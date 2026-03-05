10 kihagyhatatlan látnivaló az Őrségben kora tavaszi kiránduláshoz

Az Őrség minden évszakban gyönyörű, mégis talán tavasszal nyújtja a legnagyobb élményt: a téli álomból ébredő természet a zöld ezer árnyalatában pompázik ameddig csak a szem ellát, a harapnivalóan friss levegő és a környék páratlanul gazdag népi öröksége pedig felejthetetlen márciusi kirándulásra csábítanak.

Őrségi Nemzeti Park

A szezonban kihagyhatatlan látványosságnak számít az Őrségi Nemzeti Park és az ahhoz tartozó Dobogó-erdő tanösvény. A Körmend és Horvátnádalja közötti terület kora tavasszal mutatja a legszebb arcát, hiszen évről évre birtokba veszik a tőzikék, melyeket tanösvény mentén csodálhattok meg. A 2 kilométeres sétány 40 perc alatt kényelmesen bejárható, a mesebeli látványt nyújtó, több millió, illatos tőzike mellett a Rába és a Pinka árterének élővilágát is megismerhetitek. Tavasszal számos tematikus programmal várnak titeket a park munkatársai, így mindenképpen érdemes átböngészni a weboldalukat!

9941 Őriszentpéter, Városszer 57. | Weboldal

Őrségi Népi Műemlékegyüttes, Szalafő

A Szalafő Pityeszeren található Őrségi Népi Műemlékegyüttest meglátva egy pillanat alatt visszarepülhettek az időben úgy 2-300 évet, hiszen a több házból álló, eredeti helyükön fennmaradt lakó- és melléképületek betekintést nyújtanak az Őrség hagyományos építészetébe. A látványosság március 14-ig megfelelő időjárás esetén szombatonként 10-től 15 óráig tart nyitva, ezután viszont már minden nap meg tudjátok tekinteni 10 és 17 óra között. Az itt található büfében pedig hamisítatlan környezetben kóstolhatjátok meg az Őrség zseniális fogását, a tejföllel és vöröshagymával gazdagon megkínált dödöllét is!

9942 Szalafő, Pityerszer 12. | Weboldal

Őrségi haranglábak

Az Őrségi Nemzeti Park számos településén találkozhattok a térség jelképeivé vált, több száz éves haranglábakkal. A leghíresebb talán ezek közül a pankaszi, melyet évente rengeteg itt kiránduló turista keres fel. Érdekessége, hogy egyedülálló, zsúppal fedett „szoknyája” miatt szoknyás haranglábnak is hívják. A híres építményt több mint 270 évvel ezelőtt, 1754-ben emelték a község legmagasabb dombján. A menyecskére emlékeztető torony mellett érdemes felfedezni a magyarszombatfai, a bajházi, a kétvölgyi és a kercaszomori református haranglábakat is.

Termelői piacok

Az Őrségből bűn lenne kézműves termékek nélkül hazatérni a nagyvárosba – szerencsére a térség két településén, Szalafőn és Őrisszentpéteren is lehetőségetek van raktározni a környék minőségi, kézzel készült portékáiból. A termelői piacokon minden megtalálható, ami szem-szájnak ingere: őstermelőktől származó mézek, szörpök, lekvárok, tökmagolajok, sajtok, biotermékek és egyéb kézműves vásárfiák között tudtok válogatni. Emellett érdemes az utcákon is nyitott szemmel járni, hiszen néhány ház udvarán szintén vásárolhattok helyi kézművesek termékeiből.

9941 Őriszentpéter, Városszer 106. | Weboldal | 9992 Szalafő, Templomszer | Weboldal

Szentháromság-templom, Velemér

Magyarország egyik legjelentősebb középkori román stílusú római katolikus templomát szintén az Őrség egyik eldugott falujában találjátok. A veleméri Szentháromság-templomról bizony azt rebesgetik, hogy maga Szent István király rendelte el az építtetését, a ma már műemléki védettség alatt álló épületről szóló első írásos emlékek pedig az 1300-as évekből maradtak fenn. A különös hangulatot árasztó kápolnát belülről is érdemes megtekinteni, hiszen falain még az eredeti középkori festmények maradványait is észrevehetitek, melyek Aquila János ecsetéből származnak.

9946 Velemér, Paprét

Borostyán-tó, Zalalövő

Az Őrség határán található Zalalövő gyönyörű, hatalmas tava is megérdemli, hogy meglátogassátok: a Borostyán-tóparton ilyenkor még nem kell kerülgetni a napozókat, így kellemes időben, végtelen csendben és nyugalomban kerülhetitek meg a körülötte fekvő, 5 kilométer hosszú sétányt. Valószínűleg nem fogtok csobbanni a még igen hideg tóban, azonban négylábú kedvencetek már megteheti: őket külön kialakított vízparti kutyafuttató- és strand (!) várja. A parton sütögetésre is lehetőségetek nyílik, így ha van kedvetek, fogyasszátok el az útra hozott elemózsiát a természet lágy ölén!

8999 Zalalövő, Borostyán utca 38.

Őrségi Kerámia Látogatóközpont, Magyarszombatfa

Az Őrség 700 évre visszanyúló fazekasságát és a magyarszombatfai kerámiagyár történetét mutatja be az egykori vállalat épületében található látogatóközpont, ahol a környékbeli fazekas családok életével is megismerkedhettek. Ha szívesen tovább folytatnátok az őrségi örökséget, van számotokra egy jó hírünk: a helyszínen kézműveskedésre is lehetőségetek nyílik! Időpontegyeztetés után egyéni vagy csoportos foglalkozáson próbálhatjátok ki többek között a korongozás, a kerámiázás és az agyagozás művészetét, de akár növénylenyomatos dísztárgyakat és ékszereket is készíthettek.

9946 Magyarszombatfa, Fő út 39. | Weboldal

Ciszterci kolostor, Szentgotthárd

Az Őrségben akkor sem kell kétségbe esnetek, ha esetleg megviccel titeket a márciusi szeszélyes időjárás: a kerámiagyár mellett a szentgotthárdi kolostor felfedezése is szuper, tartalmas program lehet rossz idő esetén. Az 1740-es években épült gyönyörű épület ugyan ma már városházaként üzemel, szerencsére a hivatal nyitvatartási idejében bejárhatjátok a kolostorépület közösségi helyiségeit, melyeken izgalmas, interaktív játékok és feladatok fognak titeket végigkísérni. Az épületet akár idegenvezetéssel is megtekinthetitek, melyet előzetes egyeztetéssel tudtok igényelni.

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. | Weboldal

Tájház és kovácsműhely, Nagyrákos

Az 1920-as éveket idéző nagyrákosi tájház szintén kihagyhatatlan látnivalónak számít, ha az Őrségben kirándultok: a jellegzetes, zsúpfedeles házat az 1800-as évek végén húzták fel. Már az épület háttértörténete is hihetetlenül kedves: eredetileg ugyanis a helyi kovács szolgálati lakásaként működött, melyet az itt élők támogatásával húzhattak fel. A ma már tájházként szolgáló műemlék épületben korhű tisztaszobát, konyhát, kamrát és hátsó szobát tekinthettek meg, amelyek mindegyikében megtaláljátok a száz évvel ezelőtti eszközök, használati tárgyak sokaságát is.

9938 Nagyrákos, Alsószer 16. | Weboldal

Őrségi Patakparti Alpaka Panzió és Farm, Kisrákos

Ki ne imádná a pihe-puha alpakákat? Ezek a bolyhos, barátságos állatok bizony mindenkit mosolyra derítenek korosztálytól függetlenül. A dél-amerikai emlősöket szerencsére hazánk egyre több pontján, így az Őrségben is megtalálhatjátok. A kisrákosi alpakafarmon akár meg is szállhattok: kedvező árú szobák és páratlan hangulatú lombházak közül tudtok választani, melyek mindegyikében kényelmes ágy, plazma TV és ingyenes Wi-Fi gondoskodik az egész napos kirándulás utáni fáradalmak kipihenéséről. A birtokot az itt hömpölygő Denke-patak csordogálása teszi képeslapra illővé.

9936 Kisrákos, Fő út 60. | Weboldal

