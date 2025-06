11 izgalmas vidéki fesztivál és kihagyhatatlan program 2025 júliusában

Ha várat még magára a hosszabb nyaralás, de egy-két napra mégis jó lenne kiszakadni a szürke hétköznapokból, itt a remek alkalom az ország különböző pontjainak felfedezésére. Nagyszerű fesztiválok és kihagyhatatlan programok hosszú sora vár minket júliusban!

VéNégy Fesztivál // Nagymaros (2025. július 2–5.)

Izgalmas művészeti összefonódásnak lehetnek szem- és fültanúi a Nagymarosra látogatók július 2-től 5-ig. A VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó keretében az ország legnépszerűbb zenekarai, köztük a Quimby, Dzsúdló, Desh és az Analog Balaton váltják majd egymást a színpadon. A változatos programpalettán hazai, illetve a környező országokból érkező színházi társulatok (például Vecsei H. Miklós és a Qjúb, a lengyel Teatr Groteska és a cseh 420People) előadásai is helyet kaptak. A felejthetetlen élményért a jegyet váltókat UV-Light Show, tűzzsonglőr-bemutató és interaktív bohócshow is várja.

Weboldal >>

Zsolnay Fényfesztivál // Pécs (2025. július 3–6.)

Július 3. és 6. között minden szempár a nyár leglátványosabb eseményére, a nemzetközi szinten is egyedülálló Zsolnay Fényfesztiválra szegeződik. A Pécs belvárosát átszelő Fény Útja 28 állomásán megelevenedett fantáziavilág fogadja a járókelőket, akik a vibráló alkotások között fénnyel festett történelmi épületeket, tülltengerben úszó fénylényeket, elvarázsolt fénykertet és interaktív újdonságokat tekinthetnek meg. Az útvonal kilenc, karszalaggal látogatható helyszínén emlékezetes fényélmény vár, ami éppúgy kihagyhatatlan, mint a Zsolnay Light Art Video Mapping Verseny pazar, háromdimenziós fényalkotásai.

Weboldal >>

Fatemplom Fesztivál // Magyarföld (2025. július 11–13.)

Egyházi és világi koncertek, zenés-irodalmi előadások, kézműves foglalkozások és népi hagyományokat felelevenítő programok színesítik Magyarföld mindennapjait július 11. és 13. között. A háromnapos Fatemplom Fesztivál keretében, ami a helyi összefogásból felépített fatemplomról kapta a nevét, bepillanthatunk a Zala vármegyei község életébe, miközben olyan neves előadókat hallgathatunk, mint az egyházi népénekek kortárs feldolgozásaival érkező Szalóki Ági, a népzene autentikusságát őrző, dalait pimasz csavarral tálaló Katlan, vagy a magyar és egyetemes költészet kiválóságait megzenésítő Kaláka.

Weboldal >>

Libegők Éjszakája // több helyszínen (2025. július 12.)

Tizedik alkalommal libegőzhetünk késő estig, ezúttal július 12-én, szombaton. Az érdeklődők összesen négy helyszínen ülhetnek libegőre, az éjszakai táj megcsodálására a Bükkben, a Mátrában, a Zemplénben és a Budai-hegységben egyaránt adódik lehetőség. A népszerű kezdeményezésben részt vesz a Zugligeti Libegő, a lillafüredi Libegőpark, a sástói Oxygen Adrenalin Park, és a sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark. A kísérőprogramok az esemény előtt egy-két héttel kerülnek kihirdetésre, minden szükséges tudnivalót a rendezvény koordinátora, a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter weboldalán tesz majd közzé.

Weboldal >>

Koncertek a Királyi Kastélyban // Gödöllő (2025. július 15., 17.)

Két nívós zenei rendezvényt is tartanak 2025 júliusában a pompás gödöllői kastélyban. Július 15-én az operettrajongóké a terep: a Tündérkirálynő – Légy a párom című gálaműsor keretein belül a Gödöllői Szimfonikus Zenekar és neves énekesek Huszka, Jókai és Strauss jubileumát ünneplik. Többek között a Cigánybáró és más klasszikusok is felcsendülnek. Július 17-én pedig a jazzmuzsikáé lesz a főszerep: a kastély díszudvarán a Kossuth-díjas Hot Jazz Band ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. A műsor négy évtized jazzstílusain kalauzol végig. Különleges vendégként Kozma Orsi lép fel, aki Mátrai Zoltánnal közösen varázsolja el a közönséget.

További információ >>

Campus Fesztivál // Debrecen (2025. július 16–20.)

Több mint másfél évtizedes Magyarország egyik legnagyobb könnyűzenei és kulturális rendezvénye, a Campus Fesztivál, ami július 16-án veszi kezdetét a már jól megszokott helyszínen, a Nagyerdei Stadion környékén. A négy napon át tartó bulisorozaton a zenei paletta legfontosabb képviselői vesznek részt, fellép többek között Jason Derulo, a The Chainsmokers és John Newman is. A magyar sztárokat sem kell hiányolni, hiszen a nagyszínpad fellépői között köszönthetjük többek között Desht, Dzsúdlót, Majkát, ByeAlexet és a Sleppet, a Tankcsapdát, valamint a 30 éves jubileumát ünneplő, eredeti felállásban érkező Ganxsta Zolee és a Kartelt is.

Weboldal >>

34. Művészetek Völgye // Kapolcs–Taliándörögd–Vigántpetend (2025. július 18 –27.)

Hazánk legnagyobb összművészeti fesztiválja július 18. és 27. között 34. alkalommal fogadja új és visszatérő látogatóit semmihez sem hasonlítható kulturális élményáradatával. A Kapolcs–Taliándörögd –Vigántpetend háromszögben számtalan helyszínen vár valamilyen program, legyen az kortárs tánc, újcirkusz, színház, filmvetítés vagy mondjuk egy bringatúra. Ami a zenei felhozatalt illeti, népszerű zenekarok és előadók állnak színpadra, úgy, mint az Irie Maffia, a Margaret Island, a Budapest Bár, az Esti Kornél és a 30Y. A fő fellépő az Egyesült Királyságból érkező rock zenekar, a Franz Ferdinand.

Weboldal >>

IX. Zsámbéki Blues Piknik // Zsámbék (2025. július 25–27.)

A blues hazai rajongói július 25. és 27. között ismét mesés szabadtéri helyszínen találkozhatnak a műfaj helyi kötődésű képviselőivel. A helyszín a Budapesttől nagyjából 30 kilométerre fekvő Zsámbék, ahol péntektől vasárnapig – a romtemplomnál tartandó koncerteken kívül – könyvbemutatók, beszélgetések, filmvetítés és kiállításmegnyitók várják az érdeklődőket, természetesen minden esetben a bluestematika köré szerveződve. Ezen a különleges hangulatú rendezvényen évről-évre különféle kiegészítő programokkal is hívogatják a látogatókat, az idei évben a Műemlék Rakétabázis megtekintésére lesz lehetőség tárlatvezetéssel.

Weboldal >>

XVIII. Lótusznapok // Szeged (2025. július 26–27.)

Az indiai lótusz virágzását ünnepli július 26-án és 27-én a Szegedi Tudományegyetem Füvészkert. A botanikus kert Közép-Európa legnagyobb szabadtéri indiai lótusz állományával büszkélkedhet; mára a növény az otthonává vált tó vízfelületének mintegy felét birtokolja. A rendezvény távol-keleti hangulatát meditációs koncertekkel, tradicionális indiai táncbemutatókkal, továbbá egzotikus ízekkel és illatokkal teremtik meg. Ezenkívül a látogatók jógázhatnak, és lótusztúrán vehetnek részt. A főszereplő lótuszok sötét rózsaszínű egyedei májustól augusztusig tündökölnek a szegedi füvészkert tavában.

Weboldal >>

18. Ördögkatlan Fesztivál // Nagyharsány–Kisharsány–Beremend (2025. július 29. – augusztus 2.)

Az idén nagykorúvá váló, Baranya déli részén megrendezésre kerülő Ördögkatlan Fesztivál július 29-én nyitja meg kapuit, és augusztus 2-ig több mint 600 programmal nyújt teljes kikapcsolódást. A gazdag múltra visszatekintő összművészeti fesztiválon mindenki megtalálja a hozzá legközelebb álló műfajt és programot, lesznek például színházi előadások, klasszikus- és rockkoncertek, képviselteti magát a kortárs irodalom és a népi kultúra, ezenkívül lesz katlanfutás, és az érdeklődők akár a faültetésben is aktív szerepet vállalhatnak. A feltöltődéshez minden adott, a helyszíneket keressétek a weboldalon!

Weboldal >>

Debreceni Bor- és Jazznapok // Debrecen (2025. július 31. – augusztus 2.)

A minden évben nagyon várt Bor– és Jazznapok az eddiginél is szélesebb spektrumot kínál, hiszen első alkalommal képviselteti magát mind a 22 magyar borvidék, de jelen lesznek Erdély, a Felvidék és a Délvidék kiváló pincészetei is. A látogatókat mesterkurzusok és tematikus borkóstolók várják csodálatos környezetben, a Békás-tó partján, amelyeken személyesen a borászok kalauzolják a vendégeket. A buli sem marad el, hiszen több, mint 40 fellépő biztosítja a talpalávalót, így rophatjátok többek között swing, funk, latin és modern jazz ritmusokra is.

Weboldal >>

Érdemes szétnézni a határon túl is: