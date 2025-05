Idén nyáron jön a bazi nagy tematikus buli, ami Görögországot varázsol Budapestből

Külföldi koncertekből sosem elég Budapesten, júliusban pedig nem kérdés, hogy a mediterrán vibe-oké a főszerep. Idén nem kell repülőre ülnötök, ugyanis a nyár legnagyobb görög bulija egyenesen házhoz jön.

A Bazi nagy görög lagzi című eseményen a mediterrán világ hamisítatlan hangulata kel életre. 2025. július 12-én a Barba Negra ad otthont a nagyszabású rendezvénynek, amely a görög zene és kultúra legjavát hozza el a magyar közönség számára. A hagyományos görög dallamoktól a modern popritmusokig – lesz minden, ami egy felejthetetlen nyári estéhez szükséges.

Bazi nagy görög lagzi // Barba Negra (2025. július 12.)

A programot Marios Anastassiou és zenekara indítja, akik valódi zenei utazásra hívják a közönséget. A bécsi Zeneakadémián végzett, athéni származású előadó autentikus hangzással, buzuki- és gitárszólókkal izzítja be a hangulatot. A világhírű művész az Egyesült Államokban, Kanadában és Európa-szerte már óriási sikert aratott – most pedig Magyarországra is elhozza a görög életérzés esszenciáját.

Az este fő attrakciójaként a görög könnyűzene egyik legnagyobb sztárja, Giorgos Alkaios lép a színpadra. A zenész már fiatalon ismertté vált hazájában, és több mint 30 éve meghatározó alakja a popszíntérnek. Az igazi áttörést a 2010-es Eurovíziós Dalfesztivál hozta meg számára, ahol OPA! című slágerével 8. helyezést ért el – a dal azóta is minden görög buli elengedhetetlen eleme.

És amikor már azt gondolnánk, hogy a buli a tetőfokára ért – akkor kezdődik csak igazán! Az este lezárásaként a BetterTogether szervezésében jön a Mamma Mia! AfterParty, ahol legendás ABBA-slágerek és látványos showelemek gondoskodnak az önfeledt táncolásról és arról, hogy senki ne akarjon korán hazamenni. Vérbeli görög zenés-táncos bulira van tehát kilátás, ami tökéletes alkalom, hogy átadjuk magunkat a nyári eufóriának.

A július 12-i rendezvényre ITT lehet jegyet vásárolni.

