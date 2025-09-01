Újdonságok Budapesten: 8 újonnan nyílt hely, amit érdemes felfedezni szeptemberben

Hivatalosan is beköszöntött az ősz, ami az új színek mellett új ízeket is hozott a fővárosba. Akár egy klasszikus pho levesre vagy egy mennyei lángosra vágytok, esetleg az új kedvenc skybarotok keresitek épp, mindenre találtok opciót!

Elefánt a Bálnában

Elefántot láttak a pesti Duna-parton! Na nem a behemót ormányos fajtát, hanem a Bálna melletti korzó legújabb gasztronómiai hotspotját. A Műegyetemre, a Szabadság hídra és a Gellért-hegyre nyíló kilátás mellé itt buborékos szélű nápolyi pizzák, füstös BBQ-fogások (az omlós marhaszegy kötelező!), és minőségi alapanyagokból készült szomjoltók dukálnak, a folyó menti kikapcsolódásban pedig olyan üdvözlendő indítványok vannak segítségünkre, mint a Sörkedd és a Spritzza (vagyis a szerdai aperol-pizza akció). Ha szereted a város lüktetését, de a folyó menti nyugalmat sem veted meg, az Elefántban a helyed!

1093 Budapest, Fővám tér 11-12. | Facebook

Pesti Lángos

A bulinegyed sarkában vetette meg a lábát a város legújabb lángosozója: a Hankusz Sára vezette Pesti Lángos családi vendéglátós hagyományokra építve, tejmentes tésztával és innovatív feltétekkel forradalmasítja a lángoskultúrát. Az aranysárga tésztakorongok között természetesen megtalálható a klasszikus sajtos-tejfölös kombó is, de az igazi sztár a kapros-kovászos uborkás lángos, amely frissítő, savanykás ízvilágával nyit új dimenziót a műfajban. Az édesszájúakat nutellás lángos helyett isteni palacsinták és fánkok várják, a pontot az i-re pedig a hideg sörök teszik fel!

1074 Budapest, Dohány utca 39. | Facebook

Habibi Skybar

Elsőrangú városi panoráma, keleti kényelem, és olyan sisha- és vízipipa-választék, amely láttán még egy bazári árus is elismerően csettintene. A Habibi-lánc legújabb tagja a Gozsdu Udvar tetején nyitott meg, autentikus arab konyhával, koktélok széles választékával és látványos hétvégi hastáncos show-val hozva a megszokott hangulatot és minőséget. Akár egy naplementés shisha-sessionre, akár egy egzotikus vacsorára vágysz, a Habibi Skybar varázsszőnyegen repít el az Ezeregyéjszaka meséi világába!

1075 Budapest, Holló utca 6. | Facebook

Cat Wood Café

Képzeld el, ahogy épp egy selymes cappuccinót kortyolgatsz, és közben puha tappancsok surrannak az asztalok között. Terézváros szívében ez az álomszerű kép valóság: amint belépsz a Cat Wood Caféba, tíz kíváncsi tekintetű cica fogad, mindegyik a maga egyéniségével és játékos természetével. Miután helyet foglaltál és egyikőjük az öledbe kéredzkedett, nincs más hátra, mint élvezni az ellenállhatatlan koktélokat, a mennyei házi süteményeket, és a simogatásért járó dorombolást!

1066 Budapest, Zichy Jenő utca 44. | Facebook

Bian Garden Budapest

Kőbánya új street food oázisa autentikus távol-keleti fogások széles kínálatával, vietnámi popslágerekkel, színes lampion-forgataggal, és a közösségi étkezés hamisítatlan élményével csábít felejthetetlen kulináris kalandozásra, minden nap délután négy és este tíz között. A kínálat a klasszikus pho levesektől a bánh mi szendvicseken át a grillezett osztrigáig terjed, de a hot pot és a nyárson sült húsok sem hiányozhatnak a Hanoi, Hue és Saigon utcáinak hangulatát megidéző Bian Garden repertoárjából.

1107 Budapest, Szállás utca 21. | Instagram

Líra Terasz

A Hunyadi tér emblematikus könyves pavilonja, a Líra Pont hosszú csend után Líra Terasz néven folytatja működésé a Posner Bistro jóvoltából. A hűsítő fák övezte találkozóhelyen a Madal saját pörkölésű kávéi mellett Mayer szörpök, Balatonic üdítők, Steap kombucha teák és a Szent András sörfőzde kézműves sörei gondoskodnak a frissítő folyadékbevitelről, míg a gasztronómiai élményt a Grumpy Monkey vadkovászos péksüteményei, francia cukrászsütemények és a Posner Bistro könnyed fogásai teszik teljessé.

1067 Budapest, Hunyadi tér | Facebook

Babszi by MadKinga

Pécsről Óbudára tette át székhelyét Madarász Kinga plant-based bisztrója, a vérpezsdítő vegán ételekkel hódító Babszi. A gluténérzékeny és teljes értékű növényi étrendet követő alapító olyan ízbombákkal cáfol rá a sztereotípiákra, mint a zöldséges grillnyárs, a parvegános bolognai ragu, vagy a vaníliás kókuszjoghurttal nyakon öntött nem-túrógombóc. A környezet és az egészségünk mellett pénztárcánkat is megkímélhetjük egy itt elköltött ebéddel: a kétfogásos napi menü mindössze 3300 forintot kóstál.

1033 Budapest, Harrer Pál utca 2. | Facebook

Goat Bistro

Új csillag született Budapest brunch-egén: a Goat Bistro tökéletes választás, ha odavagy az egész napos reggelikért, az újhullámos kávékülönlegességekért, és az ízletes koktélokért. Az eggs benedict, a vajas croissant, vagy a baconös-tojásos-juharszirupos amerikai palacsinta mellett mennyei főételeket és ínycsiklandó desszerteket is kínálnak: többek között steak & fries, lazacos flatbread, és házi sárgabaracklekvárral tálalt baszk sajttorta várja az éhes szájakat, szerdától vasárnapig.

1053 Budapest, Kecskeméti utca 8. | Facebook

