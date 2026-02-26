Valósággal berobbantja a tavaszt az idei Budapesti Színházak Éjszakája

Idén márciusban visszatér a Budapesti Színházak Éjszakája, és több mint ötven fővárosi társulat, valamint játszóhely nyitja meg kapuit a közönség előtt.

Fotó: Horváth Judit

A Budapesti Színházak Éjszakája kultikus eseménye „Válassz minket – játsszunk együtt!” mottóval, rendhagyó módon hozza közelebb egymáshoz a nézőket és az alkotókat: különleges előadásokat láthatunk, betekinthetünk a kulisszák mögé, interaktív programokon, beszélgetéseken, improvizációkban vehetünk részt, és még egy-egy színház rejtett tereit is felfedezhetjük.

A kulturális kaland egyben közösségi élmény is, melyen a kőszínházaktól a független műhelyekig, a gyerek- és ifjúsági előadásoktól a zenés és prózai produkciókig a város teljes színházi spektruma részt vesz. Az egyszeri és megismételhetetlen este során olyan programokra számíthatunk, mint még soha, és olyan találkozások születhetnek, amelyek túlmutatnak a nézőtér megszokott keretein.

A Budapesti Színházak Éjszakája nem más, mint a tavasz nyitánya: március 21-én együtt nevethetünk, gondolkodhatunk, játszhatunk, és újra felfedezhetjük, mennyi minden köt össze bennünket a színházon keresztül.

Bővebb információt és a programok részletes listáját az esemény weboldalán ide kattintva találjátok.

Óbudán kortárs újdonságok pezsdítik fel a tavaszt:

Nem mindennapi témákat feszegető tárlatok várnak Óbuda népszerű galériájában
Nem mindennapi témákat feszegető tárlatok várnak Óbuda népszerű galériájában

Ha egy izgalmas és úttörő témákat bontogató kulturális programra vágytok, irány az Óbuda szívében található Budapest Galéria!

Funzine Funzine