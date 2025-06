Egyedi hangulattal vár a Pilis kapujának újonnan nyílt kilátója

Jó hír a túrázóknak: végre megtekinthetjük Dorog ékét, megnyílt a várva várt Aknatorony-kilátó. A vasépítmény egyedülálló kilátással, indusztriális hangulattal és innovatív megoldásokkal várja éjjel-nappal az újdonságra szomjazó természetjárókat.

Ipari esztétikát idéz a kirándulók legújabb kedvence

Rendhagyó turistalátványossággal bővült az egykori bányászváros, az Aknatorony tetejére épült kilátóterasz immár ott magasodik a Kálvária-dombon, színesítve a Reimann Bányászattörténeti Múzeum palettáját. A modern acélkilátó kulcsszerepet játszik Dorog egyre bővülő turisztikai kínálatában, miközben a torony eredeti szerkezetét megőrizve hirdeti büszkén a település történelmét.

A 16 méter magas kilátó fémhálóján átkukucskálva páratlan látvány tárul elénk – már csak azért is, mert a magasból kizárólag innen csodálhatjuk meg a Pilis északi végét.

A festői panoráma a Börzsönnyel, valamint a szomszédos mészkőbányával egészül ki, és persze a dombok fölé emelkedő Nagy-Getével.

Csak győzzünk válogatni a környék számtalan kirándulási lehetősége közül, melyek között még bányászati tematikájú túraútvonalakat is találunk!

Bányászat és természet kéz a kézben jár

Az építkezés során nagy hangsúlyt fektettek a kilátó környékének rendezésére is, valamint arra, hogy a fémből készült látványosság a modern kor igényeit is kielégítse. Ezért aztán a hagyományos padok mellett okospadokat is találunk, melyek wifielérést és telefontöltési lehetőséget biztosítanak a megfáradt kirándulóknak.

A 230 éves múltra visszatekintő szénbányászatnak emléket állító Aknatorony így már a természettel karöltve épít hidat múlt, jelen és jövő között.

