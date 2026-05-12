Hajnalig tartó filmmaratont tartanak a művész mozik hétvégén Budapesten

A méltán nagy népszerűségnek örvendő Artmozik Éjszakája a hétvégén ismét zseniális filmes élményekkel örvendezteti meg a mozik szerelmeseit szombat estétől vasárnap hajnalig bezárólag.

A Művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán moziban 2026. május 16-án és 17-én, szombatról vasárnapra virradóra tizennégy teremben nem kevesebb, mint 70 film vetül majd a vászonra az évről évre egyre népszerűbb Artmozik Éjszakája keretében.

Ezen az éjszakán olyan sikerfilmek szerepelnek a műsorban, mint a Csendes barát, az Érzelmi érték, vagy a Nincs más választás, de az animációs filmek rajongói is megtalálhatják kedvenceiket, köztük a Macskafogót vagy a Chihiro Szellemországban című alkotást. A régi nagy kedvencek mellett természetesen premier előtti vetítésekre is számíthatnak az elhivatott filmrajongók: a Nem én vagyok, az Odakint, az Egy dán építész Párizsban és Az éjszaka szülötte filmek ezen az éjszakán hódítják meg első alkalommal a nézők szívét.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is egyetlen karszalag megvásárlását követően nézhetitek meg a nektek tetsző filmeket az esemény ideje alatt. Az Artmozik Éjszakája programjáról, a filmekről és a karszalagról bővebb információt ide kattintva, az esemény weboldalán találtok.

