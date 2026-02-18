Külvárosi kávékalandok: 5 hangulatos kávézó, ami bearanyozza a lassú reggeleket

A belvárosi nyüzsgés madárcsicsergős ellenpólusaként várnak ránk a külvárosi kerületek, ahol az idilli, kertvárosi környezethez megannyi bájos kávézó is dukál. Fedezzétek hát fel a külső városnegyedek hangulatos kávézóit, melyek szívünket, lelkünket egyaránt felpezsdítik!

Füge specialty kávé & more

Letisztult bájával, egyedi hangulatával igazi ékszerdobozként tündököl Wekerletelep szomszédságában a Füge, ahol a specialty kávéfelhozatal csupán a kezdet. A pezsdítő italok kínálatát mangós és málnás matcha latték egészítik ki, a gasztronómiai kincseket pedig különleges szendvicsek, bagelek és péksütemények alkotják. Méghozzá nem is akárhogyan, hisz friss kovászos kenyerek és focacciák adják az alapot, a bagelekbe pedig japán majonéz, cheddar sajttal készült tojás, ropogós bacon kerül, hogy az ízlelőbimbóink az első falat után elaléljanak. Ha pedig az édesebb vonatra szállnánk fel, akkor aranygaluskák, almás-morzsás sütik, kardamomos tekercsek, maracujakrémes kosárkák vesznek le minket a lábunkról.

1192 Budapest, Zalaegerszeg utca 31. | Facebook

Édes Virágszálam

A csepeli kertváros közepén 2025 őszén egy százéves házba lehelt újra életet az Édes Virágszálam csapata, mely azóta is szívvel, lélekkel készült finomságokkal várja a hozzájuk betérőket. A kávézó enteriőrje fúziós hangulatával szippantja be a koffein után sóvárgó lelkeket, hisz a mediterrán Provance és a nagymamánk konyhájának hangulata egyszerre lengi körbe az aprócska teret. Ugyanezt idézik meg a sütemények is, melyek mindegyike helyben készül, kézműves hely lévén pedig olykor még workshopok alkalmával is élvezhetjük az Édes Virágszálam vendégszeretetét.

1212 Budapest, Szebeni utca 29. | Facebook

IZÉ Café

Budafok madárcsicsergős szívében rejlik az IZÉ Café, melynek neve nem is lehetne találóbb, hisz a kávé mellett könyvcserélő pont és csomagolásmentes bolt is egyben. Funkciójához hűen a hely hangulata sem hétköznapi, a szocializmus és a békeidők emlékei fonódnak össze a kávézó belső tereiben, míg a raklapbútorokkal teli kinti terasz bohém hangulatával csalogat ki minket a napfényre. A stílusos enteriőr mellé természetesen kulináris élvezet is dukál: olasz kávé, péksütemények, szendvicsek, finom italok várnak ránk itt.

1221 Budapest, Panoráma utca 35. | Facebook

Duo Vitis

Rákosmente egyik legújabb színfoltja a Duo Vitis, melyben két álom fonódott össze, és valósult meg 2025 márciusban: így lett egyszerre brunch-lelőhely, bisztró és kávézó is a külváros újdonsült gasztropontja. A modern eleganciával megáldott étteremben bízhatunk, ha csupán egy gyors koffeinbombára lenne szükségünk, de akkor is betérhetünk hogyha egy lassú brunchcsal kényeztetnénk magunkat a reggeli órákban. Többfunkciós voltának köszönhetően pedig az ebédünk és az estéink fénypontja is lehet a Duo Vitis, mely a nap későbbi óráiban vibráló bisztrók hangulatával csábít el mindenkit.

1172 Budapest, Szőlőliget utca (Szőlőliget Ökopark) | Weboldal | Facebook

Kertvárosi Kávézó

A Sashalmi-kilátó szomszédságában, idilli, zöld környezetben lelhetünk ré a Kertvárosi Kávézóra, ahol nyáron fagylalttal, míg a hidegebb hónapokban 10-féle forró csokoládéval, forró teával és borral kedveskednek nekünk. De természetesen a palettáról nem maradhat le a 30-féle kávé, a helyben készült pogácsa és a sütemények sem. Ha pedig jól belakmároztunk akkor a kilátó lépcsőfokai, illetve a közeli Havashalom park játszótere, kosár- és focipályái várnak kicsikre és nagyokra egyaránt.

1161 Budapest, Reformátorok tere | Facebook