Valósággal berobbantja a tavaszt az idei Budapesti Színházak Éjszakája

Idén márciusban visszatér a Budapesti Színházak Éjszakája, és több mint ötven fővárosi társulat, valamint játszóhely nyitja meg kapuit a közönség előtt.

A Budapesti Színházak Éjszakája kultikus eseménye „Válassz minket – játsszunk együtt!” mottóval, rendhagyó módon hozza közelebb egymáshoz a nézőket és az alkotókat: különleges előadásokat láthatunk, betekinthetünk a kulisszák mögé, interaktív programokon, beszélgetéseken, improvizációkban vehetünk részt, és még egy-egy színház rejtett tereit is felfedezhetjük.

A kulturális kaland egyben közösségi élmény is, melyen a kőszínházaktól a független műhelyekig, a gyerek- és ifjúsági előadásoktól a zenés és prózai produkciókig a város teljes színházi spektruma részt vesz. Az egyszeri és megismételhetetlen este során olyan programokra számíthatunk, mint még soha, és olyan találkozások születhetnek, amelyek túlmutatnak a nézőtér megszokott keretein.

A Budapesti Színházak Éjszakája nem más, mint a tavasz nyitánya: március 21-én együtt nevethetünk, gondolkodhatunk, játszhatunk, és újra felfedezhetjük, mennyi minden köt össze bennünket a színházon keresztül.

Bővebb információt és a programok részletes listáját az esemény weboldalán ide kattintva találjátok.

Óbudán kortárs újdonságok pezsdítik fel a tavaszt: