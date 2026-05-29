5 fergeteges színházi élmény Budapesten a nyárelőre, amivel megkoronázhatod az évadot

Lassacskán véget ér a 2025/26-os kőszínházi évad, ám aggodalomra semmi ok: május végén és júniusban is megtekinthetünk még jó pár remek előadást a fővárosban!

Az oroszlánkirály filmkoncert // Margitszigeti Szabadtéri Színház (2026. május 30.)

Május 30-án igazi gyereknapi ajándék vár kicsikre és nagyokra a Margitszigeten: óriáskivetítőn, élőzenekari kísérettel elevenedik meg Az oroszlánkirály legendás története! A FILM+KONCERT során Hans Zimmer és Elton John zenéje a Margitszigeti Szabadtéri Színházban, Budapest legnagyobb szabadtéri mozijában csendül fel, és kedvenc animációs hőseinkkel együtt kalauzol el bennünket az afrikai szavannák vidékére. A világsikerű Disney-filmet magyar nyelven tekinthetjük meg, a mozi zenéjét pedig a Danubia Zenekar élőben játssza, Stefan Geiger vezényletével.

Együtt a színpadért jótékonysági gála // Vígszínház (2026. június 3.)

Immár hagyomány, hogy a Színházi Dolgozók Szakszervezete nagyszabású jótékonysági esttel járul hozzá a nehéz helyzetbe került színházi dolgozók megsegítéséhez. A júniusi eseményen, melyet a Vígszínházban idén kilencedik alkalommal rendeznek meg, a segítségnyújtás mellett a színházi világ sokszínűségére és erejének ünneplésére is nagy hangsúlyt fektetnek a résztvevők. A kezdeményezéshez ezúttal is közel száz fellépő, közreműködő csatlakozott: az est háziasszonya Peller Anna lesz, aki a színpadot többek közt Molnár Piroskával, Kálid Artúrral, Trokán Nórával és Szabó P. Szilveszterrel osztja meg, bajba jutott kollégáiknak nyújtva segítő kezet. Hiszen nélkülük a függöny nem gördülhetne fel!

Burn Out Baby – A hatékony vezetés hat szabálya // Átrium (2026. június 6.)

Hogy mi a siker titka – jobban mondva, ára? Ónodi Eszter egy motivációs tréner bőrébe bújva vet be mindent, hogy elárulja a nagyérdeműnek az Átriumban. A kiégett felső vezető június 6-án nem kisebb dologra vállalkozik, mint hogy elárulja a hatékony vezetés hat szabályát – ám az életvezetési tanácsadás egyhamar kudarcba fullad. Önbizalomtuning helyett önirónia, inspiráló lelkifröccs helyett groteszk szatíra veszi kezdetét, melyet Litkay Gergely szövegével, pengeéles humorral és fájóan pontos társadalomkritikával fűszerezve élvezhetünk Ónodi Eszter önálló estjén, a Delta Produkció és a Dumaszínház koprodukciójában.

Imposztorok // Budapest Bábszínház (2026. június 7.)

Különleges bemutatóra készül a Budapest Bábszínház: legújabb közösségi színházi projektjük az imposztorság jelenségét járja körbe, segítségül hívva a bábok világát. Színházi alkotók és civil résztvevők hónapokon át dolgoztak együtt, hogy saját élményeik, gondolataik, történeteik mentén megszülethessen az előadás, és közelebbről is megismerhessük a fejünkben oly gyakran felcsendülő bosszantó kis hangocskát. „Csak szerencséd volt, másnak is ment volna, jókor voltál jó helyen…” – annak, aki az alábbiak közül legalább az egyiket hallotta már, június 7-én az Ország Lili Stúdióban a helye!

„Művészet” // 6szín (2026. június 19.)

Yasmina Reza komédiája számos színpadot meghódított már szerte a világban, június 19-én pedig ismét próbára teszi a magyar közönség rekeszizmait a 6SZÍNBEN, hála az Orlai Produkció csapatának. A történet során egy ötvenezer eurós festmény robbant ki már-már vérre menő vitát három barát között: az egyikük megveszi, a másik kritizálja, a harmadik pedig másra sem vágyik, csak hogy ismét béke honoljon a társaságban. Vajon véget vethet egy ilyen triviális nézeteltérés egy tizenöt éve tartó barátságnak? Vagy tulajdonképpen már régen más a vita tárgya? Mindezt Mészáros Máté, Pataki Ferenc és Ágoston Péter triója árulja el a közönség számára.

