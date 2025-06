50+ nagyszerű nyári fesztivál és program Budapesten 2025 júliusában

Júliusban sem maradunk pezsgő programok híján Budapesten. A forró nappaloknak köszönhetően inkább balzsamos estékbe nyúló koncertekre, szabadtéri kertipartikra és hangulatos kertmozikra bukkanhatunk a főváros utcáin sétálva. Fedezzétek fel velünk a legizgalmasabb élményeket a nyári szezonban!

Zenélő Budapest // több helyszínen (egész hónapban)

Tíz éve indult útjára a Zenélő Budapest ingyenes programsorozata, mely világviszonylatban is egyedi produkciókkal tölti meg nyaranta a fővárost. Kulturális múlt és jelen találkozásának lehetünk szem- és fültanúi, hiszen július 4. és augusztus 8. között ismét felcsendülnek a Zenélő Budapest dallamai!

Egy gyár anatómiája. Az óbudai hajógyárunk története // Óbudai Múzeum (egész hónapban)

2027. április 30-ig tekinthető meg az Óbudai Múzeum új időszaki kiállítása az Óbudai Hajógyár 190 éves történetének és egykori dolgozóinak kíván emléket állítani. A színes kép- és filmanyagban gazdag tárlat arra törekszik, hogy a látogatók egy komplex képet kapjanak a hajógyár működéséről. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum közreműködésével, több kiállítótérben kialakított kiállítás többek között a nagyközönség által eddig még nem látott hajógyári gyűjteménybe is enged betekintést.

Paloták, történetek – mesél a Mágnásfertály // Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (egész hónapban)

Izgalmas épületsétára invitálja a kíváncsikat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, ahol vezetett program keretében ismerhetjük meg közelebbről a Mágnásfertályt. A séta alkalmával felfedezhetitek többek között a csodás Wenckheim-palotát, megtudhatjátok hol volt egykor a Pacsirtamező, honnan ered a Mágnásfertály elnevezés, de fővárosi emlékekből szemezgetve felfedezhetitek a múlt titkait és a Pálffy-palotát is. A sétákra előzetes regisztráció szükséges a csoportvezetes@fszek.hu e-mail címen.

SPLASH! Vízicirkusz (egész hónapban)

Nyári hőséget enyhítő különleges élményben lesz részetek, ha úgy döntötök, a nyári szünetben a Fővárosi Nagycirkusz felé veszitek az irányt. A kívül-belül új ruhát öltött cirkusz épületére szinte alig lehet ráismerni: a porond helyét medence és szökőkút vette át, a cirkusz előtti plázson napágyak és napernyők, de még koktélbár is várja a lelkes közönséget. A külső-belső megújulás persze csak a kezdet, a csodakomplexum műsorán szereplő SPLASH! egyúttal időutazásra is invitál, ahol a család apraja-nagyja megtapasztalhatja az 1920-as évek életigenlő, táncban nem szűkölködő, lenyűgöző hangulatát.

További szuper családi programok júlisra:

Chinatown Terasz // Monori Center (egész hónapban)

A Chinatown Budapest éjszakai piaca idén immár 13. alkalommal nyitotta meg kapuit Kőbányán, hogy autentikus ázsiai ételeket és italokat, utánozhatatlan hangulatot és fergeteges programokat biztosítson egész nyáron. A Chinatown Budapest éjszakai ételpiaca, minden nap 17 és 23 óra között élvezhetjük a főváros legautentikusabb kínai ételeit.

Kis Magyar Daloskönyv: Az elmúlt 135 év legjobb magyar zenéi // Benczúr kert (2025. július 1.)

Tényleg olyan jók vagyunk mi magyarok, ha zenéről van szó? Mire lehetünk büszkék az elmúlt 150 évből, és mit tud erről a nagyvilág? Könnyűzenében vagy klasszikusban vagyunk erősebbek? A Danubia most kísérletet tesz arra, hogy mérlegre tegye az elmúlt 150 évet egy amolyan best of magyar zene válogatással, amelyben Erkel és az LGT gyönyörűen megfér egymás mellett. Az összevetést kommentálja a zenekar karmestere, Hámori Máté.

HallerFeszt2025 // Haller park (2025. július 1., 8., 15.)

Idén sem marad ki Ferencváros nyári programnaptárából a népszerű HallerFeszt. A közösségi minifesztivál helyszíne a kerület szívében található Haller Park, ahová a rendezvénysorozat keretében három alkalommal, július 1-jén, 8-án és 15-én is érdemes lesz kilátogatni. Izgalmas koncertekkel (Chicos Futuros, Tindia, Catatumbo, Gentry Sultan), táncházzal, open mic hip-hop versennyel, színes kísérőprogramokkal (jóga, élő könyvtár) és sok-sok gyerekprogrammal várnak minden érdeklődőt.

Folkszerda – Kaptza // Kopaszikert (2025. július 2.)

Ha szerda, akkor Folkszerda a Kopaszi Kertben, a nyári esték, ahol varázsol el az autentikus magyar népzene és természetközeli helyszín. Július 2-án a Kaptza zenekar kép fel a város egyik leghangulatosabb kertjében, akik egy fergeteges estét varázsol nektek, amit a dunai panoráma mellett élvezhettek. A belépés ingyenes.

Rudolf, az év musicalbemutatója a Margitszigeten! (2025. július 3., 4., 5.)

Szerelem, szenvedély és egy trónörökös lázadása Frank Wildhorn nagysikerű musicalében. Sisi és Ferenc József fia a főszereplője a Rudolf musicalnek, melyet július 3-án, 4-én és 5-én mutatnak be a Margitszigeti Szabadtéri Színházban. A vörös hajú, ábrándos tekintetű Habsburgkorona-várományos, Rudolf szerelmi élete pont olyan mozgalmas volt, mint korának bármelyik csatamezeje. A főherceg és Vetsera Mária szenvedélyes, romantikus történetét dolgozza fel a darab. Katartikus zenei élmény és fantasztikus karakterek a színpadon: Sándor Péter, Kocsis Dénes, Jenes Kitti és Nagy Alma Virág.

Tér-Zene koncertek // Kossuth Lajos tér (2025. július 3., 10., 17., 24., 31)

A zenerajongóknak minden héten érdemes ellátogatniuk az Országházhoz, hiszen tovább dübörög a Tér-Zene ingyenes koncertsorozata. A népszerű program keretein belül nemcsak a hazai, de a világzene gyöngyszemei is felcsendülnek: a Budapesti Filharmóniai Társaság koncertjei mellett még Dél-Amerikába és Japánba is elrepülhetünk a Zenélő Budapest vendégműsorainak köszönhetően. Öveket becsatolni, júliusban és augusztusban csütörtökönként 17 órakor irány a Kossuth tér!

Zenés estek a Ferenc téren (2025. július 3., 10., 17., 24., 31)

Július 3. és augusztus 7. között, minden csütörtök este ingyenes koncertek várják a zenekedvelőket a IX. kerület szívébe, a zöldellő és hangulatos Ferenc térre. Az este 6 órakor kezdődő előadások a Ferencvárosi Művelődési Központ jóvoltából valósulnak meg, a program összeállításánál pedig figyeltek arra, hogy minél színesebb repertoárral álljanak elő a nagyközönség számára. A nyár során így sor kerül egy József Attila-estre, de az alternatív zene, a jazz és a blues kedvelői sem maradnak program nélkül.

Naplemente séta a Sas-hegyen (2025. július 3., 10., 17., 24., 31)

Júliusban a Sas-hegy lejtőin a nappali hőség próbára teszi a túrázót – de ahogy a Nap lejjebb ereszkedik a horizonton, minden megváltozik. Alkonyatkor már kellemes a hőmérséklet, és a hegy szirtjei felett kanyargó, vadvirágokkal szegélyezett ösvény tökéletes egy nyáresti sétához. Júliusban csütörtökönként Budai Sas-hegy Természetvédelmi terület könnyű nyáresti sétára invitál bennteket, ahol gyönyörködhettek a változatos budapesti panorámában.

Hogyan tudnék élni nélküled? – Auchan Korzó Autósmozi (2025. július 4.)

Július 4-én egy egyedülálló autósmozi estében lehet része azoknak, akik sorokséri AUCHAN felé veszik az irányt, amelynek parkolója egy estére átalakul autós mozivá. A nem mindennapi élményt egy gigantikus, több mint 9 méter széles és 7 méter magas vászon biztosítja a hamisítatlan nyári hangulatot pedig a méltán népszerű Hogyan tudnék élni nélküled? c. film hozza el számotokra.

Romazuri – cigány művészeti napok // Kristály (2025. július 4-6.)

Július 4. és 6. között rendezik meg a Margitsziget első cigány művészeti fesztiválját, a Romazurit. Ezen a hétvégén a legnagyobb roma tehetségek kerülnek reflektorfénybe, legyen szó a zene, a tánc, a színház, a képzőművészet, a divat, a költészet vagy a gasztronómia elismert képviselőiről. Sok más mellett koncertet ad a Snétberger Ferenc és tanítványai nevű formáció, kiállítják roma festők alkotásait, és látványfőzésre vár az ország első cigány éttermének tulajdonosa, Ásós Géza. A rendezvény háziasszonya a Príma-díjas Danis Lídia színésznő lesz.

Csipke és csokoládé Klem Viktorral – séta és színházi kalandok // Budai Várnegyed (2025. július 4., 11., 25.)

Július 4-én, 11-én és 25-én 120 perces, felejthetetlennek ígérkező exkluzív sétára invitál a Budai Várséták csapata. A népszerű tematikus séta ezúttal különkiadásban jelentkezik és néhány jelenet erejéig színházi élménnyel ajándékozza meg a résztvevőket. A 20. század kivételes budavári hölgyeit főszerepbe állító élményprogram keretében és Klem Viktor színművész közreműködésének köszönhetően megelevenednek ezúttal a csodálatos hölgyek életében szerepet játszó férfiak is.

Brunch & Bass: The Matcha Edition // Flava Café & Brunch

Ínycsiklandó falatokkal és friss matcha-italokkal vár minket a Flava Café & Brunch július 5-én 11 órától – érdemes időben érkezni, hiszen az első 20 vendég ingyen matcha lattét kap a rendeléséhez. A brunch partyn a megszokott kedvencek – az acai bowl vagy épp az amerikai palacsinta – mellett új, ám hamisítatlanul Flava-sítlusú finomságokat kóstolhatunk, amelyeket Varjú Imre executive chef vezetésével álmodott meg a Michelin-ajánlott étterem csapata. Az ínycsiklandó falatok mellé a DJ a legjobb zenéket pörgeti, így minden adott egy tökéletes naphoz, tele nevetéssel, felejthetetlen pillanatokkal és a legfinomabb zöld élményekkel.

Vintage Night Market és Ékszervásár a Hengermalomban (2025. július 5.)

Az Indrustrial Lamp csapata július 5-én 16 órától várunk venneteket különleges egy hangulatú éjszakai piacra! A retró kincsek mellett ezen a délutánon és estén az ékszerek és bizsuk kapnak főszerepet.

Café Frei Sparkling Lounge // Normafa 477 (2025. július 5.)

Július 5-én este 19 és 23 óra között nem csak a sportolni vágyóké lesz a terep: a Garmin WTF Night Run hivatalos kísérőbulija is beköltözik a Normafa 477 hütte hangulatos teraszára, hogy egy igazán frissítő és kávéillatú estét csapjon a nyári ég alatt. A Cafe Frei pezsdítő élményt kínál: a résztvevők – futók és nem futók egyaránt – ingyenesen kóstolhatják meg a márka nyári slágerét, a mangós és vaníliás ízű, szénsavas Sparkling Coffee-t. A zenei aláfestésről Nich Behrmann élő DJ-szettjei gondoskodnak. Ajándékkerékkel is játszhatunk a meglepetésekért – csak annyit mondunk: érdemes a tigrist és a majmot keresni!

Tekergés a Hengermalomban (2025. július 5., 12.)

Július 5-én és 12-én 16 órától vezetett séta keretében fedezhetitek fel a Budai Hengermalom lenyűgöző tereit és titkait. A Valyo csapatával közösen bejárhatjátok a malom és a siló épületét, miközben ízelítőt kaphattok az ipari örökség különleges atmoszférájából. A séta során természetesen kulisszatitkokból sem lesz hiány, megismerhetitek a malom múltját, jelenét, sőt még jövőjét is, hiszen szó esik majd a monumentális létesítmény átmeneti hasznosításáról. A séta ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Nyáresti koncertek a Szent István parkban (2025. július 6., 13., 20., 27.)

Vasárnaponként 19 órától a kultúráé lesz a főszerep a Szent István Parkban: az ingyenes Nyáresti koncerteken a legkiválóbb művészek lépnek a nagyérdemű elé, hogy könnyed, felemelő vagy akár romantikus dallamokkal töltsék meg a XIII. kerület kedvenc parkját. Szabó T. Annának, Csákányi Eszternek, Hajdú Stevenek, a Liszt Ferenc Kamarazenekarnak, valamint Grecsó Krisztiánnak és Beck Zolinak köszönhetően vers és próza zenésen fűszerezi meg a forró nyári hónapokat.

Élőzenés Sunday Brunch // Hello Buda (2025. július 6., 20.)

Ha vasárnap, akkor brunch – most élő zenével a Hello Budában! Ambient és vibráló dallamok emelik a késői reggeli vagy akár a közös ebéd hangulatát kéthetente a budai dombok között. A kellemes zenéről Gazsi Norbert, a finomságokról a Hello Buda gondoskodik. Már csak a barátaid hiányoznak!

Király-nap // több helyszínen (2025. július 7.)

„A legpestibb utca legkirályabb napja” – szól a július 7-i esemény szlogenje, és a programokra pillantva valóban igazi kavalkád készül a Terézvárost és Erzsébetvárost összekötő szakaszon. Az ingyenes eseményen jól megfér egymás mellett táncház, koncert, élménydobolás, kultúr-, vásár- és kézműves tér.

Facebook-esemény >>



Szakcsi Lakatos Béla-emlékkoncert // Opus Jazz Club (2025. július 8.)

Július 8-án este Szakcsi Lakatos Bélára emlékezik a Budapest Music Center. A legendás jazz-zongorista szerzeményeit Fekete-Kovács Kornél, Oláh Kálmán Jr., Szakcsi Lakatos Róbert, Lakatos „Pecek” Krisztián és Lakatos „Pecek” András szólaltatja meg újragondolt formában az Opus Jazz Club színpadán.

80 nap alatt a föld körül – koncertszínház // MomKult (2025. július 8.)

Phileas Fogg egy vérbeli angol úriember, aki precíz napirend szerint éli az életét. Köt egy képtelen fogadást, miszerint 80 nap alatt körbeutazza a földet, mert a menetrend szerint ez lehetséges. Csakhogy a világ nemcsak a menetrendre hány fittyet, hanem Mr. Fogg terveire is. Kezdetét veszi egy őrült utazás vonaton, hajón, lóháton, elefánton, jégvitorláson és még számtalan járművön és kalandon keresztül. Két felvonásos zenés káosz Verne Gyula, Csorba Lóci és Divinyi Réka ötleteiből. A nagy sikerű Pesti színházi előadás új helyszínen!

Facebook-esemény >>

Billy Idol // Budapest Park (2025. július 8.)

It’s a Nice Day to…Tour Again – szól Billy Idol önironikus turnéjának címe, és valóban, a punk-rock legenda ezredjére is ugyanolyan elnyűhetetlen energiákkal áll a színpadra. Így tesz július 8-án, a Budapest Parkban is, ahol együtt üvölthetjük vele a White Wedding vagy a Rebel Yell dalszövegét.

Italian Food Festival // Giulia (2025. július 8-10.)

Olaszország kedvenc ízei idén nyáron Budára költöznek! A gasztrofesztivál ezúttal Itália finomságaival jelentkezik, július 8. és 10. között a Giulia kerthelyiségében élhetjük át a hamisítatlan olasz életérzést – ingyenes belépéssel. Kemencés pizza, Aperol, és minden, ami dolce vita!

A Dankó kertmozi bemutatja: Shrek (2025. július 10.)

Július 10-én este igazi klasszikussal vár a Dankó Kertmozi: vetítésre kerül a mindenki által szeretett Shrek! 21:00-tól a csillagos ég alatt elevenedik meg a zöld ogre kalandja, aki akarata ellenére válik hőssé, miközben egy beszédes szamárral és egy különleges hercegnővel felforgatja a jól ismert mesék világát.

Összegyűjtöttük a leghangulatosabb kertmozikat a városban:

Folkpark Táncházfesztivál // Budapest Park (2025. július 10.)

Július 10-én az Aurevoir. zenekar koncertje után nem áll meg a mulatság a Budapest Parkban – sőt, akkor kezdődik csak igazán. A nyár egyik legnagyobb táncházas eseménye egyszerre több tánctéren zajlik, a nótát pedig impozáns vendégek húzzák: Szalonna és Bandája, a Berka Együttes és a Khamoro Band.

Katlan Festival // Arzenál (2025. július 11-13.)

Rendhagyó módon új helyszínen, a budapesti Arzenálban vendégeskedik az év egyik legkiemelkedőbb underground elektronikus zenei eseménye, a Katlan Festival. Július 11. és 13. között különleges látványvilággal, illetve az elmúlt évek talán legizgalmasabb fellépőgárdájával ígér felejthetetlen élményt. Ehhez járul hozzá az átmeneti lokáció, ahol egykor fegyvergyár üzemelt. A háromnapos bulimaratonon biztosan ott lesz: Afem Syko, Cassie Raptor Dyen, Kobosil, Trym és sokan mások.

TáncPark // Millenáris Park (2025. július 11-20.)

A Nemzeti Táncszínház szervezésében idén is a szabadság, a mozdulat és a nyár ünnepévé válik a TáncPark. Július 11. és 20. között tíz estén át szabadtéri táncelőadások, tánctanítás és táncház várja a közönséget a Millenáris parkban. A flamenco szenvedélyétől a kortárs művészet reflexióin át a néptánc öröméig minden este más világba kalauzol.

Nyáresti táncházak a Várkert Bazárban (2025. július 11., 25.)

A város egyik legszebb kilátással rendelkező pontján, a Várkert Bazárban estéről estére felcsendülnek a különböző tájegységek dallamai, Rábaköztől Kalotaszegig, Mezőségtől Szatmárig. Július 11-én Szalonna és bandája, míg július 25-én Szabó Marci és barátai zenélnek.

A mesés Vajdahunyadvár titkai városnéző séta (2025. július 12.)

A képeslapokra kívánkozó Vajdahunyadvár megkerülhetetlen pontja a fővárosnak. Nincs ki ne látta volna, de vajon ismerjük-e a titkait? A Pestbudai Séták vezetett eseményén, július 12-én számos titokra fény derül majd: szerencsehozó szoborra, rejtőzködő szerzetesre, de még Drakulára is. A Városliget egyik legszebb épülete ezen a 120 perces sétán tálcán kínálja majd eddig féltve őrzött titkait, ami után a sétán résztvevők egészen biztosan más szemmel néznek majd az ikonikus erődítményre.

Bazi nagy görög lagzi // Barba Negra (2025. július 12.)

Július 12-én mediterrán vibe-ok költöznek a Barba Negrába, ahol a görög zene és kultúra legjavával találkozhat a magyar közönség. A hagyományos görög dallamoktól a modern popritmusokon át a Mamma Mia! AfterPartyig – lesz minden, ami egy felejthetetlen nyári estéhez szükséges.

Be Massive Horizon Day & Night Party // Városligeti csónakázótó (2025. július 12.)

A Be Massive Horizon bulisorozat következő fővárosi bulija Budapest egyik legszebb helyszínén folytatódik. Július 12-én délután 4 és éjjel 1 óra között a városligeti csónakázótó partján nem kisebb nevek váltják egymást a DJ-pult mögött, mint: JOONE, Metha, Dubecticut, technicLEGO és Nick behrmann. Táncoljatok a lemenő nap fényében majd a csillagok alatt, este 9-ig pedig még csónakázhattok is a vízen.

Pesterzsébeti Komédiás Fesztivál // Csili udvar (2025. július 12-13.)

Július 12-én és 13-án látványos, könnyed és szórakoztató programok csábítanak a Csili Udvarban megrendezendő Pesterzsébeti Komédiás Fesztiválra, ami azért jött létre, hogy felhívja a figyelmet az utcaszínház különböző műfajaira. A fellépő társulatok között profi és amatőr közösségek, például bűvészek, gólyalábasok, pantomimesek, artisták és tűzzsonglőrök mutatkoznak be. A gyermekműsorok sorát gazdagítja a Lóca együttes koncertje, a Helytelenek Társulat bábszínházi műsora, és az Egyszervolt Mesezenekar, míg a felnőtteket színházi előadások várják.

Gyerekplacc a Hunyadi téren (2025. július 13.)

A kortárs magyar gyerekirodalom kiemelkedő alakja, Varró Dani július 13-án délelőtt a verseit megzenésítő Molnár Györggyel ad közös műsort – a Laza paca kézműves műhely pedig kreatív foglalkozást tart a költő Túl a Maszat-hegyen című kultkönyve alapján. Az is kiderül, mi fán terem a papírszínház.

Bacsó Béla koncertsorozat – Máklikőr Akusztik // Bacsó Béla utca (2025. július 15.)

Ez lesz a harmadik nyár, hogy megrendezésre kerül a hangulatos Bacsó Béla utcában otthonra lelt koncertsorozat, ami idén is tárt karokkal várja a zenére szomjazókat. Ezen a nyáron is szuper, fiatal és feltörekvő zenészekkel találkozhatunk majd a Csiga Cafe teraszán három hetente keddenként este, a folyamatosan bővülő előadók közül legközelebb, július 15-én a Máklikőr Akusztik előadását élvezhetjük.

Sofi Tukker // Budapest Park (2025. július 15.)

Sophie Hawley-Weld és Tucker Halpern electro-pop duója 2022 után visszatér a magyar fővárosba, és őrült bulit rendez a Budapest Parkban. A formáció tavaly megjelent Bread című lemeze tele van játékkal, lendülettel, energiával – július 15-én pedig garantáltan megtáncoltat mindenkit, aki jegyet vált.

Maláta és komló, törvény és kard | Gasztrotörténelem sörkóstolóval // Virág Benedek Ház (2025. július 17.)

Évszázadok óta isszuk, de vajon mennyire ismerjük? A Virág Benedek Házban egyedülálló gasztronómia utazás keretein belül nyerhetünk betekintést a sör történelmébe. Július 17-én Bart Dániel sörtörténész tart izgalmas előadást, sőt még négy különböző stílusú italt is megkóstolhatunk.

Lionel Richie // MVM Dome (2025. július 17.)

A bársonyos énekhangjáról és időtlen klasszikusairól ismert zenész európai turnéra indul Say Hello To The Hits című show-jával. Július 17-én, a körút MVM Dome-beli állomásán várhatóan olyan örökzöldek is elhangzanak majd az Oscar- és Grammy-díjas sztártól, mint az All Night Long vagy a We Are The World.

Karitatíva. MiniFeszt // Turbina (2025. július 17.)

A tavalyi teltházas este után július 17-én második alkalommal kerül megrendezésre a Karitatíva. MiniFeszt a Turbina Kulturális Központban. Ahogyan a neve alapján már sejthető, az esemény elemi része a jótékonykodás, így idén a gazdátlan állatok sorsát szívügyének tartó Fogadjörökbe Alapítványt támogathatja, aki jegyet vált. Cserébe akusztikus koncertekkel, kreatív workshopokkal, kézműves vásárral és kiállításokkal kedveskednek a résztvevőknek. A rendezvényen egymásnak adja a mikrofont a Doggos, az Arcosok Klubja, Lovas Juci és a Frász, és további kiváló előadók.

Táncház: Pálházi Bence és zenekara || Táncház a szabadban // Magyar Zene Háza (2025. július 17., 31.)

Idén nyáron is ingyenesen járhatunk táncházba a Magyar Zene Házában, ahol ráadásul nagyszerű koncertek járnak a tánctanítás mellé. Július 17-én és 31-én Pálházi Bence és zenekara lép fel, koncertjeik repertoárját a Kárpát medence szebbnél-szebb dallamai alkotják.

10. Fesztivál Akadémia Budapest // több helyszínen (2025. július 18-28.)

Pezsgő fesztiváléletet hoz július 18–28. között a fővárosba a Kokas Katalin–Kelemen Barnabás hegedűművész-házaspár által alapított rendezvény, olyan nagyságokkal, mint Maxim Vengerov, Andreas Ottensamer és Mácsai Pál. Hűsölj és hallgass zenét a Zeneakadémián, a BMC-ben vagy akár Széchényi-fürdőben!

Danubia Zenekar: TV vs. Mozi // MOM Szabadtéri Színpad (2025. július 19.)

A régi filmek és sorozatok dallamai máig ott csengenek a fülünkben. A zenei időutazás során olyan klasszikusok csendülnek fel július 19-én a MOM Szabadtéri Színpadán, mint az Egy asszony illata, a Volt egyszer egy Vadnyugat, a Dallas vagy a Star Trek zenéje. Retro-rajongóknak kötelező program!

A KEZDET/VÉGE // Városmajori Szabadtéri Színpad (2025. július 19.)

A Loupe Színházi Társulás nyáron sem hagy minket kortárs színházi élmények nélkül, a független társulat egyik legnépszerűbb darabja július 19-én a Városmajori Szabadtéri Színpad deszkáira érkezik. Molnár Áron, Mohai Tamás és Földes Eszter ezúttal szabadtéren játssza el egyfelvonásos összművészeti vígjátékát, a Horváth János Antal által jegyzett A KEZDET/VÉGE című sikerdarabot. Az előadás során betekintünk egy fiatal házaspár mindennapjaiba, akik bármikor szülővé válhatnak. A cirkuszi elemekben gazdag előadás egyedülálló módon közelíti meg a felelősségvállalás kulcsfontosságú témakörét.

A legjobb szabadtéri színházi előadások 2025 nyarán:

Queens Of The Stone Age // Budapest Park (2025. július 19.)

Joshua Homme és csapata 2018 után újra megérkezik hozzánk a The End Is Nero című 2025-ös európai turné keretein belül. A zenekar műfaji besorolásán lehetne vitatkozni – a frontember öndefiníciója szerint „robot rock” –, de egy biztos: július 19-én a Budapest Parkban a gitároké lesz a főszerep.

Alanis Morisette // Budapest Park (2025. július 21.)

A kortárs könnyűzene egyik legnagyobb hatású, hétszeres Grammy-díjas énekes-dalszerzője július 21-én érkezik a Budapest Parkba. Izgalmas lesz élőben megtapasztalni, hogyan gazdagodott egyre több elektronikus elemmel a zenei repertoár – és a főelőadó előtt fellépő Zóra is nagy élménynek ígérkezik.

Viva La Tereza Fiesta (2025. július 24.)

Hét gyertya. Egy egész világ. Azt mondják, a hetes szám mágikus a Terezánál inkább emlékezetes. Mexikóban a hetedik születésnap nem „csak” ünnep – egy átkelés. Egy lépés a nagyobb világ felé. Nem elvesz a gyermekségből, csak ad mellé valami mélységet. Ilyenkor a torta nem csak a gyerekeknek szól. Hanem mindenkinek, aki köré áll. Ez az este is ilyen lesz. Július 24-én emeljétek poharatok és ünnepeljétek Budapest leghangulkatosabb kertjének 7. születésnapját. A Tereza Fiestába belefér minden a tüzes kornyhából, a latinból, városból, nyárból keverve.

Winelovers River Night (2025. július 24.)

Korlátlan borkóstolóval és extra hosszú menetidővel startol el július 24-én a Winelovers borhajó. A Duna legnagyobb rendezvényhajójának naplementés sétahajózásán megcsodálhatjuk Budapest nevezetességeit esti pompájukban a Margitszigettől egészen a Müpáig, kedvenc italunkat kortyolgatva.

Szépséghibás és akciós könyvek vására // Rákóczi téri vásárcsarnok (2025. július 25-26.)

Ismét Budapestre látogat az Alexandra Kiadócsoport szépséghibás és akciós könyvvásársorozata, ezúttal két napra. Július 25-én és 26-án a Rákóczi téri vásárcsarnokban beszerzhetitek kedvenc nyári olvasmányaitok egyedi árakon.

Mesés udvarok, díszes paloták (2025. július 26.)

Július 26-án, szombaton a Korzózz Velünk! csapatával karöltve a nagykörúti paloták építészeti kincseit fedezhetitek fel. A 2,5-3 órás vezetett séta alkalmával pompás építmények történetei elevenednek meg, kapuikon belépve pedig felfedezhetitek a belső udvarok által megidézett elmúlt korok hangulatát. Szakértő szemmel vehetitek szemügyre a díszes épületek homlokzatát, ahonnan hátizsákos manók, pálcán tekergő kígyók és nimfák figyelik szüntelen a városi sürgés-forgást.

Czakó Virág Quartet // Opus Jazz Club (2025. július 26.)

Az új zenészgeneráció egyik ígéretes tehetsége Czakó Virág, akit olyan nagyszerű énekesnők inspirálnak, mint Betty Carter, Carmen McRae, Diana Krall vagy Samara Joy. Július 26-án este kvartettjével ad elő jazzsztenderdeket, bossa novákat és groove-os feldolgozásokat az Opus Jazz Clubban.

Phantom Vision // Light Art Museum (2025. július 27-ig)

A Phantom Vision című fényművészeti kiállítás alapjaiban változtatja meg a valóságról alkotott berögződéseinket. A múzeum most úgy döntött, a tervezetthez képest még egy hónapig, 2025. július 27-ig élvezhetjük a varázslatot.

Vibe Changers: Szécsi Böbe x Mc Kemon (Irie Maffia) – ének // Magyar Zene háza (2025. július 27.)

Negyedik évadát indította a Magyar Zene Háza Szabadtéri színpadán az ország legbátrabb zenei társasjátéka a Vibe Changers, ahol zseniális programokon keresztül élvezhetitek a nyári estéket. Az egyedülálló vállalkozás, egy klubest sorozat és egy tehetségkutató elegyét foglalja magába, amelyet Budapest két legismertebb improvizációs csapata, a Random Trip és a Seven Seconds In The Future hívott életre nagy sikerrel 2022-ben.

Glass of Jazz: szabadon // Szitakötő (2025. július 31.)

Július 31-én érkezik az első szabadtéri Glass of Jazz. A Népsziget legújabb gasztro-kulthelyérén a Szitakötőben. Természetesen a zenei élményekért ezúttal is egy kiváló hazai zenekar felel majd, amit megfűszerezünk egy jazz Dj-vel. A város zajától távol lehet jammelni és finom borokat kóstolni, ráadásul mindezt a naplementében. A fantasztikus borokról pedig 10 kiváló borászat fog gondoskodni, akik közel 40 féle borral kényeztetnek benneteket.

Ha kipipáltátok a budapesti programokat, keressétek fel a lehangulatosabb vidéki fesztiválokat: