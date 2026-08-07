12 vintage és retró vásár Budapesten és környékén augusztusra, a nyár utolsó hónapjára

Búcsúztassátok méltóképp a nyarat, keressétek fel a legjobb fővárosi és Budapest környéki zsibvásárokat, bolhapiacokat és börzéket és vadásszátok le a régóta áhított kincseket augusztusban is.

Budai Zsibvásár (minden szombaton és vasárnap)

A Budai Zsibvásár szélesre tárt kapui minden szombaton és vasárnap várják a lelkes kincsvadászokat, akik érkezhetnek autóval és busszal egyaránt. Ha épp valami különleges kiegészítőt kerestek otthonra, van valami a múltból, ami a szívetek vágya, érdemes egy délelőttöt szánni az alapos kutakodásra.

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Bakancsos utcai bolhapiac (minden szombaton és vasárnap)

A több mint két évtizedes múltra visszatekintő Bakancsos utcai bolhapiac patinája napjainkra sem kopott meg: árusok és vevők állandó hétvégi helyszíne, ahol gazdát cserélhetnek a jobbnál jobb, egykor padlásokon pihenő kincsek. Az antik óráktól az érméken, porcelánokon, gyerekjátékokon át a régi képekig mindent megtalálhattok.

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Gardrób Nyár a Dürer Kertben (2026. augusztus 9.)

A Gardrób augusztus 9-én ismét a Dürer Kert vendégszeretetét élvezi, ahol ezúttal a szabadban kereshetitek és vadászhatjátok a szezon legjobb és legkülönlegesebb ruhadarabjait, cipőit, táskáit és kiegészítőit. A közösségi vásár hangulatát ezen a napon 13 és 17 óra között élvezhetitek.

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Veresi Bolhapiac // Veresegyház (2026. augusztus 9.)

Augusztus 9-én ismét bolhapiacos kavalkáddal pezsdül fel Veresegyház Fő utcája. Az utcán ezen a nyári napon is egymás után sorakoznak majd az asztalokra és lepedőkre kipakolt piacos áruk, régiségek, új otthonra váró kincsek, könyvek és még ki tudja mennyi minden drágaság.

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Régiségvásár // Esztergomi Piac (2026. augusztus 9.)

Mondanunk sem kell talán, hogy augusztus 9-én Esztergomba is érdemes lesz ellátogatni. Ha szereted a történetekkel teli kincseket és az egyedi darabokat, akkor 7 és 14 óra között a Simor János utcai Esztergomi Piacon a helyed, ahol ezúttal is lehetőség lesz kincsek és régiség közül válogatni, majd pedig hazavinni egy darabot a múltból.

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Régiségvásár a RaktArtban // Szentendre (2026. augusztus 14-15.)

Augusztus 14-én és 15-én az esti órákban ismét szélesre tárja ajtajait a szentendrei RaktArt, ahol ezúttal egy retró bulival összekötött régiségvásárra számíthattok. A kínálatban ezúttal a hanglemezek, az antik és retró tárgyak, a bizsuk és ékszerek, valamint a festmények és a bútorok kapják a főszerepet. A felhőtlen hangulatról ezúttal is DJ, behűtött italok és isteni lángosok gondoskodnak.

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Antik- és bolhapiac Szentendrén (2026. augusztus 16.)

Augusztus 16-án, szerdán is érdemes lesz ellátogatni Szentendrére, de ezúttal a Bükkös-patak partjára, ahol a hagyományos antik- és bolhapiac ezúttal is szebbnél szebb termékeket, kézműves portékákat és régiségeket, valamint csupa kedves eladót vonultat fel.

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Kipakoló vásár // Esztergomi Piac (2026. augusztus 16.)

A gyorsan közeledő iskolakezdés alkalmából augusztus 16-án az Esztergomi Piacon az iskolai holmik kerülnek rivaldafénybe. Ha szeretnétek mihamarabb, ráadásul pénztárcabarát módon beszerezni az alapfelszerelést, könyveket, ruhákat, táskákat és játékokat, látogassatok ki közösen a Kipakoló vásárra 8 és 13 óra között!

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Szimpla Bolha (2026. augusztus 22.)

A Nagy Budapesti Kultúrzsibi augusztus 22-én a Szimpla Kertbe invitál, ahol ismét előkerülnek a padláskincsek és csak arra várnak, hogy némi alku keretében, jó hangulatban cseréljenek gazdát.

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Gardrób // ELTE Gömb Aula (2026. augusztus 22.)

Nyári alkalma után a Gardrób visszaköltözik augusztus 22-én az ELTE Gömb Aula üvegkupolája alá. A nyár utolsó napjaiban is lehetőségetek lesz tehát új életet adni megunt ruháitoknak vagy épp felfrissíteni és őszre hangolni a gardróbotokat.

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Pagony Garázsvásár // Marczibányi Téri Művelődési Központ (2026. augusztus 27-29.)

Augusztus 27. és 29. között a Marczibányi Téri Művelődési Központban óriási kedvezményekkel és szuper hangulattal vár szinte egész nap a Pagony Garázsvásár. A kínálatban a mesekönyvek mellett társasokat, kártyákat, játékokat egyaránt találtok majd. Szuper lehetőség ez, ha szeretnétek kedvezményesen beszerezni pagonyos kedvenceiteket.

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Hegyvidéki kipakoló // Böszörményi út (2026. augusztus 30.)

Augusztus 30-án újra megrendezésre kerül a XII. kerület egyik kedvenc vasárnap délelőtti programja, a Hegyvidéki Kipakoló, ezúttal nyárbúcsúztató kiadásban. A helyszín ezúttal is a Böszörményi úti Városháza előtti tér.

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Ingyenes programokból augusztusban sem szenvedtek majd hiányt: