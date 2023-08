6 lenyűgöző tanösvény, ami betekintést nyújt a Bükk sokszínű világába

Országunk legnagyobb átlagmagasságú hegységét akár a legek bércének is nevezhetnénk, hiszen a Bükk vidéke rejti hazánk legtöbb barlangját, a legnagyobb összefüggő erdősségeket, valamint a legtöbb forrást is. Ennélfogva a Bükki Nemzeti Park tanösvényei is megannyi kalandot, látnivalót, geológiai és kultúrtörténeti érdekességet, illetve festői panorámapontot rejtenek.

Szarvaskő geológiai tanösvény

A Bükk-hegység egyik legszebb fekvésű településének központjából, Szarvaskőről indul a 7,5 km hosszú, 11 állomást felsorakoztató tanösvény, amelyet végigjárva a földtani különlegességek sokaságára bukkanhatunk. Tengeralatti vulkáni kitörések bazaltjában, az egykori tengerfenék üledékeiben, valamint az Eger-patak vadregényes szurdokvölgyének kőzetfeltárásaiban gyönyörködhetünk. A jura és miocén korú geológiai érdekességek mellett pedig a káprázatos panorámapontok sem maradhatnak el a tanösvényről. Már a 2. állomásnál, a Hegyeskő-dűlőről festői kilátás tárul elénk a Bükk rögeire, majd túránk végéhez közeledve a szarvaskői várrom kilátója ajándékoz meg minket a közeli bércek és a közöttük húzódó völgy nem mindennapi látványával.

Kaptárkövek-tanösvény, Szomolya



Ha nem szeretnénk egy hosszabb túrára adni a fejünket, és a másnapi izomláztól is tartunk, akkor a Szomolya határában található, összesen 210 méter hosszú tanösvény lesz számunkra a nyerő. A csupán fél óra alatt teljesíthető túra az 1960-ban védetté nyilvánított Szomolyai Kaptárkövek természeti és kultúrtörténeti értékeit tárja fel előttünk. A nyolc nagyobb, fülkés sziklára és kőkúpra tagolódó riolittufa-vonulat az ország legtöbb fülkéjével (117 db) büszkélkedő kaptárkőcsoportja. A Vén-hegy nyugati lejtőjén, a Kaptár-völgyben rejlő ezen különleges kőalakzatok létrejöttéhez pedig megannyi legenda fűződik: egyesek szerint síremlékek, mások vallják, hogy áldozatbemutatásra használták őket, de olyan felételezések is elterjedtek, hogy méhészkedtek a kőfülkékben. Mindez a mai napig rejtély.

A közeli Noszvaj mesés faluja is megannyi látnivalót rejt:

Rejteki tanösvény, Répáshuta

A Nemzeti Park Rejteki Kutatóházának parkolójából vághatunk neki a 9 km hosszú körtúránknak, amely során barlangok, szurdokvölgyek, ipartörténeti emlékhelyek, illetve természeti kincsek nyomába eredhetünk. A 12 állomás közül három helyen az ősrégészeti szempontból igencsak jelentős barlangot, a Rejteki 1. számú kőfülkét, a Balla-barlangot és a Pongor-lyukat fedezhetjük fel. E lenyűgöző, mészkőben kialakult barlangokhoz a Szarvaskúti-Csúnya- és a Balla-völgy mesebeli szurdokai kalauzolnak el minket. Emellett a látnivalók sorát erősítik a Hór-völgyben található üveghuta-maradványok, valamint a Bükk egyetlen időszakosan működő váltóforrása és két állandó víznyelője is.

Bél-kői tanösvény, Bélapátfalva

Látványos sziklavilágot fed fel előttünk a bélapátfalvai ciszterci apátság középkori templomától induló 7 állomásos tanösvény, ahol az 500 méteres szintkülönbséget legyőzve varázslatos panoráma feledteti el velünk erőfeszítéseinket. Ám előtte is megannyi izgalomban lehet részünk, hiszen a változatos kőzetfeltárások révén betekintést nyerhetünk a Bükk földtörténetébe, illetve megismerhetjük a hely növény- és állatvilágát, valamint kultúrtörténetét. Végezetül pedig – a már említett – pompás panoráma vár ránk a 815 méter magas Bél-kő csúcsán kialakított kilátóhelyen, ahonnan tiszta időben akár a Tiszáig és a Tátráig is elláthatunk. A kirándulást a fehér négyzetben átlós kék sáv jelzésen kezdjétek meg, majd Bél-kőről a sárga háromszög jelzésen térjetek vissza Bélapátfalvára.

Ördögtorony-tanösvény, Cserépfalu



Kulturális nevezetességek, földtani, biológiai és őstörténeti értékek mentén vezet minket végig a több mint 10 km hosszú, 20 állomásos tanösvény. Vagyis ezen útvonalon közelebbről megismerhetjük az egykori barlanglakásokat, a Bükkalját felépítő riolittufa keletkezését és különleges felszínformáit, az Ördögtorony kaptárkövet, illetve a fás legelők, hegyi rétek, szurdokerdők élővilágát. Sőt, Közép-Európa egyik legrégibb ősemberleletének lelőhelyét, a Suba-lyuk barlangot is láthatjuk a Cserépfalu központjától induló, és az ugyanoda visszavezető, piros T jelzésű turistaúton.

Verepce-bérci tanösvény, Dédestapolcsány – Nagyvisnyó

12 állomáson keresztül, egy 11 km hosszú tanösvényen barangolhatunk fel a Verepce-tetőre, miközben a természet szépségei mellett földtani különlegességekkel és egy középkori várrommal is összefuthatunk. Már az első állomást elhagyva meredeken emelkedni kezd az útvonalunk, hogy aztán felérve, a Bálványig hatoló kilátásban gyönyörködhessünk. Majd ősi településekre utaló nyomokra lelhetünk, sőt a Gedeon-vágásnál szkíta halomsírokra lehetünk figyelmesek. Innen egy kiágazással kapaszkodhatunk fel a Dédesi-várhegyre, ahonnan a Baróc-patak völgyére, a növényzetből előbukkanó fehér mészkőszirtekre, Kisvár sziklacsúcsára, valamint a Bükk-fennsík meredek oldalára nyíló különleges panorámában lehet részünk. A Dédesi vár romjaitól egy kis kalandozást követően a Verepce-vár bejáratához érünk, majd végezetül a Bán-patak völgyében jutunk vissza a kiindulópontunkig.

Élvezzétek ki a jó időt, s a nyár utolsó napjait e vadregényes tanösvényeken: