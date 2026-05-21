Jubileumi borvacsorával ünnepel a belváros szívének méltán szeretett étterme idén júniusban

Június 5-én egy igazán különleges mérföldkőhöz érkezik Budapest belvárosának méltán szeretett, népszerű étterme: az ARAZ Étterem ezen az estén a 100. borvacsoráját ünnepli.

Az ARAZ jubileumi borvacsorája nem egyetlen borvidék vagy pincészet köré épül: június 5-én este a vendégek egy gondosan összeállított válogatásból kaphatnak ízelítőt, amely az elmúlt évek meghatározó borvacsoráinak hangulatát idézi meg. A vacsora során hat fogáson és hét kivételes nedűn keresztül egy sokszínű, mégis harmonikus gasztronómiai élmény bontakozik ki, ahol a fogásokat Barka Áron séf kifejezetten az est boraihoz komponálta.

Az est a Continental Hotel Budapest exkluzív panoráma-tetőteraszán veszi kezdetét, ahol a vendégeket Kálna István különleges etyeki kézműves pezsgőjével köszöntik, mely méltó nyitánya az ünnepi estének. Ezután a vacsora az ARAZ Étteremben folytatódik, ahol élő zene teszi teljessé az élményt Dely Róbert gitáros jóvoltából.

Az ünnepi este célja, hogy új élményekkel ajándékozza meg a vendégeket, amiről a remek borok mellett olyan ételek gondoskodnak, mint a szilvás gombóccal, sült kellel és cékla jus-vel kínált kacsamell vagy az Angus bélszín, amit pancetta, spárgás tarte, bébikarotta és madeira mártás ölel körbe.

A borokat elismert sommelier vendégek mutatják be az este során, köztük Kovács Antal, örökös magyar bajnok sommelier, Kovács Gábor, a Magyar Sommelier Club elnöke, valamint a Lenkey Pincészet vezetője, Lenkey Géza.

