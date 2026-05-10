Két keréken az ország legszebb tájain: 7 izgalmas kerékpáros útvonal a nyárelőre

Itt az ideje a pókhálók fogságából kiszabadítani a bicikliket – már ha valaki egész télen nem használta –, és két keréken felfedezni hazánk képeslapra illő tájait. A Dunakanyartól kezdve az Őrségen át egészen az Északi-középhegységig megannyi ékszerdoboz vár ránk: ezek közül hoztunk el most néhány hosszabb útvonalat.

Duna-parti rakpartról a Budai Zöldbe (21,8 km)

Ha szívünk szerint nem igen térnénk le a főváros térképéről, viszont a belvárosi bringázás már kevésbé üti meg az ingerküszöbünket, akkor a budai hegyek zöldövezete tartogathat még számunkra egy-két csipetnyi izgalmat. Utunkat a budai oldal Duna-parti panorámájával indíthatjuk, majd Víziváros aprócska utcái szippantanak be.

És bár a Széll Kálmán tér forgataga egy kicsit visszazökkent a zsúfoltsággal teli valóságba, elég csupán egyet-kettőt pislognunk, és már a Szilágyi Erzsébet fasor impozáns környezete vezet el minket a Budai Zöldbe. Végül Hűvösvölgyön, Máriaremetén, Adyligeten, valamint Remeteszőlősön átgurulva érkezünk meg Nagykovácsiba, ahol a Teleki-Tisza-kastély gyönyörű, ősfákkal körülölelt kastélyparkjában szusszanhatunk egy keveset.

A pontos útvonal:

Clark Ádám téri 0 kilométerkő – Kacsa utcán keresztül a Hűvösvölgy irányába mutató útjelzéseket követve balra fordulunk – Széll Kálmán tér – Városmajor – Szilágyi Erzsébet fasortól egyenesen a kerékpárutat és az Ördög-árkot követve – Hűvösvölgyet elérve Solymár felé fordulni – Máriaremetétől Adyligetig a következő utcákon lekanyarodni: Hímes, Rigó, Ördögárok, Dutka, Ákos, Tompa Mihály, Tamara, Táltos, Szent László, Kútföldi utca – Remeteszőlősig a Nagykovácsi felé vezető úton – Nagykovácsi Tisza István tér

Szobtól Vácig a csodás Duna-part mellett (30 km)

Szobtól Vácig az EV6-os kerékpárúton gyűjthetjük be emlékeink közé a Dunakanyar kincseit, miközben úton-útfélen az ország leggyönyörűbb panorámapontjaiban gyönyörködhetünk. A szobi vasútállomásról startolva hamar a folyó partján álló Luczenbacher-kastélyhoz érünk. Innentől fordulhatunk rá az EV6-os kerékpárútra, amely először az egyedülálló szecessziós stílusú katolikus templomával büszkélkedő Zebegény felé kalauzol minket. Továbbhaladva Nagymaros magával ragadó panorámája vehet le lábunkról, a szemközti hegységek fái között megbúvó visegrádi vár látképével.

A város partján akár a Piknik Manufaktúra teraszáról is élvezhetjük a kilátást, majd miután egy-két finom falattal feltankoltunk, újult erővel folytathatjuk utunkat Kismaroson át Verőcéig. Itt egy kis időre búcsút kell intenünk a Duna-parti kerékpárútnak, viszont cserébe az országúti útvonal az ártéri erdő felé vezet minket. A vadregényes vidéken átvágva végül egyhamar Vácon találhatjuk magunkat, ahonnan vonattal könnyedén visszasuhanhatunk a fővárosba.

Ha még több bringás élményre vágysz a Dunakanyarban:

Őrség 4, avagy az élmények kincsesládája (38 km)

Az ország nyugati csücskének biciklis útvonalai közül az Őrség 4 a legkalandosabb választás, amely egy egész napnyi feledhetetlen kerekezést ígér számunkra. A 38 km hosszú túra Őriszentpétertől indul Ispánk irányába, mígnem kisvártatva hűs erdők árnyékában halad tovább Viszák felé. A vadregényes vidékről hajdanvolt kettős várárok repít minket a török időkbe Őrimagyarósdon, miközben Szőcén az Őrség legkülönlegesebb természeti értéke, a tőzegmohás láprét vesz le a lábunkról.

De az élményeknek itt még nincsen vége, hiszen a Vadása-tó hűsítő csobbanásra invitál, majd Szaknyéren alpakafarm vár ránk. Ha eddig hiányoltuk volna a tájegység kulturális kincseit, akkor a kisrákosi kályhamúzeumnak és a 269 éves, pankaszi szoknyás haranglábnak köszönhetően azokból is kaphatunk egy kis ízelítőt. Végül pedig az 1399 méter hosszú, nagyrákosi völgyhídtól vezet vissza az utunk Őriszentpéterre.

Útvonal: Őriszentpéter – Ispánk – Viszák – Őrimagyarósd – Szőce – Vadása-tó –Hegyhátszentjakab – Szaknyér –Kisrákos – Pankasz – Nagyrákos – Őriszentpéter

Még több szuper kerékpárút az Őrségben:

Bámulatos Bódva-völgyi tekergés (38,5 km)

A talán kevésbé ismert Bódva-völgy méltán érdemli meg a reflektorfényt, mely a karsztos mészkőhegyekkel szegélyezett műemlékekre, s a népművészeti kincsekre irányítja mindannyiunk figyelmét. A Szendrőtől induló 38,5 km hosszú kerékpáros túra végeláthatatlan dombvidékek lankái mentén kanyarog, miközben a Rudabányai-hegység kincseit is feltárja előttünk. A Rudabányai-tó káprázatos kék vizének búcsút intve Felsőtelekes, Kánó, Szőlősradó, Perkupa és Szalonna érintésével érünk vissza Szendrőre. Utunk során pedig érdemes tennünk egy megállót a Bányászattörténeti Múzeumnál, a szendrői várnál, a Felsővári-kilátónál, vagy éppen a középkori eredetű szalonnai református templomnál.

Útvonal: Szendrő, galvácsi elágazás buszmegálló – Szuhogy – Rudabánya – kis kitérővel a Rudabányai-tó – Felsőtelekes – Kánó – Szőlősradó – Perkupa – Szalonna – Szendrő

Ha tovább barangolnál a Bódva-völgyben:

Mesés tájakon a Mecsekben (21 km)

Egészen romantikus kedvében lehetett a Teremtő, mikor ecsetével Orfű környékéhez ért. Zölden hullámzó lankák, csillogó vizű partvidékek, idilli települések váltják egymást a Mecsek ékszerdobozában, melyet egy nagyjából 21 km hosszú tekergés során fedezhetünk fel. Utunk az Orfűi Malmoktól indul, majd az Orfűi-tó mellett halad el, mígnem eléri a Pécsi-tó partját.

Itt érdemes lehet a Medvehagyma-ház interaktív tárlatát is megtekinteni, és ezt követően folytatni utunkat a tó partján kanyargó biciklis úton. Az Aquaparkot elhagyva egy tábla és egy meredek emelkedő kalauzol el Abaligetre, ahol szintén két tó, valamint egy cseppkőbarlang lesz az alapja a további kalandjainknak. Mielőtt visszaérnék kiindulópontunkra, Kovácsszénája idilli falva bűvöl el. Innentől szinte végig tóparti vidéken kerekezünk, a Kovácsszénájai-tavat a Hermann Ottó-tó váltja, majd Tekeresen keresztül újra a Pécsi-tónál és végül a malmoknál találjuk magunkat.

Útvonal: Orfűi Malmok – Orfűi-tó – Pécsi-tó – Abaliget – Kovácsszénája – Kovácsszénájai-tó – Herman Ottó-tó – Tekeres – Pécsi-tó – Orfűi Malmok

A Káli-medence ékszerdoboza (40,5 km)

A béke szinonimájaként is aposztrofálhatnánk a Káli-medence vidékét. Hömpölygő hegyoldalak, hullámzó dombvidékek vonulatai által közrefogott legelők, aprócska falvak, s hamisíthatatlan vidéki nyugalom vár itt mindannyiunkra. Biciklinkkel elhagyva Zánkát, minden egyes megtett kilométernél olyan mintha csak az idő kerekét tekernék visszafelé, hisz Révfülöp után legelőször Kővágóörs, Kékkút, majd Salföld repít minket vissza a múltba.

Kővágóörsnél érdemes letérni a Kornyi-tóhoz, míg Kékkútnál a Theodora-tanösvényre. Salföldön a Salföldi Major vár ránk kitérőként, majd Mindszentkálla előtt a Kőróka Pincénél pihenhetünk meg egy csodás BBQ-fogás társaságában. Mindszentkállát át is szelhetjük rögtön, ám ha érzünk magunkban erőt, akkor a Kopasz-hegyről gyönyörködhetünk a panorámában, szintén letérve az útvonalról. Míg végül Szentbékkálla, Köveskál, a Hegyestű Geológiai Bemutatóhely érintésével visszatérünk Zánkára.

Útvonal: Zánka – Balatonszepezd – Révfülöp – Kővágóörs – Kékkút – Salföld – Mindszentkálla – Szentbékkálla – Köveskál – Hegyestű Geológiai Bemutatóhely – Zánka

Fedezzétek fel a környék csodás látnivalóit:

Izgalmas családi tekergés a Drávánál (20 km)

Csodás ártéri világba enged betekintést a Dráva közelében kanyaró kerékpárút, melyet akár gyerekekkel együtt is átszelhetünk. A biztonságos, festői környezeten át vezető utunk az Ős-Dráva Látogatóközpontnál kezdődik, ahol a kiállítások idejére mindenképp érdemes megállnunk. Az akár egész napos kikapcsolódást is ígérő látogatóközpontot pedig a Kisinci-tó felé hagyjuk el, majd a Dráva gátján át ártéri erdők, szántók kíséretében érkezünk meg Tésenfáig. Az ősi parasztházakkal szegélyezett települést elhagyva Kémes, majd Cún vár ránk, s végül a Fekete-víz gátján térhetünk vissza a kiindulópontunkra.

Útvonal: Ős-Dráva Látogatóközpont – Tésenfa – Kémes – 58127-es mellékúton keresztül Cún – Ős-Dráva Látogatóközpont

Fedezzétek fel a Dráva-menti látnivalókat is: