8 varázslatos látnivaló Borsodban, ahol a természet és a nyugalom találkozik

Habár Magyarország északkeleti részéről kevesebb szó esik, mégis érdemes említést tenni Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye csodálatos természeti adottságairól, amelyek egyedülállóan szép látványt nyújtanak. Járjatok utána ti is, mennyi felfedeznivaló kincset rejt ez a térség!

Foltos szalamandra, Szinpetri

Hazánk egyedülálló, foltos szalamandrát ábrázoló talajrajza Szinpetri határában található, amelyet az itt kirándulók előszeretettel keresnek fel. Nem is csoda, hiszen nem mindennapi látványt nyújt egy ilyen geoglifa. Az itt látható szalamandrát megjelenítő talajalkotást sokan nem máshoz, mint a perui Nazca-vonalakhoz hasonlítják. Az Aggteleki Nemzeti Park védett állatát ábrázoló geoglifát kőből rakták ki, mely 96 méter hosszan nyúlik el a domboldalon és amiről szinte úgy tűnik, mintha éppen az erdő felé igyekezne.

Sajó-völgy, Sajóvelezd

A Borsodot keresztülszelő Sajó mentén, a Sajó-völgyben kirándulva meseszép tájakon barangolhatunk, ahol az érintetlen természet szinte megszólít minket és magával ragad. Kirándulás közben felfedezhetjük a terület természeti kincseit és megfigyelhetjük gazdag növény- és állatvilágát. Ha szerencsénk van, még vidrákat is láthatunk, de a szemfülesek akár az ürgék réti kergetőzésének is szemtanúi lehetnek. A vékony, mégis itt-ott kiszélesedő, kanyargó folyó varázslatos utazásra hív, amelyet követve a természet lágy ölén kapcsolódhatunk ki.

Szent András-templom, Tornaszentandrás

Borsod kis községe, Tornaszentandrás festői környezetben fekvő Árpád-kori templomot rejt, amelyet Szent András tiszteletére emeltek. A templomdomb a Bódva folyó bal partján magasodik, rajta az ikerszentéllyel rendelkező különleges templommal, amely hazánkban egyedülálló építészeti műremek. A zöld növényzettel körbeölelt, fehérre meszelt épület kedvelt turisztikai célpont, sok kirándulót csábít a mesés kis borsodi faluba. A távolban megfigyelhetők a tornai hegyek és Torna vára is, így már csak a páratlan panoráma miatt is érdemes felkeresni a helyszínt.

3765 Tornaszentandrás, Szabadság út 23.

Rudabányai bányató

Borsod híres bányavárosa, Rudabánya Európa egyik legrégebbi vasércbányája, amelyben már a középkorban is zajlottak bányászati munkák és volt aktív bányászati kitermelés. Amióta ez megszűnt, a bányát szépen lassan feltöltötte a csapadékvíz és egy gyönyörű, ám fürdésre nem alkalmas bányató keletkezett a helyén, amelyet Rudabányai-tónak és borsodi tengerszemnek egyaránt neveznek. Ha a környéken járunk, ez bizony kihagyhatatlan megálló, hiszen a türkizkék víz és az azt szegélyező sziklákat borító buja növénytakaró lélegzetelállítóan szép.

História-völgy, Boldva

A História-völgy Borsod egy igazán különleges helyszíne, amely a Bódva-vidék tizenegy települését fűzi össze, megőrizve a múlt bámulatos emlékeit. A településeken tizenöt tematikus kiállítás tekinthető meg, amelyek bepillantást engednek különböző történelmi korokba, bemutatva a helyszínek kulturális örökségeit, az egykori emberek életmódját. Az izgalmas kiállítások többek között mesélnek nekünk a középkori szerzetesek mindennapjairól, a vándorcigányok kultúrájáról és a barokk uradalmi életről is, miközben bejárhatjuk Borsod csodás településeit.

Felsővár-kilátó, Szendrő

Az egykori, fontos védelmi funkciót betöltő Felsővár helyén álló Felsővár-kilátóhoz ellátogatva megelevenedni látszik a történelem. Mára a Felsővár teljesen megsemmisült, a História-völgy projekt keretében azonban helyére kilátót emeltek, amelynek aljánál egy rekonstruált falrészletet tekinthetünk meg, az alsó szinten pedig egy kiállítás keretein belül mutatják be a régészeti feltárások eredményeit. A 24 méter magas toronyból páratlan, 360 fokos panoráma tárul elénk, így érdemes elidőzni odafent és feltöltődni a lebilincselő természeti táj látványával.

Rakaca-tó

A Rakaca-tó is kihagyhatatlan látnivaló, ha a Bódva-völgyben kalandozunk, és nemcsak azért, mert meseszép a Csereháttal övezett hatalmas víztükör, hanem mert ez hazánk legnagyobb mesterséges víztározója. Az itt-ott láposabb részekkel tűzdelt tó igazi horgászparadicsom, környékén megfigyelhetjük a különböző növényeket és állatokat, illetve evezésre és az erre kijelölt területen fürdőzésre is van lehetőség. A környéken több üdülőben is megszállhatunk, s így akár több napon keresztül is élvezhetjük a természet közelségét, a tó nyugodt hangulatát.

Bodrogzug

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét járva a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet az, ami hosszabb maradásra csábít. Bodrogzug Bodrog-Tisza ártéri részén az ezüstösen csillogó vízfelszín, a folyómenti gazdag természet, a madarak énekének megnyugtató dallamai és a terület izgalmas és változatos növény- és állatvilága mind felejthetetlen kirándulást ígérnek. A legjobb módja ezek felfedezésére az, ha mindezt a vízről tesszük meg, egy másik perspektívából szemlélve a vidéket. Ha arra járunk, érdemes jelentkezni egy vízi túrára, ahol a túravezetőtől evezés közben további érdekes információkhoz is hozzájuthatunk.

Ha inkább a Duna mentén kalandoznátok: