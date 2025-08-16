5 mesébe illően vadregényes sziget, ahol elmerülhetünk a Duna fodraiban

Ha a nyár utolsó heteiben még néhány felejthetetlen úti célt tűznétek a bakancslistátokra, akkor elhoztunk néhány vízparti vidéket, ami szemünk és lelkünk világának egyaránt emlékezetes lesz. Vadregényes, nyugodt dunai szigetek hívnak káprázatos kalandra titeket!

Molnár-sziget, XXIII. kerület

A vízimolnárok egykori Paradicsomában sűrű nádasokat ringat a szél, és megannyi vízimadárnak ad otthont a dunai víz, melyet csendes földutak és vadregényes tájak öveznek. A Molnár-sziget egykoron, az 1880-as években még jóval kisebb volt, területén pedig vízimalmok őröltek szorgosan. Mai méretét, illetve üdülőövezetét az évek során végbemenő iszapfeltöltődésnek köszönheti. És bár az emberi kéz lenyomata napjainkban jobban látszik a szigeten, ideérkezve azt érezhetjük, hogy már csak Matula bácsi és Tutajos hiányzik a Tüskevár vidékét megidéző fővárosi oázisból.

Helemba-sziget, Esztergom

A több mint 7000 éves sziget nem csupán szemünk világát kápráztatja el, hanem fantáziánkat is, hisz a régészeti feltárásoknak köszönhetően tudhatjuk, hogy már az őskorban lakott volt. Az emberemlékezet előtti időkben őskori földházak, Árpád-kori templom, temető, érseki nyaraló állt itt, de még gyümölcsöskert bizonyítékaira is ráleltek a régészek a szigeten. A gyümölcsösben valószínűleg őszibarackot termesztettek, míg a temetőben feltehetően a dömösi prépostságon dolgozó helembai halászokat helyezték örök nyugalomra. Ám a csupán hajóval megközelíthető dunai szárazföld az élővilágáról is legalább annyira híres, ugyanis a Dunakanyar egyetlen gémtelepére itt lelhetünk rá.

Kisoroszi szigetcsúcs

A Szentendrei-sziget északi csücske szinte észrevétlenül hozza el a tengerparti hangulatot a Dunakanyarba. Ám ahogy a sziget legszélső pontján révedünk a messzeségbe, megkérdőjelezhetetlenül ott van mellettünk a gyönyörű végtelenség érzése és látványa egyaránt. Egy igazi vadregényes menedékhely ez, ahol túrázók, sátrazók, nagycsaládosok szívják magukba a természet szépségét. A kicsik és nagyok számára is felejthetetlen élményeket ígérő sziget partjáról pedig még a Dunában is csobbanhatunk.

Egyfás-sziget

Szinte mondhatni, hogy egy fűzfamagból született Budapest mesébe illően vadregényes szigete, ahol egykoron az említett mag növekvő gyökérzete fogta meg az iszapot a sóderzátonyon. És bár a sziget neve csupán egy fát említ, az aprócska területen egy fehér eperrel is találkozhatunk. E kettő pedig legendák tárgyává is vált az évek során, ugyanis feltehetően a Petőfis papír tízforintos hátulján is feltűntek. Míg a legenda erősen vitatott, addig az Egyfás-sziget varázsa aligha. A csupán vízi úton megközelíthető hely pedig tökéletes célpont, ha az augusztusi Perseidák fényében szeretnénk kívánságainkat elsuttogni.

Szigetköz

Hazánk északnyugati vidéke rejti az ország legnagyobb szigetét, amely nem csupán természeti érték, hanem az aktív kikapcsolódás egyik legkiválóbb helyszíne is. A Duna apró ágai által kisebb-nagyobb darabokra szabdalt csodálatos vízi világ a rómaiak idejében a barbároktól védte a birodalom északi határát. Majd az évszázadok során lakókkal bővült a sziget, a folyamszabályozások sem kerülték el, viszont az érintetlen őstáj varázsát aligha vesztette el: láperdő, mocsárrétek, keményfaligetek színesítik az ártéri területet.

Ha pedig erre járunk, akkor a vízitúrás élményeken túl megannyi kulturális kincs is rejlik a vidéken: Khuen-Héderváry-kastély, a mosonmagyaróvári vár, a 13. századi Boldogasszony-kápolna, a szomszédos, kb. 700 éves Árpád-tölgy, a román stílusú lébényi Szent Jakab-plébániatemplom csak ránk vár.

Természetközeli élmények várnak rátok augusztusban: