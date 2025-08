5 mesés lehetőség országszerte, hogy a saját szemeddel lásd a Perseidák hullócsillagjait

2025 augusztusában különösen látványosnak ígérkezik a nyár egyik legkedveltebb égi jelensége, a Perseidák csillaghullás. Összeszedtünk néhány szervezett csillagnéző programot, amelynek keretében szenzációs élményben lehet részünk.

Szegedi Csillagvizsgáló

A hullócsillagzápor csúcsára időzítve, augusztus 12-én rendezik meg év legnagyobb csillagászati rendezvényét Szegeden, ahol nagytávcsöves élmény, égből hullott kövek, a hullócsillagok titkai és sok más érdekesség várja az érdeklődőket két helyszínen: az Észlelőréten, ahol bárki ingyen és előzetes bejelentkezés nélkül vehet részt a közösségi hullócsillaglesen, illetve a Szegedi Csillagvizsgálóban, ahol szakemberek által vezetett programokra van kilátás.

Hortobágyi Nemzeti Park

Az alföldi rónák tökéletesen alkalmasak arra, hogy az alacsony fényszennyezettségnek köszönhetően a lehető legtisztábban lássuk „Szent Lőrinc könnyeit” – a Hortobágyi Nemzeti Park ráadásul augusztus 9. és 14. között több helyszínt is kínál a megfigyelésre, amelyhez kísérőprogram is társul: amatőr és képzett csillagászok lézermutató és csillagászati távcsövek segítségével mutatják be az égbolt látható csillagait, egyéb égi jelenségeit, objektumait.

Bükki Csillagda

A látványos égi jelenség iránti nagy érdeklődésre való tekintettel a Bükki Csillagdában augusztus 11. és 14. között a szokásostól eltérő nyitvatartással és extra esti csillagászati programokkal várják a látogatókat. A délutáni, planetáriumi vetítéssel és élő előadással tarkított műsorra, illetve az esti, 21 órakor kezdődő fő attrakcióra előzetes, online jegyvásárlás szükséges.

Zselici Csillagpark

Az alacsony szintű fényszennyezés miatt 2009-ben a Nemzetközi Csillagoségbolt-park címet is elnyerő Zselici Csillagpark egész évben nagyszerű programokkal és persze káprázatos látvánnyal várja a látogatókat. Az éjszakai távcsöves bemutatók nagy népszerűségnek örvendenek – különösen a Perseidák csillaghullás idején, így érdemes mihamarabb helyet foglalni magunknak.

Pannon Csillagda

A bakonybéli komplex csillagszati ismeretterjesztő központ nemcsak a tiszta, fényszennyezéstől mentes égbolt miatt ideális választás, hanem azért is, mert szakvezetéssel, planetáriumi műsorral és távcsöves bemutatókkal készülnek az égi jelenségre – egyébként a Perseidáktól függetlenül is része ez az általános éjszakai programnak, amely nyaranta 22 órakor kezdődik.

+1 tipp: Egy hét a csillagok alatt

A csillagászat népszerűsítését és tudományos ismeretterjesztést szívügyének tekintő önkéntes csapat augusztus 9. és 16. között hihetetlen programsorozatot működtet az ország minden táján – több fenti helyszínnel is együttműködnek, folyamatosan frissülő TÉRKÉPÜKÖN pedig számos további lehetőséget találunk, ahol megtekinthetjük a Perseidákat.

Itt pedig a budapesti csillagleső helyszíneket gyűjtöttük össze: