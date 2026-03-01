7 fantasztikus kiállítás Budapesten, ha kulturális élményekkel indítanátok a tavaszt

A tavasz beköszöntével nemcsak a természet, de a főváros kedvenc múzeumai is újjáélednek és számos lebilincselő időszaki kiállítással örvendeztetik meg a látogatókat.

HINTS Institute for Public Art: Előre a meglepetésekkel teli hétköznapokért! // Budapest Galéria (2026. május 3-ig)

A galéria új kiállításán a 2001 és 2010 között Budapesten működő HINTS Institute for Public Art munkássága kerül bemutatásra, ami egy többségében nőkből álló művészeti kollektíva volt. A csoportosulás a kétezres évek Magyarországán úttörőnek bizonyult olyan szempontból, hogy tagjai az intézmények falain kívül merészkedve, a nyilvános térbe való belépéssel a képzőművészet mindennapiságát, hozzáférhetőségét hangsúlyozták. Alapelveik többek között az újrahasznosítás, a játékosság, a közösségiség és a részvételiség voltak, amelyek egytől egyig visszaköszönnek a kiállított művekben, sok esetben interaktív elemekkel kiegészítve.

Flottilla – Jelöletlen jelölő: Nunkovics Róbert kiállítása // Budapest Galéria (2026. május 3-ig)

Nunkovics Róbert egy különleges világba, az egykori újpesti Petőfi laktanya mindennapjaiba kalauzol el. A terület egykor a Honvéd Folyami Flottilla bázisa volt, egy legendás, elit katonai alakulaté, amely a Duna és a Balaton hajózhatóságáért, aknamentesítéséért és katasztrófavédelmi feladatokért felelt. A Flottilla 2001-es megszűnésével egy különleges katonai világ zárult le, amelynek emlékei a kiürült épületekkel együtt a publikum előtt titokban maradtak. A személyes emlékek a volt flottillásokkal készült interjúkon, hangfelvételeken és videókon keresztül elevenednek meg, a megható jelenetekkel pedig könnyen átérezheti a látogató a szabadság, a veszély és az összetartozás élményét.

Városi táj // Kiscelli Múzeum (2026. június 30-ig)

A múzeum új kiállítása az 1974 és 1989 közötti időszak városi tapasztalatát vizsgálja fotókon keresztül, amelyek a késő szocialista városlakók életterének sajátos vizuális lenyomatait rögzítik. A tárlat egyszerre közelít művészeti és várostörténeti nézőpontból, megmutatva, miként alakította a korszak progresszív fotográfiai látásmódja a városról alkotott képet és annak értelmezését. A bemutatott alkotók különböző generációkat és alkotói megközelítéseket képviselnek, mégis együttesen rajzolják ki azt a sokrétegű vizuális narratívát, amely jelentősen hozzájárult a korszak fotóművészeti és társadalmi önképének formálásához.

Vágatlanul – Törékeny fényképek valósága // Néprajzi Múzeum (2026. július 5-ig)

A Néprajzi Múzeum új kiállítása a 20. század eleji magyar fotográfia kevéssé ismert világát tárja fel eredeti, vágatlan üvegnegatívokon keresztül. A tárlat nemcsak a korabeli műtermek és fényképészek működését mutatja be, hanem azokat a rejtett részleteket is, amelyek a készre vágott képekről eltűntek, így a fényképezés folyamata, társadalmi közege és hétköznapi háttere is láthatóvá válik. A sérülékeny, mégis gazdag vizuális forrásanyag egy letűnt vidéki világ emlékezetét őrzi, miközben arra is rávilágít, hogyan formálták a technikai lehetőségek és történelmi események, különösen az első világháború, a fényképek szerepét a személyes és közösségi emlékezésben.

Irány a galaxis! // BTM Vármúzeum (2026. július 31-ig)

Az Irány a galaxis! című időszaki kiállítás izgalmas témát mutat be, mégpedig azt, hogy miként formálta át az űrkorszak az emberiség gondolkodását a világról, a jövőről és önmagáról. A tárlat a technikai áttörések és a tudományos eredmények mellett azokat a kulturális lenyomatokat is feltárja, amelyek a mindennapok tárgyaiban, képeiben és képzeletében jelentek meg, különös hangsúllyal a magyar nézőpontra. Az űrhajó és az űrhajós alakja köré szervezve idézi fel a korszak lelkesedését, félelmeit és utópisztikus reményeit, miközben arra is rákérdez, hogyan alakult át a valóság és a fantázia viszonya az „űrkorszak hajnalától” napjainkig.

Szabad szappanozni // Hagyományok Háza (2026. november 29-ig)

A kiállítás a tisztálkodás hétköznapi gyakorlatait a paraszti kultúra tárgyain keresztül értelmezi újra, múlt és jelen közé teremtve élő kapcsolatot. A hímzett textíliák, mosóeszközök és házi készítésű szappanok nemcsak használati tárgyak, hanem egy önfenntartásra épülő, természeti ritmushoz igazodó életforma tanúi. A tárlat a tisztaság, a test, a tabu és a közösségi tudás kérdéseit is körüljárja, miközben arra hívja fel a figyelmet, hogy a fenntarthatóságról szóló mai gondolkodás sokszor már a múlt tapasztalataiban gyökerezik.

Az újjászületett Szent István-terem // Budavári Palota (állandó kiállítás)

Az impozáns Szent István-terem kiállítása a történeti rekonstrukció és a kortárs értelmezés eszközeivel idézi meg a budai Vár egykori reprezentatív terének világát, bemutatva a terem létrejöttének, pusztulásának és újjászületésének folyamatát. Az állandó kiállításon a látogatók korabeli fotók, makettek és installációk segítségével követhetik nyomon a díszterem történetét, miközben egy mai művészeti alkotás új megközelítésből reflektál Szent István örökségére.

