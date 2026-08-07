10 csillagles Budapesten és környékén, ahol úgy láthatod az augusztusi eget, mint még soha

Már nem kell sokat várni, és érkeznek a Perseidák, hogy a leglátványosabb meteorrajként ismét beragyogják hazánk égboltját. Sőt, idén a hullócsillagokon túl egy ritka égi esemény is színesíti az augusztust: 12-én részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországon, pont azon a napon, amikor tetőzik a meteorraj. Összegyűjtöttük hát a legszuperebb programokat, hogy éteri élményekkel fűszerezhessétek meg a nyarat – fontos tudni azonban, hogy részleges napfogyatkozáskor semmiképp sem szabad védőfelszerelés nélkül belenézni a Napba!

Egy hét a csillagok alatt (2026. augusztus 8-15.)

Augusztus 8. és 15. között hetedik alkalommal kerül megrendezésre Magyarország legnagyobb csillagászati programsorozata, az Egy hét a csillagok alatt. Hazánk számos pontján várnak benneteket káprázatos élmények, melyeket profi és amatőr csillagászok bevonásával szerveznek: Budapesten például a Keter Csillagvizsgálónál, az újpesti Levendulaparknál, sőt még egy hotel tetőteraszáról is pásztázhatjátok az égi jelenségeket. Ide kattintva térképen is láthatjátok az eseményeket!

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Csillaghullás túra a Börzsönyben (2026. augusztus 9., 10., 12.)

A korábbi évek sikerein felbuzdulva idén augusztusban három este is megszervezi népszerű csillagtúráját a Safe Adventures csapata. A börzsönyi Nagy-Hideg-hegy tetejéről, 4,5 kilométeres sétát követően nézhetitek, ahogy egyre több és több hullócsillag szeli át az eget. A csillaghullás maximuma szerdára várható, sőt, aznap este kerül sor a részleges napfogyatkozásra is – ha időtök engedi, válasszátok az aznapi eseményt! A részvétel díja 4000 forint, és jó, ha tudjátok, hogy bár végig kényelmes tempóban haladtok, a csillagnéző-helyszín megközelítése jelentős szintemelkedéssel jár!

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Jönnek a Perseidák // Svábhegyi Csillagvizsgáló (2026. augusztus 12., 14., 15.)

Hazánk legnagyobb interaktív csillagászati élményközpontjában nem csak egy, hanem akár három eseményen is részt vehettek, ha alaposan szemügyre vennétek a Perseidákat. A Svábhegyi Csillagvizsgálónál augusztus 12-én az est sztárja – a hullócsillagokon túl – a teljes napfogyatkozás lesz, melyet élőben, Spanyolországból közvetítenek, 14-én és 15-én pedig meteorraj, távcsöves megfigyelések, kupolatúrák és egyéb izgalmak várják az érdeklődőket. Érdemes lesz szétnézni a többi augusztusi program közt is, melyeket Facebook-oldalukon tettek közzé!

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Perseidák éjszakája – csillagles a szőlőben // Rókusfalvy Birtok, Etyek (2026. augusztus 12.)

Augusztus 12-én különleges, ingyenes csillaglesnek ad otthont a Rókusfalvy Birtok, mely során szőlőtőkék ölelésében várhatjátok a Perseidák érkezését. Az égi jelenséget háborítatlan nyugalom és tücsökciripelés koronázza meg az etyeki helyszínen, ha pedig igazán megadnátok a módját, felár ellenében foglalhattok piknikcsomagot, mely előkészített pokróchelyet, egy üveg bort és friss pogácsát tartalmaz. Este nyolctól akár még vezetett borkóstolón is részt vehettek!

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Jóga, meditáció, csillaghullás a Normafánál (2026. augusztus 12.)

Az augusztusi meteorzápor idején, ott, ahol a legkisebb mértékben van jelen a fényszennyezés, igazán különleges jógaórán vehettek részt egy szerda estén. A szabadtéri jógagyakorlás 19:30-kor kezdődik, hangfürdős meditációval zárul, de utána is érdemes lesz maradni, ledőlni a matracra és együtt vadászni hullócsillagokra a Normafánál. A részvétel díja 4500 forint, és regisztrációt igényel.

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Csillagzápor kirándulás // Budaörsi Kopárok (2026. augusztus 12.)

Gazdagrétről, a részleges napfogyatkozás estéjén még világosban keltek útra, hogy felfedezzétek a Budaörsi Kopárokat. Kilenc és fél kilométerrel később, napnyugtára fel is értek a hegyre, onnantól kezdve pedig már csak annyit kell tennetek, hogy kedvetekre gyönyörködtök a csillagokban. Az élmény gyerek- és állatbarát – a nézelődéshez polifoamot, a visszaúthoz pedig fejlámpát vigyetek magatokkal, a körtúra és a csillagles nagyjából 4-4,5 órán át tart majd.

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Csillagok között 1. – A Perseidák nyomában // Dunakeszi (2026. augusztus 14.)

Fotósok, figyelem: itt a remek alkalom, hogy megtanuljátok lencsevégre kapni az égi jelenségeket! Augusztus 14-én a Tripont Fotótechnikai Szaküzlet szervezésében éjszakai workshopon készíthettek csodás képeket a Perseidák meteorrajról. Nem probléma, ha még kezdők vagytok, lépésről lépésre megmutatják majd, hogyan is kell csinálnotok. Az est során a legprofibb felszereléseket is tesztelhetitek, és akár hajnalig is maradhattok fotózni a csillagos eget.

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Éjszakai Csömöri Csillagtúra (2026. augusztus 15.)

Idén immár hatodjára húzhattok bakancsot, hogy Csömör környékén, éjszakai túra során fedezzétek fel az égbolt kincseit. A kirándulás 20 órakor, a horgásztótól indul, majd a csapat este 10 körül piknikhelyszínre érkezik, hogy szakértők előadásait hallgatva, némi zsíros kenyér és limonádé társaságában gyönyörködjön a hullócsillagokban. Az est házigazdája ezúttal is Kovács „Tücsi” Mihály sci-fi író, tudományos újságíró lesz, a díjmentes programon résztvevők pedig a Bukfenc és Jeromos állatvédő szervezetet támogathatják adománnyal.

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Csillagokról egy csillagásztól // Gödöllői Arbo-park (2026. augusztus 15.)

Gödöllőn az Arbo-parknál ideálisabb helyszínt elképzelni sem lehet, ha csillaglesről van szó, hiszen a hatalmas erdő remekül kiküszöböli a fényszennyezést. Augusztus 15-én Nagy Róbert amatőr csillagász segítségével itt ismerkedhettek meg a nyári csillagképekkel, hullócsillagokkal – utóbbiból az este során egészen biztosan nem lesz hiány! Gyülekező 20:30-kor, az Arbo-park bejárata előtt, a regisztrációról érdemes minél előbb gondoskodni, hiszen a programon a létszám korlátozott, és biztosan sokan szeretnének csatlakozni.

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Csillaghullás, lebegő hangtálfürdő // Budaörs (2026. augusztus 15.)

Igazán különleges élményben lehet részetek, ha augusztus 15-én ellátogattok a budaörsi uszodához. A Mind Body Spirit csapatának hála szabadtéren, a csillagok alatt vár benneteket egy felejthetetlen hangutazás, mely során a víz felszínén, matracon ringatózhattok nepáli hangtálak és egyéb rezgő hangszerek ritmusára. Miközben átadjátok magatokat a teljes ellazulásnak, fejetek felett Perseidák cikáznak – és bár vízközelben pihenhettek, nem kell attól tartanotok, hogy vizesek lesztek.

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Bakancslistás élmények a természet szerelmeseinek: