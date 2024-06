Tekergés az Őrségben: A 4 legszebb kerékpárútvonal hazánk nyugati csücskében

Meredek emelkedővel mondunk búcsút az Őrség fővárosának, hogy elmerülhessünk a 28 kilométeren keresztül kacskaringózó Őrség 3 kerékpárútvonal kincseiben. Kerkáskápolnát és Ramocsát átszelve Kerkafalvára érkezünk meg, ahol a XX. század elején épült neogótikus templom és a Kéthatár-tó idilli partja vár ránk. Ha pedig nyáron is megidéznénk a karácsony szellemét, akkor egy kis kitérővel, Kerkakutason mézeskalácsot is majszolhatunk.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool