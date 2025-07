20+ varázslatos program a csillagos égbolt alatt Budapesten, amit vétek kihagyni júliusban

A városi nyári hőség sokszor visszatartó erő a napközbeni programozásban, de szerencsére Budapest sosem alszik és nemcsak nappal, de napnyugta után is szuper programokat kínál a csillagos ég alatt.

Dürer Quiz Night – Kerti játszma // Dürer Kert (2025. július 7.)

Izgalmas kvízkérdések, finom italok, remek hangulat és szuper nyeremények várnak a Dürer Kertben, amint lement a nap. Egy igazi nyári este kihagyhatatlan programja egy szórakoztató kvízverseny, így ne habozzatok a nevezéssel, mert az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Holdfény estek – francia est // Pesti Vármegyeháza (2025. július 8.)

Felcsendülnek a nagy francia zeneszerzők legismertebb művei zongorakísérettel és acapella formájában. A klasszikus zenerajongóknak egy érzelmekkel teli, felejthetetlen estét ígér ez a program, amely során az égbolt megtelik ezer színnel, majd felbukkannak a csillagok.

Folkpark Táncházfesztivál // Budapest Park (2025. július 10.)

Idén ismét megrendezésre kerül a Budapest Parkban a közkedvelt Folkpark Táncházfesztivál, amely a nyár egyik legnagyobb táncházas eseménye. A közreműködő táncegyüttesek nótái teljes mértékben megalapozzák a fesztelen hangulatot, így a résztvevőknek pusztán rá kell hangolódnia a népzenék ritmusára és átadni magukat a mozdulatoknak.

Naplementés Filmkvíz // Wasser Budapest (2025. július 10., 17., 24., 31.)

Naplementés kvíz indul a Wasserben, így július folyamán több alkalommal is összemérhetitek tudásotokat „filmek és sorozatok” témában, kezdve a nagy klasszikusoktól a legújabb kasszasikerekig. A legnagyobb filmrajongókból álló, legjobban teljesítő csapat tagjai díjazásban is részesülnek, habár a nyáresti Duna-parti idillt és a jó társaságot semmi sem múlhatja fölül.

Esti séták az Állatkertben (2025. július 10., 24.)

Bizonyára mindenki többször is bebarangolta már a Fővárosi Állat- és Növénykertet fényes nappal, de vajon az éj leple alatt is ugyanazt az élményt nyújtja a helyszín? Július 10-én és 24-én az állatkerti szakértők különleges túravezetést adnak, elkalauzolva a kíváncsi látogatókat olyan helyszínekre, ahová nappal biztosan nem léphetnek be.

Csillagfényes éjszakákat bearanyozó szabadtéri színházi előadásokat is ajánlunk:

Buli fent a hegyen: Salsa & Bachata a csillagos ég alatt // Normafa (2025. július 11.)

Tüzes estre invitál a Normafa, ahol a csillagos ég alatt nyugodtan szabadjára engedhetitek a bennetek rejlő latin táncost. A hegyen két tánctér is rendelkezésre áll a résztvevőknek, hogy addig pörögjenek és forogjanak, amíg a lábuk bírja. A mulatság előtt bachata workshopon is részt vehettek, ezzel megtanulhatjátok az alap tánclépéseket vagy elleshettek néhány figurát, amit azelőtt még nem ismertetek. Legyen szó salsa-ról vagy bachata-ról, érdemes ott lenni, mikor a hangulat a tetőfokára hág!

Szabadtéri esték a TáncParkkal // Millenáris park (2025. július 11-20.)

A Nemzeti Táncszínház szervezésében idén is a szabadság, a mozdulat és a nyár ünnepévé válik a TáncPark. Július 11. és 20. között tíz estén át szabadtéri táncelőadások, tánctanítás és táncház várja a közönséget a Millenáris parkban. A flamenco szenvedélyétől a kortárs művészet reflexióin át a néptánc öröméig minden este más világba kalauzol – a csillagos ég alatt, nyáresti ritmusban.

Esti séta a Ligetben // Millennium Háza (2025. július 11., 25.)

Vezetett séták keretében csodálhatjátok meg a parkot és az épített műalkotásokat a csodálatos esti fényekben, miközben rengeteg érdekességgel szórakoztatnak Európa legnagyobb kulturális fejlesztésével kapcsolatban. A séta érinti a csodálatos Millennium Házát, a Magyar Zene Házát, a Néprajzi Múzeumot, amik büszkén tündökölnek a nyári éjszakában.

Nyáresti táncházak // Várkert Bazár (2025. július 11., 25.)

A város egyik legszebb kilátással rendelkező pontján, a Várkert Bazárban estéről estére felcsendülnek a különböző tájegységek dallamai, Rábaköztől Kalotaszegig, Mezőségtől Szatmárig. Július 11-én Szalonna és bandája, július 25-én pedig Szabó Marci és barátai zenélnek.

Utcabál // Francia Intézet (2025. július 12.)

Bonjour, Bal de Rue! A hagyományhoz híven idén is utcabáli forgatag lepi el a Francia Intézet előtti teret, ezúttal július 12-én. A nyári kavalkádot számos éjszakába nyúló, ingyenes program színesíti: francia játékokat próbálhatunk ki, kreatív tánccal, csoportos koreográfiával érkezik a Mothers Back, és még Anaïs Rosso francia énekesnő lágy hangja is felcsendül az első kerületben. Az Intézet előcsarnokában pedig autentikus francia finomságok várják a Bal de Rue táncoslábú résztvevőit.

Óbudai Jógák Éjszakája // Óbudai Esernyős (2025. július 12.)

Éjszakai jógaprogramra csábít Óbuda, ahol egy hangulatos kerthelyiségben, élőzenei aláfestéssel, képzett oktatók támogatásával gyakorolhatjátok a különböző gyakorlatsorokat, miközben az éjszaka sötétje segít elcsendesedni és belső világotokra hangolódni.

Éjszakai evezés a városon át a SUP Budapesttel (2025. július 12.)

Legyetek részesei, mekkora élmény a fényárban úszó városon át evezni a SUP Budapest csapatával. Ha készen álltok az év leglátványosabb SUP-kalandjára, megtudhatjátok milyen az estére elcsendesedő Duna vizén ringatózni és közben megcsodálni a fővárosi éjszakai pezsgést Budapest legszebb hídjai alatt suhanva.

Éjszakai bunkertúra a Csepel Művekben (2025. július 12., 19., 26.)

A kánikula elkerülése érdekében nyáron éjszaka, esti fényekben fedezhetitek fel a Csepel Művek területét és az itt található bunkereket. A 18 órakor kezdődő és egészen 22 óráig tartó túrán három II. világháborús óvóhely titkait is megismerhetitek. Az, hogy lebilincselő kalandnak ígérkezik, ahhoz kétségünk sem fér.

Csokorba gyűjtöttük, hol mozizhattok Budapesten a csillagos égbolt alatt:

Táncház a szabadban // Magyar Zene Háza (2025. július 17., 31.)

Idén nyáron is ingyenesen járhatunk táncházba a Magyar Zene Házában, ahol ráadásul nagyszerű koncertek járnak a tánctanítás mellé. Július 17-én és 31-én Pálházi Bence és zenekara lép fel és búcsúztatja a horizont alá bukó napot, a programsorozat pedig egészen szeptemberig nyújt felhőtlen kikapcsolódást.

Tóparti Salsa // Városliget (2025. július 18., 31.)

A latin zenék vérpezsdítő ritmusában táncolhatjátok át magatokat az éjszakába a gyönyörűen kivilágított környezetben, miközben a lágy nyáresti szellő simogatja az arcotokat. A nap már lement, a hangulat mégis forró marad, hiszen megannyi fáradhatatlan táncos adja bele szívét-lelkét a mozdulatokba. A program mindig táncoktatással indul, így azok is nyugodtan részt vehetnek, akik még sosem salsáztak vagy bachátáztak azelőtt.

Winelovers River Night // Európa Hajó (2025. július 24.)

A Winelovers River Night rendezvény keretében varázslatos estét tölthettek el a Duna legnagyobb rendezvényhajóján, amely 700 fő befogadására képes. Az est folyamán tengernyi ízletes borral és külön pezsgőszekcióval várnak titeket a fedélzeten, miközben a kétórás sétahajózás alatt megcsodálhatjátok a vízről Budapest ikonikus építményeit az este tündöklő fényekben.

Lupa Éjszakai Strandröplabda Kupa // Lupa Beach (2025. július 26.)

Amatőr strandröplabda versenyt szerveznek a Lupa tónál, ahová 4+1 fős csapatok nevezését várják. A rendezvény különlegessége, hogy a csapatok éjszakába nyúlóan csaphatnak össze, így biztos, hogy a különleges éjszakai sportesemény során a napszúrástól nem kell tartanotok!

MI:AMI by Be Massive // Pontoon (2025. július 26.)

Az idén 22 éves Be Massive, Magyarország egyik legnevesebb elektronikus zenei party-sorozata, új fejezetet nyit MI:AMI néven, aminek a Pontoon ad helyet Dunára néző panorámájával. Az este fókuszában a táncközpontú house & techno zenék állnak majd.

Strandok Éjszakája // Budapest (2025. július 26.)

Július 26-án este ismét visszatér a nyár nagy népszerűségnek örvendő programja, a Strandok Éjszakája. Ezen az estén szerte az ország legszebb fürdői – köztük Budapesé is – meghosszabbított nyitvatartással és különleges programokkal várják a fürdőzni vágyókat. A dátumot érdemes már most beírni a naptárakba, a részletes információk és a fürdők listája pedig hamarosan elérhető lesz.

Brenka koncert // Pontoon (2025. július 31.)

Brenka zenéje egyszerre friss, érzékeny és különleges, így a legjobb választás, hogy vele búcsúztassuk a júliust és részesei legyünk a Pontoon szabadtéri koncerthangulatának. Az énekesnő dalai áthatóak, meghitt, bensőséges atmoszférát teremtenek, kombinálva a modern R&B-t, a finom elektronikát és a magyar népzenei motívumokat.

Júliusi csillagles // Svábhegyi Csillagvizsgáló (júliusban több időpontban)

Július folyamán számos égi jelenség lesz, ami káprázatos látványt nyújt majd a csillagos égbolton. A Svábhegyi Csillagvizsgáló egy egyedülálló helyszín, ugyanis ikonikus távcsőkupolák várnak romantikus környezetben, ahonnan ezeket a jelenségeket Budapest legnagyobb távcsövén keresztül figyelhetitek meg.

