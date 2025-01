5 zúzmarával borított mesés panoráma szerte az országban téli barangolásokhoz

Sziporkázó zúzmara, dér és hófehéren csillogó hóréteg varázsol különleges bájt és hangulatot az ország télen-nyáron gyönyörű, dermedten is mesés helyszíneinek.

Salgóbánya, Salgótarján

Magyarország egyik eldugott gyöngyszeme a buja erdőkkel ölelt Salgóbánya. A természeti és történelmi látnivalókkal, emlékekkel kecsegtető városrész az aktív kikapcsolódás számtalan formáját kínálja, az izgalmas túráktól kezdve, az időutazáson át egészen a várhódításig. A nevéhez hűen bányászati emlékekben bővelkedő településen járva feltétlenül érdemes felkapaszkodni Salgó várához, ahonnan a téli időszakban zúzmarával borított, varázslatos hófödte tájban gyönyörködhetünk, amíg a szem ellát.

Megyer-hegyi tengerszem, Sárospatak

Mesés téli kilátásban, zúzmarával borított egészen mesebeli látványban lehet részetek, ha télvíz idején meglátogatjátok a Bükk szívének ékszerdobozát, a Megyer-hegyi tengerszemet. A kalandos felfedezést nem nélkülöző helyszín az év egészében pompás úti célnak számít, a hegyek között rejtőző, hórihorgas sziklafalak ölelte csillogó, kristálytiszta vízű tó pedig minden erőfeszítést megér. Nem véletlenül emlegetik az ország egyik legszebb természeti látványosságaként.

Tihany

A Balaton egyik télen is megkerülhetetlen úti célja, Tihany sem szűkölködik a mesés kilátásokban és szemet gyönyörködtető panorámákban. A Tihanyi Bencés Apátság mellől vagy a Pisky sétányt végig barangolva számtalan lehetőség nyílik, hogy zúzmarával fedett, sejtelmes köd borította téli, balatoni látványban legyen részünk. A domboldalt fedő kopár fák ekkor olyan részleteket is engednek láttatni, amit tavasszal és nyáron, a legsűrűbb szezonban talán nem is lenne lehetőség jobban szemügyre venni.

Boldogkő vára, Boldogkőváralja

Az utóbbi években felújításon átesett, vadonatúj kiállítóterekkel kecsegtető Boldogkő vára legalább annyira tartogat mesés, téli kilátásokat Miskolctól egyórányi autóútra. A meséket idéző, a Hernád völgyében magányosan az ég felé nyújtózó középkori erődítmény pompás lehetőséget nyújt, ha a környező vidék látnivalóiban, a vár alatt elterülő településben és a messzeségben komótosan hullámzó tájban gyönyörködnétek.

Pécsi-tó, Orfűi-tavak

Pécsi téli kiruccanás alkalmával érdemes ellátogatni a mesterségesen létrehozott orfűi tórendszer legnagyobb tavához, a Pécsi-tóhoz. A Mecsek északi olalán fekvő festői szépségű tó mesés panorámákat kínál, ahonnan kedvünkre fürkészhetjük a zúzmarába burkolózott tájat, a deresedő lombkoronákat és a befagyott tó jegén kialakult legkülönfélébb mintákat. A nyáron népszerű üdülőhely és horgászparadicsom télen ugyan más arcát mutatja, feltétlenül érdemes azonban a környező ösvényeket bebarangolni és gyönyörködni a téli látványban.

