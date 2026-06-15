Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2026. június 15-21.

Június harmadik hete csupa izgalmas programot tartogat számotokra a Balaton környékén, legyen szó gasztronómiai élményekről, túrákról vagy koncertekről. Egy biztos, egyikről sem érdemes lemaradni!

Miénk a Balaton! – Közösségi sport- és élménynapok Tihanyban (2026. június 14-16.)

A „Miénk a Balaton!” rendezvény azért jött létre, hogy a Tihanyban és a Balaton környékén élők újra felfedezzék a tó nyújtotta élményeket, és megtapasztalják, hogy a Balaton nem csupán látvány, hanem a mindennapok aktív része is lehet. A három nap során szakmai vezetés mellett kipróbálhatod: a SUP-ozást, a kajakozást, a jógát, a nordic walkingot és a túrázást is.

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Látogatás a tihanyi Levendula Manufaktúrában (2026. június 17.)

A tihanyi Levendula Manufaktúrában bepillantást nyerhettek június 17-én a kozmetikumok és édességek gyártásába, majd a Tihanyi Apátságban egy helytörténeti kisfilm és csodálatos orgonajáték várja a programon résztvevőket.

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További levendulás élmények a Balatonnál és országszerte:

¡Gusto Cubano! Summer Salsa & Bachata wellness & dance festival // Siófok-Aranypart (2026. június 17-21.)

A kubai salsa, valamint a dominikai bachata hazai kiválóságai a nyári fesztiválozásra visszatérnek a Balaton fővárosába. A saját stranddal rendelkező hotel újra salsától lesz hangos: főszerepben a karibi tánc- és kulturális örökség megismertetése szerdától vasárnapig.

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Esti túra a Haláp-hegyen (2026. június 19.)

A legenda szerint egy Balaton nevű óriás élt ezen a vidéken. Az ő lánya volt Haláp, akiről a nevét kapta a koporsó alakú hegy. Története elhangzik a túra során, sok más érdekesség mellett, melyet e hegyről és környékéről megtudhattok, miközben csodás látványban lehet részetek az esti Tapolcai-medence látványát figyelve.

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Plázs Siófok: Neoton Família, Pogány Induló (2026. június 19., 20.)

Május 30-án megnyitotta kapuit a Plázs Siófok és egy egész nyáron át tartó bulizásra invitál. A balatoni nyár ikonikus helyszínén júniusban jobbnál jobb előadók adják egymásnak a színpadot, 19-én Neoton Família, 20-án Pogány Induló vár rátok.

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AZTA fesztivál // Balatonboglár (2026. június 19-20.)

Két nap zene, Balaton, közösség és szabadság a Balatonboglári Babel Campben. Június 19-én és 20-án hat kiváló zenekar két helyszínen balatoni naplementékkel adja a várva várt hajnalig tartó fesztiválhangulatot.

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Fun & Fizz Fesztivál // Hévíz (2026. június 19-21.)

Hévízen is egy nagyszerű programsorozattal robban be a nyár: június 19. és 21. között a Fun & Fizz Fesztiválon lehettek részesei a legmenőbb hazai előadók fellépéseinek egy pohár koktéllal vagy fröccsel a kézben. Pénteken az Anna and the Barbies robbantja be a színpadot, szombaton Deniz és Orsovai Reni hozza el a legjobb dallamokat, vasárnap pedig a New Level Empire teszi fel a koronát a hétvégére. A koncertek előtt és után DJ Warrenbeats, DJ Revolution és DJ Dorian pörgeti a lemezeket, garantálva ezzel a fergeteges bulihangulatot. Ha mindez nem lenne elég, a fesztiválra ráadásul ingyenes a belépés!

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Levendulaszüret a Kőröshegyi Levendulásban (2026. június 19-22.)

A meseszép lila sorok, a balatoni panoráma és a természet harmóniája együtt teremtenek igazán különleges élményt. Sétáljatok a virágzó levendulák között, készítsetek csodás fotókat, kapcsolódjatok ki a természetben, és töltsétek meg a napot illatokkal, ízekkel és élményekkel! 20-án szombaton ráadásul Be Massive Horizon daytime party is vár rátok itt.

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A Balaton-felvidék szépségei (2026. június 20.)

Felkapaszkodhattok a Somlyó-hegyi kilátóba, érintve gyümölcs és szőlő ültetvényeket, hangulatos nyaralóövezeteket, kanyargós erdei utakat, sétálhattok patak mellett, árnyas fák alatt, majd a túra végén megpihenhettek a Balaton partján.

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További csodálatos kilátók a Balaton partján:

Vezetett borséta Badacsonyban (2026. június 20.)

A program során három borászatot látogathattok meg, ahol pincéről pincére haladva helyenként 3-3 fajta bort kóstolhattok meg. A borokat maguk a gazdák mutatják be: mesélnek történetükről, a borvidék sajátosságairól és a kóstolt fajtákról. A tételek mellé minden állomáson borkísérő falatka is jár.

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Siófoki séták (2026. június 20.)

Június 20-án tematikus városnéző séta invitál Siófok rejtélyeinek felfedezésére. A Kálmán Imre Emlékház rendezésében ezen a napon megtudhatjátok, hogyan vált halászfaluból fürdővárossá Siófok.

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Sun & Moon | Öböl Piknik // Balatonfüred (2026. június 20.)

Különleges zenei utazásra hívnak június 20-án, ahol a napszakok, illatok, fények változásaihoz alkalmazkodva hozza el a Sun & Moon a legnagyobb zenei katarzist, páratlan környezetben, a csodálatos Kerekedi-öbölre nyíló kilátással.

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Múzeumok Éjszakája a Festetics-kastélyban // Keszthely (2026. június 20.)

Egyetlen karszalaggal bejárhatod Keszthely magán- és közgyűjteményeit június 20-án, miközben különleges családi programok, rendhagyó tárlatvezetések, Szent Iván-éji hangulat, koncertek és fényjátékok teszik felejthetetlenné az estét!

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I. Szentivánéji Futótűz éjszakai futófesztivál // Balatonszárszó (2026. június 20.)

Június 20-án Balatonszárszón rendezik meg az I. Szentivánéji Futótűz éjszakai futófesztivált! A nyáresti félmaraton mellett rövidebb távokat is választhattok, akár egy kellemes esti gyaloglást a Balaton partján.

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Múzeumok Éjszakája a Tihanyi Bencés Apátságban (2026. június 20.)

Június 20-án a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum interaktív történeti kiállításokkal, vezetett sétákkal csatlakozik a Múzeumok Éjszakája programhoz. A Herendi Porcelánmanufaktúrával közösen az idei év témája az uralkodói évfordulók, az eseményt a belső udvarban kulturális és gasztronómiai élmények fűszerezik.

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Lebegő hangfürdő a Balaton vizén // Balatonfői Yacht Club (2026. június 21.)

Képzeld el, ahogy a nap lassan lebukik a Balaton fölött. A víz kisimul, a part zaja elhalkul, a levegő megtelik a nyári este nyugalmával. Te pedig egyszerűen csak lebegsz a Balaton vizén, a természet közepén, a nyári ég alatt. A víz finom ringatása, a nyári este hangulata, a Balaton látványa és a hangtálak rezgései együtt olyan élményt hoznak létre, amely egyszerre nyugtatja a testet, csendesíti az elmét és segít kiszakadni a hétköznapok folyamatos készenléti állapotából.

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Egy fagylaltozó felkeresése is csodás balatoni program lehet: