6 szenzációs színdarab Budapesten, amit már alig várunk áprilisban

Még nem késő kipipálni az évadra szánt színházi bakancslistát: áprilisban ráadásul a nagy kedvencek mellett újdonságok is színesítik a budapesti teátrumok repertoárját. Akár nemzetközi vendégjátékot, lebilincselő monodrámát vagy pezsdítő musicalt látnátok, a fővárosban ezúttal is jó helyen jártok!

MITEM a Nemzeti Színházban (2026. április 10. – május 11.)

Április 10. és május 11. között legendás alkotók, nemzetközi premierek és kulturális találkozások várják a közönséget a Nemzeti Színházban: jön a 13. Madách Nemzetközi Színházi Találkozó! A MITEM programja idén is sokszínű: bemutatják a Feledi Project horvát-magyar koprodukcióját, a Kanáripaprikást, de Andrej Șerban bukaresti rendezése és Valère Novarina utolsó színpadi műve is a program részét képezi. Kiemelt szerepet kap a szerb színház, miközben számos kisebbségi nyelven játszó társulat mutatkozik be szerte a világból. A fesztivál Shakespeare III. Richárd című drámájával indul és zárul!

KALAP // B32 Galéria és Kultúrtér (2026. április 2.)

Különleges színházi est otthonául szolgál a B32 Galéria és Kultúrtér április 2-án, az Autizmus Világnapján. Afázia, prozopagnózia, Tourette-szindróma és Asperger-szindróma: a Nézőművészeti Kft. négy különböző karakter és neurológiai működés mentén mutatja meg, milyen érzés másként élni a hétköznapokat. A KALAP című előadást követően az alkotók Csépke Bernadett Nadinnal beszélgetnek, és persze az autizmusban érintett, fiatal filmes alkotásaiba is betekintést nyerhettek. Ez a rendhagyó színházi élmény nem tanítani vagy érzékenyíteni akar – ám egészen biztosan mély nyomot hagy majd.

RENT // Akvárium Klub (2026. április 8.)

Április 8-án újra visszatér a Broadway egyik kedvenc musicalje az Akvárium Klub színpadára, hogy megmutassa, vajon el lehet-e csípni egy-egy boldog pillanatot a mindennapok őrült rohanásában. A RENT nem más, mint Giacomo Puccini Bohémélet című operájának parafrázisa: a rendhagyó musical néhány fiatal művész küzdelmes életét követi a ’90-es évek New York-jában, Budapesten független produkcióként, egy csapat tehetséges fiatal előadásában. Felkelnek, dolgoznak, fizetnek, tüntetnek, szeretnek, álmodnak, nevetnek, sírnak, remélnek – de vajon észreveszik, ha eljött az a bizonyos boldog pillanat?

Alaine – ideje a meghalásnak // Örkény Stúdió (2026. április 13.)

Különleges szólóelőadásnak ad otthont az Örkény Színház stúdiója április 13-án: Markó-Valentyik Anna Polcz Alaine szövegeit Karády Katalin dalaival idézi meg az Asbóth utcában. Az ötven perces performansz során különleges művészi forma kibontakozásának lehetünk szemtanúi, mely a drámai színház, a táncművészet és a bábos műfaj határán lavírozva, egy huszonéves színésznő és egy nyolcvanéves báb segítségével tárja elénk az elkerülhetetlent. Az előadásban elhangzó dalokat Bródy Tamás, Buday Dénes, G. Dénes György és Rákosi János szerezte, a rendező-koreográfus szerepét Ladányi Andrea tölti be.

A Macskalápon // Centrál Színház (2026. április 16., 20., 25.)

Április 16-án, 20-án és 25-én is műsorra tűzi legfrissebb újdonságát a Centrál Színház. A teátrum idei évadának talán legjobban várt bemutatója a kortárs drámairodalom királynőjének legmeghatározóbb műve, A Macskalápon – Puskás Samu rendezésében és fordításában. A darab hazai ősbemutatója óta már 21 év telt el, ám az akkori színészgárdából számos ismerős név köszön vissza ránk a Centrál színpadán: Csoma Judit ismét a Macskanőt, Básti Juli immár Mrs. Kilbride-et alakítja, míg Martinovics Dorina a tűzvész tekintetű Hester elemi erejű sorstragédiáját jeleníti meg Marina Carr Médeia-variációjában.

Nagymama napló // KuglerArt Szalon (2026. április 17., 25.)

Megrendítő, gyönyörű monológban festi fel egy vad kamaszlány és boszorkányos nagymamája viszonyát Molnár Piroska április 17-én és 25-én a KuglerArt Szalonban. Az előadás, melyet Surányi András vitt színre Dragomán György Máglya című regénye alapján, egyszerre családtörténet és történelmi tabló. Miután elvesztette családját, Emmát nagyanyja veszi magához, akinél a fiatal lány a hétköznapok mágiáját és a sorsfordító szertartásokat egyaránt elsajátítja. Ám saját ereje még ennél is nagyobb: ő talán képes nemet mondani a történelmi bűnre, és kilépni a soha-meg-nem-bocsátás véres örvényéből.

A tánc is reflektorfénybe kerül a fővárosban: