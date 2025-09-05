5 varázslatos teraszos hely Budapesten és környékén, ahol kiélvezhetjük a szeptemberi napsugarakat

Bár az éjszakák már egyre hidegebbek, a napközben felmelegedő időjárás arra csábít minket, hogy amíg csak lehet, minél több időt töltsünk a szabadban. Összegyűjtöttünk néhány kiülős, teraszos helyet, ahol a pazar vendéglátás mellett a környezet is gondoskodik a feltöltődésről.

Spoon The Boat

Az aranyló szeptemberi napfény idején a Spoon terasza a város egyik legromantikusabb és leginspirálóbb színtere: egy koccintás a naplementében, egy finom falat vagy egy hűsítő koktél könnyen felejthetetlenné teszi az őszi délutánokat. Legyen szó randiról, baráti találkozóról vagy egy kis énidőről, a Spoon teraszán minden pillanat új színt kap – a hely mottójához híven itt könnyű szerelembe esni Budapesttel. Izgalmas kezdeményezés a fedélzetre megálmodott Work & Play Workshop, amely tökéletes választás azoknak a cégeknek, akik szeretnék kiszakítani a csapatot a megszokott tárgyalótermi közegből.

1052 Budapest, Vigadó tér, 3-as kikötő | Weboldal

Bazaar Budapest

A forró nyár elmúltával Budapest belvárosa is újra felélénkül, a kora őszi napsugarak pedig hívogatón sütnek be a Dob utca egyik rejtett teraszára. A Bazaar Budapest buja növényzettel ölelt titkos kertje tökéletes helyszín egy kényelmes, ráérős ebédhez, egy koktélozós délutánhoz vagy egy hangulatos vacsorához a csillagos, őszi égbolt alatt. A keleti bazárok hangulatát idéző belső udvarban faszenes grillen sülnek a steakek, a szmókerben pedig füstös, illatos BBQ-különlegességek készülnek, miközben hétvégente soft és afro house dallamok teszik még emlékezetesebbé az indián nyár estéit.

1072 Budapest, Dob utca 18. | Weboldal

Rókusfalvy Fogadó, Etyek

Az indián nyár aranyló fényei Etyeken, a Rókusfalvy Fogadó hangulatos teraszáról különösen gyönyörűek: innen tárul elénk a dűlők hullámzó panorámája, az etyeki sváb házak tengere és a budai hegyek sziluettje. A kispolgári stílusú Fogadó nemcsak szezonhoz illő fogásaival és hagyományos vasárnapi ebédjeivel csábít, hanem azzal is, hogy terasza minden napszakban más arcát mutatja: reggel békés kávézás, délben borozós, családias ebéd, este pedig romantikus menedék várja a vendégeket. Egy hely, ahol az ősz aranyló fényei mellé a táj és a fantasztikus vendégszeretet teszi fel a koronát.

2094 Etyek, Alcsúti út 4. | Weboldal

Róma Ételbár

Ebédidőre szabott, legendás kis vendéglő bújik meg a budai Csalogány utcában, amely 2020-as újjászületése óta is elhivatottan ragaszkodik a kockás terítős retró hangulathoz. Az ételkínálat is éppen olyan, mintha egy nagy főzőtudományú nagymama konyhájából érkeznének a fogások: a húslevest, a rántott húsokat és sajtokat, főzelékeket vagy épp a túrós csuszát pörccel itt egy kancsó málnaszörppel, esetleg egy hosszúlépéssel szokás kísérni. Hétköznap akár asztalt is foglalhatunk, hétvégén azonban nem engednek az érkezési sorrendből: ez is hozzájárul a járdára települt terasz autentikus hangulatához.

1015 Budapest, Csalogány utca 20. | Weboldal

Zappi Napoletana

A nápolyi pizzériák térhódítása az egyik legjobb gasztronómiai fejlemény, ami az elmúlt időben Budapesten történt – közülük is kiemelkedik azonban a Széll Kálmán téri Zappi, amely nemcsak mesés pizzakölteményeivel, de hangulatos, csupa zöld kerthelyiségével is arra csábítja a látogatókat, hogy egy olaszos ebédet vagy vacsorát csapjanak a szeptemberi napsütésben. Édesszájúaknak nem érdemes kihagyni a vendéglátóhely házi készítésű tiramisuját sem, ami után időről időre garantáltan vissza fogunk térni a dél-olasz konyha gyöngyszemeit felvonultató budai pizzériába.

1024 Budapest, Széll Kálmán tér 9. | Weboldal

A frissen nyílt helyeket is érdemes kipróbálni: