5 tavaszindító kulturális program Budapesten, ami friss energiát csempész a márciusba

Tavasszal nem csak a természet éled újjá: kedvenc színházaink, zenekaraink, galériáink is gondoskodnak róla, hogy mi is friss energiával köszönthessük az évszakot. Az alábbi öt kulturális program garantáltan feltölt majd inspirációval!

Március a Nemzeti Színházban

Márciusban tovább pezseg az élet a Nemzeti Színházban, a Duna-parti teátrum ráadásul két izgalmas újdonságot is bemutat a hónapban: Thornton Wilder A mi kis városunk című klasszikusát és Vidnyánszky Attila új rendezését, a Marxtőkéje című előadást. Vendégjátékok is érkeznek Budapestre az ország számos pontjáról, köztük a VISZEM-program kiemelkedő előadásai, mint például a Győri Balett közreműködésével látható összművészeti est és a Jelen/Lét Fesztivál 25 produkciója. Klasszikus és kortárs, próza és tánc, felnőttek és fiatalok számára – igazi kulturális kavalkád vár a Duna partján, egyszeri és megismételhetetlen alkalmak sorával!

Essentia Artis // Pesti Vigadó (egész márciusban)

Az egész tavaszt átfogó művészeti esemény, az Essentia Artis negyven programmal és minden eddiginél több, öt tematikus nappal, finisszázzsal várja az érdeklődőket május 9-ig a Pesti Vigadóban, az MMA székházában. Az idei seregszemle kiemelt figyelmet fordít az ünnepekre és a jeles művészeti napokra, miközben minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást és művészeti élményt kínál. Az esemény keretében az építészet, a film- és fotóművészet, az irodalom, az ipar- és tervezőművészet, a képzőművészet, a népművészet, a színház, a zene és a művészetelmélet területén tevékenykedő alkotók mutatkoznak be.

Szecessziós Zsolnay remekművek // Virág Judit Galéria (2026. március 6. – április 19.)

Kincset érő kerámiák vették birtokba a Virág Judit Galériát, a belőlük készült, ingyenesen látogatható kiállítás pedig egészen április 19-ig ejti ámulatba a nagyközönséget. A Szecessziós Zsolnay remekművek című tárlat Virág Judit és Törő István több mint három évtizede épülő, kivételes Zsolnay-gyűjteményét mutatja be a Falk Miksa utcában – igazi kuriózum a műkedvelők számára! A házaspár kollekciójából mintegy 120 darab került kiállításra, az impozáns kerámiák pedig egytől egyig a Zsolnay-gyár fénykorának számító, szecessziós időszakból (1896–1914) származnak. Csak a legkiválóbb, leginkább reprezentatív művek kaptak helyet az anyagban!

VIII. Orosz Zenei Fesztivál // Zeneakadémia (2026. március 12-26.)

Március 12. és 26. között az orosz zeneirodalom legszebb dallami csendülnek fel a Zeneakadémián, a monomunetális művek mellett pedig számos újdonsággal is lenyűgözi a nagyérdeműt az Orosz Zenei Fesztivál. A „Portrék” tematika mentén a zeneszerzők – Rimszkij-Korszakov, Arenszkij, Rahmaninov és Kabalevszkij – emberi arcát, tanár-diák kapcsolatait, inspirációit is megismerhetjük, az alkotók portéját balett- és operafilm-vetítések árnyalják tovább, sőt az orosz Nemzeti Zenei Múzeum jóvoltából még egy rendhagyó tárlatot is megtekinthetünk. A fesztivál két helyszínen, Budapesten és Debrecenben zajlik majd!

Brit Filmnapok // Puskin Mozi (2026. március 19-22.)

A tavalyi esemény hatalmas sikere után idén tavasszal is a legjobb brit filmeké a főszerep a Puskin Moziban: a Brit Filmnapok nem kisebb dologra vállalkozik, mint hogy bebizonyítsa, milyen sokféle is a kortárs brit mozi. Nyolc alkotásra válthatunk jegyet, a vetítések során pedig szemtanúi lehetünk a brit identitás formálódásának, miközben múlt és jelen párbeszédet folytat egymással a vásznon – a szelekcióban személyes hangvételű debütálások, formanyelvükben kísérletező játékfilmek, markáns közéleti érzékenységgel készült dokumentumfilmek, valamint egy 35 mm-es kópiáról vetített, 1961-es klasszikus is helyet kapott. Kár lenne lemaradni róluk!

