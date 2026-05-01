11 lenyűgöző természeti kincs és zseniális program a mindig mesés Dunakanyarban

Végre hivatalosan is megérkezett a jó idő, úgyhogy irány a Budapestről gyorsan és könnyen megközelíthető Dunakanyar, ahol számos kirándulóhely és látnivaló vár.

A Dunakanyar lenyűgöző, felfedezésre váró természeti kincsei

Kós Károly-kilátó, Zebegény

A Kós Károly-kilátó Zebegény egyik legkedveltebb látnivalója, ez pedig nem véletlen: tetejéről lenyűgöző panoráma tárul a Dunakanyarra, ami késő tavasszal különösen varázslatos úti céllá teszi. A Csóka Árpád tervei alapján, fából épült kilátó a Kálvária-dombon, a Nagy-Kerek-hegy oldalában áll, különlegessége pedig, hogy formájában több szimbólum is megelevenedik. Szemből római őrtoronyra emlékeztet, oldalról templomot idéz, alsó része pedig székelykaput formáz, tisztelegve Kós Károly öröksége előtt.

2627 Zebegény, Kálvária út

Fellegvár, Visegrád

Visegrád ikonikus látványossága, a Fellegvár minden évszakban magával ragadó, de a napsütéses, kellemes időben egy kirándulással összekötve igazán élménydús úti cél. A Várhegyen magasodó, impozáns erődrendszer a masszív Salamon-toronyból és a hegytetőn trónoló várból áll. Végleges formáját Károly Róbert idején nyerte el, és a történelmi jelentőségű 1335-ös királytalálkozó helyszíne is volt. A köztudatban mégis Mátyás király és Beatrix királyné fényűző udvarával forrt össze. A hangulatos kiállítások mellett lélegzetelállító dunai panoráma teszi felejthetetlenné a látogatást.

2025 Visegrád, Várhegy

Julianus-kilátó, Nagymaros

Kihagyhatatlan és lélegzetelállító élmény vár a nagymarosi Julianus-kilátónál, ahonnan páratlan, festői panoráma nyílik a Dunakanyarra. A Hegyes-tetőn álló karcsú, 15 méter magas kilátóból a Duna kanyargó vonala, a zöldellő Visegrádi-hegység és a mesés Börzsöny tárul elénk, háttérben pedig megelevenedik a visegrádi vár és a Salamon-torony jellegzetes sziluettjével. A Nagymarosról induló, hangulatos, erdei út közepesen nehéz túrát kínál, azonban, ha elfáradnátok, fent csendes pihenőhelyek várnak. Miután körbenéztetek, érdemes a Törökmező felé venni az irányt.

Nagyboldogasszony-székesegyház, Vác

A váci Schuszter Konstantin téren emelkedő Nagyboldogasszony-székesegyház kívül-belül lenyűgöző, ünnepélyes látványt nyújt, amit kár kihagyni, ha a környéken jártok. Alapkövét 1762-ben tették le Eszterházy Károly püspök kezdeményezésére, aki a templom elhelyezésével a város különböző közösségeit kívánta összekapcsolni. Az öt haranggal rendelkező, elegáns épület Isidore Canevale tervei alapján készült, és 1772-ben szentelték fel. A belső tér gazdag díszítése, a Maulbertsch-féle főoltárkép és a látványos kupolafreskó különleges hangulatot áraszt, a toronyból pedig szemet gyönyörködtető kilátás nyílik a városra.

2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 11.

Kálvária-kápolna, Márianosztra

Zebegénytől alig negyedórányira bújik meg a Börzsöny egyik legelbűvölőbb települése, a vulkanikus dombok ölelésében fekvő Márianosztra. A falu keleti peremén emelkedő Kálvária-hegyen található a Dunakanyar egyik legmeghittebb, legszebb kálváriája: a könnyed sétával is elérhető zarándokhelyhez kanyargó, árnyas út vezet, amelyet idős hársfák szegélyeznek, különleges, békés hangulatot teremtve. A barokk kápolna harmonikusan simul a tájba, ahonnan széles, lenyűgöző kilátás tárul a falura és a környező hegyekre, köztük a Nagy-Gallára és a Kopasz-hegyre.

5 kihagyhatatlan program a Dunakanyar környékén

Dorothea Bistro & Café, Szentendre

A Szentendre szívében található Dorothea Bistro & Café igazi gyöngyszem, ha minőségi, mégis megfizethető gasztronómiai élményeket kerestek a festők városában. Hangulatos, barátságos légkörben kínálnak házias és modern fogásokat, bőséges adagokkal és gondosan válogatott alapanyagokból. Akár egy nyugodt ebédre, vacsorára vagy egy kávéra tér be az ember, könnyű otthonosan éreznie magát. A 4,8-as értékelés a vendégek elégedettségét tükrözi, ezért egy szentendrei séta során mindenképpen érdemes útba ejteni a bájos helyet.

2000 Szentendre, Fő tér 15. | Facebook

Thermal Hotel Visegrád****Superior

A szálloda nem csupán nevében „superior”: a 3000 négyzetméteres Lepence Spa wellnessrészleg hét medencével és szaunavilággal gondoskodik a feltöltődésről, míg a gasztronómiai élményeket a különleges hangulatú Borbíróság teszi teljessé, ahol tradicionális ételeket kóstolhattok, újragondolt formában. A gyerekek imádni fogják Visi Mókus Élménybirodalmát, ahol az ország legnagyobb beltéri csúszdája és animációs programok várnak, a környék pedig számtalan kirándulási- és programlehetőséget kínál. Mivel a hotel állatbarát, így négylábú kedvencek is bátran csatlakozhatnak.

2025 Visegrád, Lepence völgy 2. | Weboldal

Visegrádi bobpálya

Kicsik és nagyok egyik kedvence a Nagy-Villám oldalában található bobpálya, amely tavasszal és nyár elején is tökéletes program. A pályán alpesi és nyári bob is várja a látogatókat, mindkettő 700 méteres lesiklóhosszal, ami garantálja a tartalmas élményt. A száguldás közben ráadásul nagyszerű panoráma tárul elénk: tiszta időben a Dunakanyar lenyűgöző látványa teszi igazán különlegessé a csúszást. A pálya mellett büfé is működik, ahol felfrissülhetünk, sőt a bátrabbak megkóstolhatják a hely különlegességét, a bob dogot is.

2025 Visegrád, Nagyvillám 1. | Weboldal

Törökmezői Kis-Állatpark, Nagymaros

Budapesttől mindössze 60 km-re, a Törökmezői Kis-Állatpark ideális tavaszi úti cél az egész család számára. A természet közelsége, a friss levegő és a nyugodt erdei környezet tökéletes feltöltődést kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A családbarát kisállatpark külön élményt jelent a gyerekeknek, míg a hétvégi à la carte étterem és a hétköznap is nyitva tartó büfé gondoskodik a finom falatokról. Itt szinte észrevétlenül kerekedik ki egy egész nap: egy kis kirándulás, pihenés a természetben, és közben jó pár közös élmény is összegyűlik. A környéken szállásfoglalásra is van lehetőség.

2626 Nagymaros, Törökmezői Kis-Állatpark | Facebook

Dunakanyar Fesztivál, Nagymaros (2026. május 9.)

Május 9-én visszatér az ország egyik legjobban várt családi eseménye, a Dunakanyar Fesztivál Nagymaroson. A festői helyszínen családi koncertek, Pál Feri előadása, vezetett túrák és változatos gyerekprogramok várják az ide érkezőket. Mindezek mellett, lesz térképes kincskeresés, kreatív kézműves foglalkozás és számos sportos játék is. A nap csúcspontja az esti buli lesz, ahol a Be Massive Horizon Party a Duna-parton zenével és tánccal teremti meg a hangulatot. A család- és kutyabarát rendezvény célja, hogy élményeken keresztül mutassa be a térség értékeit és hozza közelebb őket a résztvevőkhöz.

Hajós élmények a Dunakanyarban

A víz közelsége természetesen segít kiszakadni a hétköznapi tempóból, és egészen más ritmust ad az utazásnak. Egy hajóúton már maga az út is élménnyé válik: miközben haladtok, van idő körbenézni, beszélgetni, vagy csak csendben csodálni a tájat. Erre jó példa a MAHART – PassNave menetrendi budapesti és visegrádi hop-on hajójárata, amellyel egyetlen jeggyel több helyszínt is be lehet járni. A rendszer lényege az egyszerűség és a szabadság: napközben bármely kikötőben fel- és leszállhattok, így mindenki a saját tempójában alakíthatja a programját. Ez különösen jól működik a Dunakanyarban, ahol a látvány a vízről egészen más arcát mutatja.

