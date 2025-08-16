5 mesébe illően vadregényes sziget, ahol elmerülhetünk a Duna fodraiban

Bakó Bettina

Ha a nyár utolsó heteiben még néhány felejthetetlen úti célt tűznétek a bakancslistátokra, akkor elhoztunk néhány vízparti vidéket, ami szemünk és lelkünk világának egyaránt emlékezetes lesz. Vadregényes, nyugodt dunai szigetek hívnak káprázatos kalandra titeket!

Molnár-sziget, XXIII. kerület  

A vízimolnárok egykori Paradicsomában sűrű nádasokat ringat a szél, és megannyi vízimadárnak ad otthont a dunai víz, melyet csendes földutak és vadregényes tájak öveznek. A Molnár-sziget egykoron, az 1880-as években még jóval kisebb volt, területén pedig vízimalmok őröltek szorgosan. Mai méretét, illetve üdülőövezetét az évek során végbemenő iszapfeltöltődésnek köszönheti. És bár az emberi kéz lenyomata napjainkban jobban látszik a szigeten, ideérkezve azt érezhetjük, hogy már csak Matula bácsi és Tutajos hiányzik a Tüskevár vidékét megidéző fővárosi oázisból.

Fotó: László Orsolya

Helemba-sziget, Esztergom 

A több mint 7000 éves sziget nem csupán szemünk világát kápráztatja el, hanem fantáziánkat is, hisz a régészeti feltárásoknak köszönhetően tudhatjuk, hogy már az őskorban lakott volt. Az emberemlékezet előtti időkben őskori földházak, Árpád-kori templom, temető, érseki nyaraló állt itt, de még gyümölcsöskert bizonyítékaira is ráleltek a régészek a szigeten. A gyümölcsösben valószínűleg őszibarackot termesztettek, míg a temetőben feltehetően a dömösi prépostságon dolgozó helembai halászokat helyezték örök nyugalomra. Ám a csupán hajóval megközelíthető dunai szárazföld az élővilágáról is legalább annyira híres, ugyanis a Dunakanyar egyetlen gémtelepére itt lelhetünk rá.

Fotó: Jenes András és a Holló fotói

Kisoroszi szigetcsúcs 

A Szentendrei-sziget északi csücske szinte észrevétlenül hozza el a tengerparti hangulatot a Dunakanyarba. Ám ahogy a sziget legszélső pontján révedünk a messzeségbe, megkérdőjelezhetetlenül ott van mellettünk a gyönyörű végtelenség érzése és látványa egyaránt. Egy igazi vadregényes menedékhely ez, ahol túrázók, sátrazók, nagycsaládosok szívják magukba a természet szépségét. A kicsik és nagyok számára is felejthetetlen élményeket ígérő sziget partjáról pedig még a Dunában is csobbanhatunk.

Fotó: Egy jó kép az utazásról

Egyfás-sziget 

Szinte mondhatni, hogy egy fűzfamagból született Budapest mesébe illően vadregényes szigete, ahol egykoron az említett mag növekvő gyökérzete fogta meg az iszapot a sóderzátonyon. És bár a sziget neve csupán egy fát említ, az aprócska területen egy fehér eperrel is találkozhatunk. E kettő pedig legendák tárgyává is vált az évek  során, ugyanis feltehetően a Petőfis papír tízforintos hátulján is feltűntek. Míg a legenda erősen vitatott, addig az Egyfás-sziget varázsa aligha. A csupán vízi úton megközelíthető hely pedig tökéletes célpont, ha az augusztusi Perseidák fényében szeretnénk kívánságainkat elsuttogni.

Fotó: Sanyi Bácsi Büféje Luppasziget (Facebook)

Szigetköz 

Hazánk északnyugati vidéke rejti az ország legnagyobb szigetét, amely nem csupán természeti érték, hanem az aktív kikapcsolódás egyik legkiválóbb helyszíne is. A Duna apró ágai által kisebb-nagyobb darabokra szabdalt csodálatos vízi világ a rómaiak idejében a barbároktól védte a birodalom északi határát. Majd az évszázadok során lakókkal bővült a sziget, a folyamszabályozások sem kerülték el, viszont az érintetlen őstáj varázsát aligha vesztette el: láperdő, mocsárrétek, keményfaligetek színesítik az ártéri területet.

Ha pedig erre járunk, akkor a vízitúrás élményeken túl megannyi kulturális kincs is rejlik a vidéken: Khuen-Héderváry-kastély, a mosonmagyaróvári vár, a 13. századi Boldogasszony-kápolna, a szomszédos, kb. 700 éves Árpád-tölgy, a román stílusú lébényi Szent Jakab-plébániatemplom csak ránk vár.

Fotó: Aktív Magyarország

