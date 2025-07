Júliusi bakancslista: 5 kalandos, természetközeli program országszerte

Júliusban sem érdemes a négy fal között ücsörögni – összegyűjtöttünk öt izgalmas, természetközeli programot, amelyek nemcsak feltöltenek, de maradandó élményekkel is gazdagítanak 2025 júliusában.

Szemben a denevérekkel // Pécs (2025. július 5.)

A Duna-Dráva Nemzeti Park denevérgyűrűző szakemberének segítségével testközelből ismerkedhetünk meg ezekkel a kissé félreismert teremtményekkel, védelmük fontosságával és lehetőségeivel. Az éjszakába nyúló program 20:30-tól 23:30-ig tart. Az este folyamán lehetőség nyílik a denevérkutatás módszereinek megismerésére, és a függönyhálóval befogott denevérek kézben történő megtekintésére, barátkozásra – azaz nagyszerű alkalom az esetleges félelmeink és előítéleteink levetkőzésére.

Vadlovak hétvégéje // Hortobágyi Vadaspark (2025. július 5–6.)

Július első hétvégén kiváló alkalom nyílik rá, hogy közelebbről is megismerkedjünk az utolsó fennmaradt vadlófaj, a Przsevalszkij-ló képviselőivel. A kipusztulás széléről megmentett állat története egyben szimbólum is: megmutatja, hogy nemzetközi összefogással és következetes, kitartó munkával megakadályozható a ritka, különleges fajok eltűnése. Július 5-én és 6-án is 11, illetve 13 órakor indul szakvezetés – fontos, hogy előzetesen tájékozódjunk a program pontos körülményeiről, hiszen a Hortobágyi Vadaspark például kizárólag a nemzeti park járművével közelíthető meg.

Libegők Éjszakája // több helyszínen (2025. július 12.)

Tizedik alkalommal libegőzhetünk késő estig, ezúttal július 12-én, szombaton. Az érdeklődők összesen négy helyszínen ülhetnek libegőre, az éjszakai táj megcsodálására a Bükkben, a Mátrában, a Zemplénben és a Budai-hegységben egyaránt adódik lehetőség. A népszerű kezdeményezésben részt vesz a Zugligeti Libegő, a lillafüredi Libegőpark, a sástói Oxygen Adrenalin Park és a sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark. A nyitvatartás helyszínenként különbözik – van, ahol este 9-ig, míg máshol hajnal 1-ig járnak a libegők. Lesznek kísérőprogramok is – az alábbi link összegyűjti az egyes helyszínek honlapjait, ahol a pontos menetrendről tájékozódhatunk.

Hódító hód kenutúra // Baja-Dunafürdő (2025. július 12.)

A bundás kis vízi állatok élőhelyéül szolgáló Gemenci erdőt kettészelő Vén-Dunán idén is szakvezetéssel kenuzhatunk. A folyókanyarulat ma mellékág, amit az északi végén egy keskeny csatorna köt össze a folyóval, a déli végén pedig szabad a kijárata a Duna felé. Szinte olyan, mintha egy tavon suhannánk, hiszen alig van sodrás ezen a szakaszon. A túra résztvevői megcsodálhatják az erdőt és az itt élő vízimadarakat, miközben a szakvezető természetvédelmi őr rengeteg érdekes információt oszt meg az élővilágról és általában az ártéri életről. A program feltétele az előzetes regisztráció.

XVIII. Lótusznapok // Szeged (2025. július 26–27.)

Az indiai lótusz virágzását ünnepli július 26-án és 27-én a Szegedi Tudományegyetem Füvészkert. A botanikus kert Közép-Európa legnagyobb szabadtéri indiailótusz-állományával büszkélkedhet; mára a növény az otthonává vált tó vízfelületének mintegy felét birtokolja. A rendezvény távol-keleti hangulatát meditációs koncertekkel, tradicionális indiai táncbemutatókkal, továbbá egzotikus ízekkel és illatokkal teremtik meg. Ezenkívül a látogatók jógázhatnak, és lótusztúrán vehetnek részt. A főszereplő lótuszok sötét rózsaszínű egyedei májustól augusztusig tündökölnek a szegedi füvészkert tavában.

Budapest is tele lesz programokkal júliusban: