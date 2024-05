Hazánk 5 csillagvizsgálója, ahol akár naphosszat kémlelhetjük az égboltot

Csillagászok és csillagászatot tanulók tartanak ismeretterjesztő előadásokat Szegeden, az 1992-ben megnyitott Szegedi Csillagvizsgálóban. Az érdeklődők csillagképtúrákon ismerkedhetnek meg a nevesebb csillagképekkel, melyek között lézerfénnyel segítenek kiigazodni. A látogatók kipróbálhatják a csillagda 40 cm főtükör átmérőjű Cassegrain-teleszkópját is, valamint megtudhatják, milyen távcsőtípusok léteznek, továbbá a távcsőoptika alapjait is elsajátíthatják. Az állandó aktív programokon túl készülnek számotokra további csillagászattal kapcsolatos eseményekkel is, ezekről a Facebook-oldalukról értesülhettek!

Alig több mint két évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit Kelet-Közép-Európa legmodernebb csillagászati bemutatóhelye, a Bükki Csillagda. A csillagda rengeteg érdekes látnivalóval és interaktív élménnyel várja az érdeklődőket: ilyen például a Nap megfigyelésére is alkalmas, világszínvonalú távcső, planetárium, megtapogatható meteoritok, izgalmas virtuális űrutazások, de még egy tanösvény is bejárható a területén. A csillagvizsgáló további különlegessége az Asztrobisztró, ahol különféle finomságokkal, alkoholmentes koktélokkal és minőségi kávékkal várnak titeket! Az aktuális programokért érdemes figyelemmel kísérni a Facebook-oldalukat !

