5 nagyszerű hely az Őrségben, ahova érdemes ellátogatni kora tavasszal

Bár az Őrség kivétel nélkül minden évszakban lenyűgöző, varázsa csak fokozódik tavasszal, mikor lassacskán ébredezni kezd a természet. Ha épp az Őrségbe terveztek látogatást tenni, ajánlunk a kiváló porták és gasztrohelyek közül ötöt, amit érdemes útba ejtenetek.

Batha-porta

Az őrségi magolajok legfinomabbjait kínáló Batha-portán nemcsak az olajok elkészülésének folyamatába pillanthatunk bele, de akár ki is próbálhatjuk azt. A különleges mangalicafarmmal is rendelkező portán egy 1 órás, hagyományőrző, interaktív program keretében leshetjük el az olajütés minden csínját-bínját. A program résztvevői, a kézi eszközökkel és kézi erővel sajtolt olajat frissen sült, ropogós kenyérre csorgatva kóstolhatják meg, és mint a munka gyümölcsét, a program végeztével, haza is vihetik. A családoknak és baráti társaságoknak is tökéletes programon előzetes bejelentkezés után tudtok részt venni.

9942 Szalafő, Felsőszer 15/a | Weboldal | Facebook

Őri Art Café

Egy igazi kis ékszerdoboz az Őrség szívében, Őriszentpéteren található Őri Art Café. A mennyei süteményeket és még annál is finomabb kávékat kínáló kávézót nem hiába hívják a nyugalom szigetének. A hatalmas ablakok mögött ülve elkölteni egy hangulatos reggelit és közben gyönyörködni a kávézót körülölelő környezetben igazán megnyugtató. Az Őri Art Café azonban nemcsak napindításhoz tökéletes, délutáni kávézáshoz vagy az Őrség Zöld Aranya nevet viselő sütemény megkóstolásához is éppoly ideális.

9941 Őriszentpéter, Kovácsszer 49. | Facebook

Az Őrség reggelizője – Brunch a ranchon

Nem véletlen a név és a megannyi, kivétel nélkül elégedett vendég: ha az Őrségben járva reggelizni vágytok, úgy Az Őrség reggelizőjében mindent, ami egy kiváló napindításhoz csak kellhet, megtaláltok. A házias ételek és kiváló teák alapanyagai egytől egyig helyi termelők és a reggeliző saját vegyszermentes gazdaságából származnak, felejthetetlenné téve a fogásokat. Az őszinte vendégszeretet természetesen nemcsak a reggeli mellé jár, ebéd alkalmával is érdemes betérni hozzájuk, hiszen az általuk készített dödölle messze földön híres.

9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth u. 64. | Facebook

Vadregényes

Egy aprócska, de annál mesebelibb specialtykávé-birodalom bújik meg a mindössze 50 főt számláló apró, őrségi faluban, Szaknyéron. Az erdő szélén megbújó, a mesékből ismert mézeskalács-házikók egy megelevenedett mása a Vadregényes nevet viseli. A szívvel-lélekkel életre hívott ékszerdobozban nemcsak remek kávé, de forró csoki, chai és matcha latte, szörpök, limonádék, na meg persze legendás házi sütemények mellett, nem mindennapi környezetben töltődhettek fel. A Vadregényes egyben ajándékboltocska is, így ha maradandó emlékekkel térnétek haza, mindenképp érdemes ellátogatni hozzájuk.

9934 Szaknyér, Petőfi u. 1. 0. km-kő | Weboldal | Facebook

Pajta

Őrségi gasztroajánlónk nem is lehetne teljes az őriszentpéteri Pajta nélkül, ahol immár Akács István séf és csapata gondoskodik a felejthetetlen gasztronómiai élményekről. Napközben három-, illetve négyfogásos ebédmenüvel, míg vacsoraidőben 9 fogásos degusztációs menüsorral kényeztethetitek magatokat és ízlelőbimbóitokat. A felejthetetlen élmény egészen biztosan nem marad majd el, miközben a hatalmas ablaküvegek mögött húzódó őrségi tájban gyönyörködtök.

9941 Őriszentpéter, Templomszer 7. | Weboldal | Facebook

