8 zseniális hely Budapesten, ahova érdemes betérni egy frissítő matchára

Az elmúlt néhány évben nagy népszerűségnek örvendő ital, avagy a japánok „zöld aranyaként” is emlegetett matcha meglovagolta a fővárost is. Ismerjétek meg Budapest matcha tematikájú helyeit és kávézóit, ahol garantáltan a habos, élénkzöld italé lesz a főszerep, legyen szó klasszikus matcha latte-ról, kreatív desszertekről vagy épp frissítő nyári különlegességekről!

Matcha Tsuki

Ha tradicionális japán teaélményre vágynátok, kitűnő választás lehet a Matcha Tsuki, ahol megelevenedik az autentikus japán hangulat, modern köntösbe bújtatva. A 2020-ban megnyitott matcha bar & café széles kínálata számos matchás különlegességet tartalmaz, kezdve a különféle italoktól a süteményeken át a matcha ízesítésű fagylaltokig. A Matcha Tsukiban elkötelezetten hisznek benne, hogy a matcha nemcsak egy ital, hanem egy életérzés is, amely harmóniát hoz a mindennapokba. Ez a szellemiség, a kiegyensúlyozottság tükröződik a hely enteriőrjében is, valamint a kínálatot is az egyensúlyra való törekvés hatja át.

1053 Budapest, Kálvin tér 2. | Instagram

Cécha Matcha

Az elmúlt időszakban már-már virálissá vált matcházó június közepén új helyre költözött és újra önti magából a különböző színes, habos italcsodákat. A Cécha-t két vietnámi fiatal álmodta meg és üzemelteti, akik a legjobb minőségű teát használják és készítik el nagy gondossággal különböző izgalmas variációkban. A hely letisztultsága tökéletes egyensúlyban van az élénk színű italok extravaganciájával, amelyeket – kérésre- felhők könnyedségét idéző habbal is díszítenek. Kérhetitek a frissítő italokat akár alternatív tejekkel, amikért nem számítanak fel felárat, vagy extrázzátok matchátokat epres vagy levendulás ízesítéssel.

1061 Budapest Paulay Ede út 37. | Instagram

Matcha Island Budapest

A bulinegyedben megbújó Matcha Island egyfajta zöld oázisként működik, némileg rendhagyó értelemben. A zöld különböző árnyalataiban tündöklő italokat szervírozó hely teljes mértékben organikus eredetű teát használ, biztosítva ezzel a legtisztább és legkiemelkedőbb minőséget. Az üzlet hangulatában és színvilágában is harmóniában áll a kínálattal, amelyben megtalálható a klasszikus matcha tea és matcha latte, szezonális italkülönlegességek, sütemények és lágy, krémes fagylalt egyaránt.

1074 Budapest, Dohány utca 37. | Facebook

Flatty Coffee Shop

A Flatty Coffee Shop ma már két üzletével teszi színesebbé Budapest matcha kultúráját. A 2023-ban megnyílt Vámház körúti (takeaway) Flatty sokak egyik nagy kedvencévé vált, így gyakran látni előtte kígyózó sorokat, de a Sas utcai elődje is kimondottan népszerű. Nem meglepő, hiszen a hely izgalmas kínálatával bárki szívébe könnyen belopja magát. Igazi gasztrokülönlegesség a jeges „matchamisu” latte, amely az olasz édesség ízeit idézi frissítő, jeges formájában. Ezek a matchás italok tökéletes alternatívái lehetnek az ebéd utáni desszerteknek, hiszen matcha tartalmuk miatt nemcsak isteni finomak, de az egészséghez is hozzájárulnak.

1051 Budapest, Sas út 11. | 1053 Budapest, Vámház körút 8. | Instagram

MIYU Matcha

A MIYU Matcha Bar igazi üde színfolt a belváros szívében mindazoknak, akik a minőségi matchaélményt keresik. A japán eredetű, ceremoniális matchát helyben, tradicionális eszközökkel készítik el, így a habosra kevert ital minden kortya a tudatos lassításról és a befelé figyelésről szól. A bár nemcsak különleges matchában gazdag italokat kínál, de otthoni használatra is beszerezhetők a legtisztább minőségű porok és az elkészítésükhöz szükséges autentikus eszközök. Egy hely, ahol a matcha fogyasztása nem trend, hanem életstílus és tudatos odafigyelés.

1053 Budapest, Veres Pálné utca 8. | Weboldal

Zhao Zhou

A budai Zhao Zhou nem csupán teabolt, hanem teás szentély, ahol a matcha is kiemelt figyelmet kap. Helyben, frissen készítik el a vibráló színű, selymes textúrájú italt, miközben az élmény minden pillanata a tudatos jelenlétre hív. A kínálatban latte-grade minőségű matcha porok és kézzel válogatott japán eszközök is megtalálhatók, így otthon is megidézhető a Zhao Zhou-féle letisztult teaceremónia. A matcha kínálatuk autentikus keleti utazást ígér és ötvözi az egészségtudatosságot az izgalmas ízekkel.

1013 Budapest, Lánchíd utca 5. | Weboldal

Kávészünet

Habár nem kimondottan matcha fókuszú helyről beszélünk, a Kávészünet kávézóban mégis nagy odaadással készítik el nektek az itallapon található mennyei matchás italokat, amelyeket előszeretettel kevernek valamilyen gyümölccsel – például almával vagy málnával. Az immunerősítő zöld életelixír egyre több kávézóban kerül fel az itallapra és kap egyre kiemeltebb helyet. A Kávészünetben nemrég új szokást is bevezettek, amely a matcha-imádóknak kedvez, ugyanis hétfőnként 20% kedvezménnyel kérhetitek a kedvenc prémium japán matcha italotokat.

1139 Budapest, Gömb utca 2/a | Facebook

Yaku Café

A Yaku Café egy hangulatos budapesti kávézó a belváros szívében, ahol nyugodt környezet és különleges italok várnak. Kiemelkedő kínálatukban a kreatív matcha italok is megtalálhatók. Ilyen például az Iced Blueberry Earth vagy a Strawberry Matcha Latte, amelyek kimondottan ideális választást jelenthetnek a matcha rajongóinak. A kávézó kitűnő helyszínül szolgál tanuláshoz vagy egy kellemes baráti találkozóhoz.

1052 Budapest, Károly körút 22. | Facebook

