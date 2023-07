11 vadregényes vízi tanösvény hazánkban, hűsítő nyári kirándulásokhoz

Legtöbben a nyári kánikulában egy strand partján keresnek felüdülést, pedig megannyi különleges helyszín akad még, ahol hűsölhetünk a forróságban: legyen az egy forrásmenti tanösvényen, egy tó fölött átívelő pallósétányon vagy mocsári ciprusóriások lombjai alatt vezető kenutúrán. A nyári csobbanások között kapcsolódjatok ki hazánk vadregényes tanösvényein barangolva.

Vízfő tanösvény és forrásbarlang, Orfű

A Pécstől 14 kilométerre fekvő Orfűn található a közel 1 kilométer hosszú csodavilágba vezető Vízfő tanösvény. Túránk a régmúlt időket megidéző Orfűi Malmok épületegyüttesétől indul, ahol idegenvezetéssel betekintést nyerhetünk a Malommúzeum történetébe és működésébe egyaránt. Malomlátogatásunkat követően a láperdő égerfái között, a csobogó forrásmeder mentén pallóösvényen kanyarogva, tavasszal zöldellő medvehagymaszőnyeg felett járva ismerkedhetünk meg a környék természeti és kultúrtörténeti értékeivel. Kis pihenőteraszokon meg-megállva a hely gazdag állat- és növényvilágáról is gyűjthetünk információmorzsákat, mígnem elérjük túránk végállomását, a festői környezetben rejtőző Vízfő-barlangot.

Nádi Szél Vízitúra Tanösvény, Badacsonytördemic

A badacsonytördemici Ökoturisztikai Látogatóközpontból indul a Balaton első 3 kilométeres vízitúra-tanösvénye, ahol betekintést nyerhetünk a nádas elképesztően gazdag élővilágába. A QR-kódokkal és GPS-pontokkal megjelölt, 6 állomásos túrán kenuban ülve gyönyörködhetünk a tájban és révedhetünk a magyar tenger megunhatatlan látványában. A kenuk mellé biztosított a mentőmellény, igény szerint pedig egyéb felszerelés, köztük távcső és vízálló táska is bérelhető, míg előre egyeztetett időpontban akár még egyéni túravezetés is igénybe vehető. A vízi kalandok után a látogatóközpontban megismerhetjük a Badacsony-hegy és a bazaltvulkanizmus izgalmas történetét is.

Tatai Fényes tanösvény

Az egész évben látogatható, 18 állomásos, 1350 méter hosszú cölöpsétány olyan vadregényes lápvidékre kalauzol el minket, amely felnőttek és gyerekek számára is egyaránt életre szóló élményt nyújt. A jól kiépített úton a láperdők és a karsztforrások világát ismerhetjük meg, amelyről az interaktív információs táblák segítségével még többet megtudhatunk. A tanösvény kialakításának köszönhetően testközelből figyelhetjük meg a teknősök és hódok életét, és betekintést nyerhetünk a lápvidéki növényvilágba. A titokzatos erdőt fentről is megcsodálhatjuk a Nagy-Égeresben található kilátótorony tetejéről, illetve a kalandkedvelők kipróbálhatják a kézi erővel működtethető csónakot vagy a függőhidat is.

Malom-völgyi tanösvény, Tardos

A bájos Tardos település határában húzódik a Gerecse legmagasabb csúcsaival körbeölelt Malom-völgy, ahol a Bikol-patak felduzzasztásából alakult ki a környék gyöngyszemének is nevezett Malomvölgyi-tó. A családok körében közkedvelt, körbejárható víztározót egy 1,5 kilométer hosszú, 8 állomásos, interaktív tanösvény övezi, amely a tó növény- és állatvilágát mutatja be. A panorámás ösvény a parkoló melletti büfénél végződik, ahol kiváló hekket kóstolhatunk. Ha kellőképpen elfáradtunk a tó partján, pihenőpadokon élvezhetjük a völgy rabul ejtő nyugalmát.

Sóstói tanösvény, Székesfehérvár

Székesfehérvár belvárosától nem messze helyezkedik el a 218 hektáros Sóstó-Homokbánya Természetvédelmi Terület, ami betekintést nyújt a környék élővilágába. Az egész évben látogatható tanösvényen a számos védett és fokozottan védett növény- és állatfaj mellett megismerkedhettek a vizes élőhelyek jelentőségével, a természetvédelmi problémákkal és a természetvédelemmel kapcsolatban is kaphattok hasznos információkat.

Veresegyházi-tavak tanösvény

Budapesttől csupán 25 kilométerre olyan vadregényes tájakra bukkanhatunk, mint a Veresegyházi-tavak tanösvény, amit kétféle hosszúságú úton is körbejárhatunk. A három tóból álló Veresegyházi-tavak tagjai a Pamut-tó, az Ivacsi-tó és a Malom-tó mind csendes, nyugodt, zöldellő környezetben tündökölnek. A három tó partján fut végig a 13 állomásos Veresegyházi-tavak tanösvény, amelynek bejárása közben vadkacsákkal, teknősökkel, orchideákkal és akár még édesvízi medúzákkal is találkozhatunk. Nyáron pedig a Malom-tó egyik szakaszán a Tóstrandon reggel 8 órától este 8 óráig még fürdőzhetünk is, így akár egy egész napos programot is tervezhetünk a tavak partjára.

Béka-tanösvény, Mátra-Sástó

Erdős oázis közepén bújik meg hazánk legmagasabban fekvő tava, a mátrai Sástó. Az egykori mocsaras lápvidéken kialakított mesterséges tó közepén található szigetre fapilléreken álló híd vezet be, melynek pallóiról legeltethetjük szemünket a pihenő kacsákon, a kalandvágyó csónakázókon, a partot szegélyező fűzfákon. A Farkas-kút forrásig vezető 1,7 kilométer hosszú Béka-tanösvényen megismerhetjük Sástó madár- és növényvilágát, megfigyelhetjük a víz felszínén lebegő tavirózsákat és különleges orchideafajokat. A kirándulás során felkapaszkodhatunk az egykori olajfúrótoronyból kialakított, 53 méter magas kilátóba is, ahonnan tiszta időben a Tiszáig és a budai hegyekig is ellátni!

Nádirigó tanösvény, Tiszakécske

Az Ókécskei Sportcsarnok mellől, egy kisebb játszótértől indul a két és fél kilométeres Nádirigó tanösvény, amely feltárja a kirándulók előtt a tiszakécskei Holt-Tisza rejtett élővilágát. A babakocsival és kerekesszékkel is bejárható ösvény 10 állomáson vezet végig, és az út egy része cölöpökön keresztül halad, vadregényes felfedezésre invitálva a látogatókat. A néhol 2-3 méter magas nádasban tett séta során számos madárfajt – például szárcsát és vörös gémet – megfigyelhetünk, valamint gyógy- és fűszernövénykertet, illetve rovarhotelt is láthatunk. A tanösvény végén mezítlábas ösvény várja a felpezsdülni vágyókat.

Erzsébet-ligeti tanösvény, Szarvas

A Szarvas közelében található Erzsébet-ligeti tanösvény 1200 méteren, 7 információs tábla segítségével kalauzolja végig a látogatókat az egykor mocsaras területen és vezeti be őket a környék élővilágába. A vízparti ösvényt mára már leginkább kőrisek és tölgyek, valamint a város jelképévének számító mocsári ciprusok tarkítják, az állatvilágot pedig a különböző madárfajták és kisebb állatok képviselik. A körséta kiinduló- és végpontját adó Halászcsárda mellett fut az Alföldi Kéktúra is, így akár nagyobb túrázással is össze lehet kötni a tanösvény felfedezését. A különleges programot keresők már vezetett kenutúrákon is betekintés nyerhetnek a mocsári ciprusok varázslatos világába.

Mártélyi ártéri tanösvény

Nemcsak az üdülni és kikapcsolódni vágyók kedvelt célpontja a történelmi emlékekben is gazdag Mártély, de a Tisza holtágának festői vidéke a képzőművészeket is megannyi ihlettel ajándékozza meg. A terület nemcsak üdülőtelepeknek, vendéglátóhelyeknek és szabadstrandnak szolgál otthonául, de hosszabb-rövidebb tanösvények útvonalai is behálózzák. Bejárva őket megismerhetjük a holtág természeti értékeit, mélyfekvésű ártéri erdeit, morotvákkal bezárt szigeteit és azok lakóit. A változatos, erdőkön, nádasokon, egy szakaszon fapallósoron vezető útvonal bejárása után a kalandvágyók akár kenuból is megcsodálhatják ezt a kivételesen szép, természeti értékekben gazdag vidéket.

Kis-Tisza tanösvény, Tiszalök

A tiszalöki Kis-Tisza Ökocentrum feltárja a látogatók előtt a helyi élővilág csodáit: többek között számtalan halfaj, kétéltű, puhatestű, vízimadár és emlős él a Kenyérgyári-holtág környékén, amelyet egy 2,2 kilométer hosszú víziösvényen barangolhatunk be. Az ökocentrum területén emellett konferenciaterem, kutató- és megfigyelőterem, oktatóterem és kiszolgálóegységek várják a látogatókat.

