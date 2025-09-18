3+1 ínycsiklandó lehetőség, hogy királyi borvacsorával töltődj fel Budapesten

A borvacsora nem csupán étkezés, hanem ünnep, amelyben a gasztronómia és a borászat legszebb hagyományai fonódnak össze. Olyan fővárosi helyeket gyűjtöttünk össze, ahol az ízek és illatok találkozása garantáltan nagy hatással lesz ránk.

ARAZ

Budapest bohém negyedében, a Dohány utcában egész évben fedett terasszal, valamint ízletes heti menüvel, szezonális gasztronómiai különlegességekkel és minden hónapban egyedülálló programokkal, borkóstolókkal, borvacsorákkal vár minket az ARAZ. Tehetséges borászok, zseniális borok és mennyei fogások sorakoztak fel az elmúlt években, és ez idén sincs ez másként – a jól bevált koncepció szerint öt fogás és öt bor kerül a gasztronómia szerelmeseinek asztalára. Bár a program már régóta közkedvelt és keresett esemény az ARAZ életében, a változatos kínálatnak köszönhetően mégsem lehet megemlíteni két ugyanolyan borvacsorát.

1074 Budapest, Dohány utca 42–44. | Weboldal

Domus Vinorum Borház

A Szent István Bazilikától mindössze pár lépésre fekvő 150 éves épületben működik a Domus Vinorum Borház és Rendezvényhelyszín, amely hamisítatlan borospince-hangulattal várja vendégeit. A parádés fogások mellett borvacsorák, borkóstolók, folklórprogramok és bortematikus játékokkal felturbózott csapatépítők teszik felejthetetlenné az itt töltött időt. A Domus célja, hogy bemutassa a klasszikus magyar ízvilágot és a borhoz kapcsolódó hagyományokat, miközben ideális helyszínt biztosít baráti társaságok, céges csapatok és turistacsoportok számára. Amennyiben legalább 10 fős társasággal érkezünk, foglalásra és egyedi ajánlatkérésre is lehetőségünk nyílik.

1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 18. | Weboldal

Stelázsi

A Stelázsi Étterem Óbuda szívében igazi időutazásra hív: a nagymamák polcairól ismerős finomságok ízvilágát idézi meg – mégis modern köntösbe öltöztetve. Az otthonos, szerethető tér nemcsak hétköznapi vacsorára csábít, hanem különleges események helyszíne is: a vacsoraszínházak, zenés estek és borvacsorák felejthetetlen élményt nyújtanak. Utóbbi ráadásul teljesen személyre szabott módon történik, hiszen a foglalással egy időben, sommelier segítségével magunk válogathatjuk össze a menüsort.

1036 Budapest, Nagyszombat utca 3. | Weboldal

+1: Cult in Glass

Kakukktojás a listában, hiszen nem állandó vendéglátóhelyről van szó, hanem egy közösségről, amelynek szívügye a bor, a gasztronómia és a kultúra találkozása. 2017-ben egy zenés-boros esttel indult útjára a rendezvénysorozat, amely napjainkig változatos formákban és helyszíneken folytatódik Budapesten és országszerte. Érdemes utánanézni, a közeljövőben merre bukkannak fel, hiszen minden alkalommal parádés hangulatra van kilátás.

