztvevőket, akik a teljesítést követően elismerő oklevelet és/vagy kitűzőt választhatnak, útközben több ellenőrző ponton édességgel, gyümölccsel és zsíros kenyérrel várják a szervezők.

Mozart, a csokigolyók sztárja // Magyar Zene Háza (2026. április 25.)

Április 25-én fergeteges Mozart-tematikájú családi programon vehettek részt a Magyar Zene Házában, ahol a gyerekek a legendás zeneszerzőt a Danubia Zenekar előadásában ismerhetik meg közelebbről. A koncert karmestere, egyben házigazdája Hámori Máté, aki nagy adag humorral megfűszerezve, érdekes anekdotákon keresztül mutatja be Mozart zenei világát, életét és személyiségét, így az esemény kicsiknek és nagyoknak egyaránt emlékezetes lesz.

Építészet Ünnepe és Éjszakája (2026. április 25-26.)

Április 25–26-án az építészet nemcsak láthatóvá, hanem átélhetővé is válik: az Építészet Ünnepe és Éjszakája idén Budapest mellett Pécsen és Veszprémben is várja az érdeklődőket. A kétnapos fesztivál nem csupán múltidéző sétákról szól: az elmúlt évtizedek meghatározó épületeit maguk az alkotók, építészek mutatják be, személyes történeteken és kulisszatitkokon keresztül. A programban kortárs épületbejárások, tematikus városi séták és beszélgetések is szerepelnek.

22. Wekerlei Garázsvásár Fesztivál (2026. április 25-26.)

Visszatér Budapest legnagyobb közösségi bolhapiaca: április 25-26-án megtelnek Wekerletelep udvarai, és ez alkalommal a hétköznapi hőstettek is szerepet kapnak. Mindenki lehet hős: aki gyalog érkezik, szatyrot hoz magával, és odafigyel másokra. A kínálat mindig meglepetés – könyvek, retró darabok, gyerekruhák, bútorok és apró kincsek várják, hogy új gazdára találjanak. Ott a helyetek, ha szeretnétek nézelődni, alkudozni, vagy csak sétálni a fák alatt!

The Mariachis-koncert // Uránia Filmszínház (2026. április 26.)

Az Egyesült Királyság első számú mariachi együttese április 26-án az Uránia Filmszínház közönségét villanyozza fel hamisítatlan mexikói hangulatot sugárzó zenékkel, köztük olyan táncra hívó latin slágerekkel, mint a La Bamba, a Despacito és a Macarena. Sombrerókat a magasba, viva la fiesta!

Amadeus – Mozart koncert és hajótúra a Dunán (2026. április 26.)

Április 26-án felejthetetlen hangulatban, hajótúrával egybekötött koncerten adhatjátok át magatokat Mozart szimfóniáinak, miközben szépséges fővárosunk látványosságaiban gyönyörködtök. A Duna Szimfonikus Zenekar másfél órás előadásán többek között olyan remekművek szólalnak meg, mint a Figaro házasságának nyitánya, a Török induló és a Kis éji zene. Az Európa Hajó pontosan 18 órakor indul, így mindenképp érkezzetek időben az eseményre!

Christopher Cross // Dürer Kert (2026. április 28.)

Sailing, Ride Like the Wind, Think of Laura – csak néhány dal az ötszörös Grammy-díjas és egyszeres Oscar-nyertes amerikai énekes-dalszerző több mint négy évtizedes pályafutásából. Christopher Cross április 28-án a Dürer Kertben adja élete első magyarországi koncertjét.

26. Budapest Táncfesztivál // Nemzeti Táncszínház (2026. április 26. – május 10.)

Április 26. és május 10. között Budapest ismét a kortárs tánc egyik legizgalmasabb találkozóhelyévé válik: érkezik a 26. Budapest Táncfesztivál. A fesztivál minden évben a nemzetközi táncélet meghatározó alkotóit hozza Budapestre, és idén sincs ez másként. A nyitóestet a Szerb Nemzeti Színház double bill produkciója adja. Május elején a magyar közönség is láthatja a megújult London City Ballet társulatát, amely Momentum című estjével érkezik Budapestre. A nemzetközi program csúcspontjaként és a fesztivál záróprodukciójaként érkezik a Compagnie Hervé Koubi, amely Amit a nappal az éjszakának köszönhet című előadását mutatja be.

Kurtágiána: A 100 éves Kurtág György ünneplése // Magyar Zene Háza (2026. április 28.)

Áprilisban is folytatódik a 100 éves Kurtág György ünneplése: április 28-án a zeneszerző életműve történeti referenciák, reflexiók kontextusában szólal meg a Magyar Zene Háza színpadán. Az est során Kurtág művei többek között Bach és Schumann darabjaival elegyednek párbeszédbe, de kortárs zenékből sem lesz hiány.

Különleges programokból az ország legszebb pontjain sem lesz hiány áprilisban: