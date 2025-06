10 hangulatos kertmozi Budapesten, ahol szabadtéren filmezhetünk 2025 nyarán

Nincs is jobb, mint mikor nyári estéken a város zaja elhalkul, és a csillagok fénye alatt, a vetítővásznon megelevenednek kedvenc filmjeink. Mutatunk néhány szuper budapesti kertmozit, ahol 2025 nyarán chillezhetünk. Nagy klasszikusok és izgalmas ínyencségek a műsoron – széles a kínálat.

Kertmozi Budapest Garden módra

Igazi kuriózum: esti filmezés a strandon! A vetítések csütörtök, péntek és szombat esténként, naplementekor kezdődnek, a műsor mellé pedig a Budapest Garden gazdag street food- és italkínálatából válogathatunk. Becstelen brigantyk, Mamma mia! és Shrek – három cím, csak hogy érzékeltessük a változatosságot.

Az ingyenes műsort ITT böngészhetjük.

Városháza Kertmozi

A városháza színes programkínálatú kertmozija idén is kimondottan igényes műsorral kényezteti el a filmrajongókat. A történelmi épület belső udvarában vetítik például Az idő urait, A vándorló palotát, A föníciai sémát, de megnézhetjük Charlie Chaplin klasszikusát, az Aranylázat is.

Előzetes jegyrendelés szükséges, amit ITT tehetünk meg.

PikNik Mozi

A nyár egyik legkülönösebb programsorozata túlzás nélkül több, mint egy hagyományos kertmozi. Az öt helyszínen (Kőbánya, Óbuda, Halásztelek, Bugyi, Taksony) megrendezésre kerülő ingyenes esemény egész délutános piknikezésre ad alkalmat, amelynek csúcspontja az esti filmezés.

ITT tudjuk megnézni, hogy milyen film megy majd az egyes helyszíneken.

Városmajori Szabadtéri Színpad

A Városmajori Szabadtéri Színpad a szabadtéri kultúrprogramok sokaságának ad otthont – a program hagyományos eleme a kertmozi is. Buda egyik leghangulatosabb parkjában a vígjátékoké a főszerep: idén egyelőre a Családi terápia és a Hogyan tudnék élni nélküled? van műsoron.

Jegyeket ITT vásárolhatunk.

Virág Benedek Ház – Márai 125 kertmozi

Sajnos a Hyppolit, a lakájról már lecsúsztunk, ám három magyar klasszikus még vár ránk: a Halálos tavasz, az Egy tál lencse és a Szíriusz rendkívül kedvezményes áron tekinthető meg a Virág Benedek Ház udvarán, a Márai Sándor születésének 125. évfordulóját ünneplő rendezvénysorozat keretein belül.

A vetítésekről EZEKBEN a Facebook-eseményekben találunk további infókat.

Erzsébetligeti Színház – Ligeti Mozi

A nyári szezonban minden program ingyenes a Corvin Művelődési Ház udvarán! A Ligeti Mozi rendezvénysorozat keretein belül például olyan családi kedvenceket nézhetünk meg hétvégente, mint a Vízipók, csodapók vagy a Keménykalap és krumpliorr – de vetítik többek között a Magyar vándort és a Kincsemet is.

Az ingyenes programokat, köztük a filmvetítéseket ITT találjuk.

Margitszigeti Sörkert & Mozi

A margitszigeti Gasztro Sétányon található Paulaner Sörkert egész nyáron nyitva tart, és naponta akár több filmmel is várja a látogatókat – most hétvégén például a Mulan és a Deadpool 2 is terítékre kerül. A moziélmény fogyasztás fejében ingyenes.

A hétről hétre frissülő műsort a hely Facebook-oldalán követhetjük.

Várkert Mozi

Lélegzetállítóan gyönyörű környezetet kínál a szabadtéri mozizáshoz a Várkert Bazár – igaz, garantáltan nem fog elkalandozni a tekintetünk a vászonról, ahol olyan magyar közönségfilmek peregnek, mint a Futni mentem, a Hogyan tudnék élni nélküled? vagy a Véletlenül írtam egy könyvet.

Részletes program és jegyvásárlás ITT.

Kertmozi a Hunyadi téren

A belváros szívében, az Oktogontól alig egy köpésre is mozizhatunk szabadtéren, mindezt ráadásul ingyenesen tehetjük meg az Eötvös10 Művelődési Ház jóvoltából a Hunyadi téren. Macskafogó, Egészséges erotika, Hair, A tanú – és még sok más filmklasszikus vár minket.

ITT találjuk a filmlistát a dátumokkal.

Klebelsberg Kultúrkúria – KultúrKertMozi

A Marczibányi téri kultúrközpont szabadtéri filmklubjain idén az állatos filmeké a főszerep: a vászonra kerül többek között Belle és Sebastian, Lassie vagy épp Belu, a legbátrabb bálna. A II. kerületi közösségi tér hangulatos kertjében zajló vetítésekre jegyvásárlás szükséges.

A KultúrKertMozi Facebook-eseményeit ITT találjuk.

